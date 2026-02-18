Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển, Nhà Trắng vẫn để ngỏ mọi lựa chọn

Phát biểu với truyền thông Iran sau vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17.2, Ngoại trưởng Iran Araqchi cho hay: "Nhiều ý tưởng khác nhau đã được trình bày và thảo luận nghiêm túc. Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận chung về một số nguyên tắc chỉ đạo". Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc một thỏa thuận cuối cùng sắp được ký kết, theo ông.

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi gặp gỡ Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner (từ phải sang) trước thềm cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 17.2.2026 ẢNH: REUTERS

Thông tin này đã tác động ngay đến thị trường năng lượng. Giá dầu tương lai giảm, trong đó dầu Brent chuẩn quốc tế lao dốc hơn 1%, khi những phát biểu của ông Araqchi phần nào xoa dịu lo ngại về nguy cơ xung đột tại khu vực Trung Đông - nơi Mỹ đã triển khai lực lượng hải quân nhằm gia tăng sức ép với Tehran.

Một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận các cuộc thảo luận "đã có tiến triển", song nhấn mạnh vẫn còn nhiều chi tiết cần được làm rõ. Mỹ kỳ vọng Iran sẽ trình các đề xuất cụ thể trong vòng hai tuần tới nhằm thu hẹp khác biệt giữa hai bên.

Phát biểu tại một hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva sau các cuộc đàm phán, ông Araqchi nói "một cơ hội mới" đã mở ra và bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ dẫn tới một giải pháp "bền vững", bảo đảm sự công nhận đầy đủ các quyền hợp pháp của Iran.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tham gia "một cách gián tiếp" vào các cuộc đàm phán tại Geneva và tin rằng Iran mong muốn đạt được một thỏa thuận.

Các cuộc thảo luận gián tiếp được tiến hành giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và phái đoàn Iran, với sự trung gian của Oman.

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi cho biết trên mạng xã hội rằng "vẫn còn rất nhiều việc phải làm", song hai bên đã rời Geneva với "những bước đi tiếp theo rõ ràng".

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 17.2 cho biết Tổng thống Trump đã đặt ra "một số lằn ranh đỏ" mà phía Iran "vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận và giải quyết".

"Hiện tại, như tổng thống đã nói, chúng tôi ưu tiên giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán ngoại giao, nhưng ông ấy đang xem xét mọi lựa chọn", ông Vance nói trên Fox News, nhấn mạnh khả năng Washington có thể leo thang nếu cần thiết.

Các quan chức Mỹ khẳng định dù đã có tiến triển trong vòng đàm phán tại Geneva, vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể giữa hai bên, và quá trình thương lượng sẽ còn nhiều thách thức trong thời gian tới.