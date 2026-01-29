Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Máy bay quân sự Thái Lan rơi, 2 phi công thiệt mạng

Vi Trân
Vi Trân
29/01/2026 12:34 GMT+7

Một chiếc máy bay của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã bị rơi trong chuyến bay sáng 29.1, hai phi công thiệt mạng.

Không quân Hoàng gia Thái Lan thông báo chiếc máy bay rơi là loại AT-6, máy bay tấn công hạng nhẹ có 2 ghế ngồi, theo tờ The Nation.

Máy bay rơi Thái Lan 2026 khiến 2 phi công thiệt mạng trong chuyến bay huấn luyện - Ảnh 1.

Máy bay AT-6TH Wolverine

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NATION

Máy bay bị rơi vào lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương) tại làng Ban Huay Fang, huyện Jom Thong, tỉnh Chiang Mai khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Không quân Thái Lan xác nhận cả hai phi công đều thiệt mạng. Lực lượng này đã điều động các quan chức đến kiểm tra hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Máy bay rơi Thái Lan 2026 khiến 2 phi công thiệt mạng trong chuyến bay huấn luyện - Ảnh 2.

Hiện trường vụ máy bay rơi tại Thái Lan ngày 29.1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NATION

Theo The Nation, chiếc máy bay bị rơi được cho là phiên bản AT-6TH Wolverine. Không quân Hoàng gia Thái Lan có 8 chiếc loại này tại căn cứ không quân Chiang Mai để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, tấn công.

Ngoài ra, lực lượng còn có 12 chiếc T-6TH Texan II được dùng cho huấn luyện phi công tại căn cứ không quân Kamphaeng Saen.

Hình ảnh hiện trường cho thấy số trên phần đuôi máy bay gặp nạn là 41105 và có hình sơn hàm cá mập, chứng tỏ đây là máy bay tấn công hạng nhẹ Beechcraft AT-6TH Wolverine của Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Chiếc máy bay được cho là thuộc Phi đội 411, Phi đoàn 41 tại Chiang Mai. Máy bay này được giao cho đơn vị vào tháng 11.2024 để sử dụng cho các nhiệm vụ như tuần tra biên giới, chống ma túy và hỗ trợ tấn công mặt đất tầm gần.

Máy bay có thể mang theo giá treo súng máy, rốc két 70 mm và bom dẫn đường bằng laser.

Tính đến tháng 8.2025, Không quân Hoàng gia Thái Lan đã hoàn tất biên chế toàn bộ 8 chiếc máy bay loại này.

Tin liên quan

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh

Một chiếc máy bay chở khách hiệu Airbus của hãng hàng không British Airways đã bị rớt bánh càng đáp khi vừa cất cánh từ Las Vegas.

Máy bay NASA hạ cánh bằng bụng, trượt tóe lửa trên đường băng

Máy bay thương gia rơi giữa bão tuyết tại Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

máy bay Máy bay rơi Thái Lan AT-6 máy bay quân sự rơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận