Máy bay quân sự Thái Lan rơi, 2 phi công thiệt mạng

Không quân Hoàng gia Thái Lan thông báo chiếc máy bay rơi là loại AT-6, máy bay tấn công hạng nhẹ có 2 ghế ngồi, theo tờ The Nation.

Máy bay AT-6TH Wolverine ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NATION

Máy bay bị rơi vào lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương) tại làng Ban Huay Fang, huyện Jom Thong, tỉnh Chiang Mai khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Không quân Thái Lan xác nhận cả hai phi công đều thiệt mạng. Lực lượng này đã điều động các quan chức đến kiểm tra hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ máy bay rơi tại Thái Lan ngày 29.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NATION

Theo The Nation, chiếc máy bay bị rơi được cho là phiên bản AT-6TH Wolverine. Không quân Hoàng gia Thái Lan có 8 chiếc loại này tại căn cứ không quân Chiang Mai để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, tấn công.

Ngoài ra, lực lượng còn có 12 chiếc T-6TH Texan II được dùng cho huấn luyện phi công tại căn cứ không quân Kamphaeng Saen.

Hình ảnh hiện trường cho thấy số trên phần đuôi máy bay gặp nạn là 41105 và có hình sơn hàm cá mập, chứng tỏ đây là máy bay tấn công hạng nhẹ Beechcraft AT-6TH Wolverine của Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Chiếc máy bay được cho là thuộc Phi đội 411, Phi đoàn 41 tại Chiang Mai. Máy bay này được giao cho đơn vị vào tháng 11.2024 để sử dụng cho các nhiệm vụ như tuần tra biên giới, chống ma túy và hỗ trợ tấn công mặt đất tầm gần.

Máy bay có thể mang theo giá treo súng máy, rốc két 70 mm và bom dẫn đường bằng laser.

Tính đến tháng 8.2025, Không quân Hoàng gia Thái Lan đã hoàn tất biên chế toàn bộ 8 chiếc máy bay loại này.