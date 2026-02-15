Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran nối lại giữa căng thẳng leo thang

Trí Đỗ
15/02/2026 07:31 GMT+7

Thụy Sĩ cho biết Oman sẽ đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Geneva vào tuần tới, trong bối cảnh Washington thúc đẩy Tehran đạt thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân.

"Thụy Sĩ luôn sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa Mỹ và Iran", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 14.2 nói với AFP.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran nối lại giữa căng thẳng leo thang- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (trái) và phái đoàn tháp tùng khởi hành đến địa điểm đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Muscat, Oman ngày 6.2.2026

ẢNH: REUTERS

Thông tin về vòng đàm phán mới được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã nhất trí tại cuộc gặp ở Nhà Trắng rằng Washington sẽ gia tăng sức ép nhằm giảm xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc. Theo Axios, 2 bên cam kết sử dụng "áp lực tối đa", trong đó có việc siết hoạt động bán dầu của Iran cho Trung Quốc.

Trung Quốc hiện chiếm hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong dòng chảy thương mại này đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu của Tehran.

Ngày 6.2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã hội đàm gián tiếp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oman. Cuộc trao đổi có sự tham gia của các quan chức Mỹ thân cận với Tổng thống Trump.

Sau vòng đàm phán đầu tiên, ông Trump tuyên bố việc không đạt được thỏa thuận sẽ là "một cú sốc rất lớn" đối với Iran, đồng thời nhiều lần để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và để ngỏ khả năng triển khai các chiến dịch quân sự kéo dài nhằm vào Iran.

Ngày 13.2, ông Trump cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang được điều từ vùng Caribbean tới Trung Đông để tăng cường lực lượng Mỹ tại khu vực. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố việc thay đổi chính quyền tại Iran "sẽ là điều tốt nhất có thể xảy ra".

Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Trong khi đó, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào cũng có thể làm bùng phát một cuộc xung đột khu vực mới.

Iran từ lâu luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích hòa bình. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gần đây tuyên bố nước này "sẵn sàng cho bất kỳ hình thức kiểm chứng nào".

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho hay họ không thể kiểm tra và xác minh kho vũ khí hạt nhân của Iran trong nhiều tháng qua.

