Thế giới Quân sự

Anh – Mỹ nhất trí về căn cứ Diego Garcia sau chỉ trích của ông Trump

Thụy Miên
Thụy Miên
04/02/2026 06:55 GMT+7

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí về 'tầm quan trọng chiến lược' của căn cứ Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos và sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoạt động của nơi này.

Anh – Mỹ nhất trí về căn cứ Diego Garcia sau chỉ trích của ông Trump- Ảnh 1.

Một máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ cất cánh từ đường băng của căn cứ Diego Garcia trong một sứ mệnh hồi tháng 3.2024

ảnh: không quân mỹ

Reuters hôm nay 4.2 dẫn thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hai ông Trump và Starmer đã điện đàm hôm 3.2 với nội dung thảo luận về căn cứ Diego Garcia, căn cứ không quân chung Anh – Mỹ trên đảo san hô cùng tên thuộc quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương.

Hai ông "nhất trí rằng chính phủ hai nước sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ để bảo đảm hoạt động trong tương lai của căn cứ". Lãnh đạo Anh – Mỹ cũng sẽ sớm trao đổi thêm về vấn đề này trong thời gian tới.

Cuộc nói chuyện diễn ra sau khi Tổng thống Trump hồi tháng trước lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Anh trao trả chủ quyền quần đảo Chagos, trong đó có đảo Diego Garcia, cho Mauritius.

Washington vào năm 2025 đã ủng hộ thỏa thuận theo đó Anh trao lại các đảo ở Ấn Độ Dương cho Mauritius, từng là thuộc địa của Anh, nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát căn cứ Diego Garcia thông qua hợp đồng thuê kéo dài 99 năm. Tuy nhiên, đầu năm nay, ông Trump đảo ngược lập trường trước đó, góp phần gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Anh phát tín hiệu vãn hồi quan hệ với Trung Quốc

Nhà Trắng chưa bình luận về thông báo của chính phủ Anh.

Sáu đảo san hô chính của quần đảo Chagos nằm trong tổng số hơn 600 đảo, cách Maldives khoảng 500 km về phía nam và ở vị trí trung gian giữa châu Phi và Indonesia. Hiện Anh – Mỹ duy trì lực lượng đóng quân khoảng 4.000 người ở khu vực.

Vào cuối thập niên 1960 và 1970, Anh đã tiến hành cưỡng bức di dời đối với 2.000 người bản địa để xây dựng căn cứ quân sự trên đảo san hô Diego Garcia.

Những chiến dịch gần đây được triển khai từ căn cứ Diego Garcia bao gồm các chiến dịch không kích nhằm vào mục tiêu Houthi ở Yemen trong hai năm 2024 và 2025, và viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Cuộc tập trận tại thành phố Cao Hùng có sự phối hợp của tên lửa phóng từ bờ, máy bay không người lái và các tàu tuần tra tốc độ cao để ngăn chặn một cuộc tấn công mô phỏng từ ngoài biển.

