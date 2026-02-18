Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển, Nhà Trắng vẫn để ngỏ mọi lựa chọn

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/02/2026 08:05 GMT+7

Iran và Mỹ đã đạt được sự hiểu biết chung về một số 'nguyên tắc chỉ đạo' trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài giữa hai bên.

Phát biểu với truyền thông Iran sau vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17.2, Ngoại trưởng Iran Araqchi cho hay: "Nhiều ý tưởng khác nhau đã được trình bày và thảo luận nghiêm túc. Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận chung về một số nguyên tắc chỉ đạo". Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc một thỏa thuận cuối cùng sắp được ký kết, theo ông.

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi gặp gỡ Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner (từ phải sang) trước thềm cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 17.2.2026

ẢNH: REUTERS

Thông tin này đã tác động ngay đến thị trường năng lượng. Giá dầu tương lai giảm, trong đó dầu Brent chuẩn quốc tế lao dốc hơn 1%, khi những phát biểu của ông Araqchi phần nào xoa dịu lo ngại về nguy cơ xung đột tại khu vực Trung Đông - nơi Mỹ đã triển khai lực lượng hải quân nhằm gia tăng sức ép với Tehran.

Một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận các cuộc thảo luận "đã có tiến triển", song nhấn mạnh vẫn còn nhiều chi tiết cần được làm rõ. Mỹ kỳ vọng Iran sẽ trình các đề xuất cụ thể trong vòng hai tuần tới nhằm thu hẹp khác biệt giữa hai bên.

Phát biểu tại một hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva sau các cuộc đàm phán, ông Araqchi nói "một cơ hội mới" đã mở ra và bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ dẫn tới một giải pháp "bền vững", bảo đảm sự công nhận đầy đủ các quyền hợp pháp của Iran.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tham gia "một cách gián tiếp" vào các cuộc đàm phán tại Geneva và tin rằng Iran mong muốn đạt được một thỏa thuận.

Các cuộc thảo luận gián tiếp được tiến hành giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và phái đoàn Iran, với sự trung gian của Oman.

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi cho biết trên mạng xã hội rằng "vẫn còn rất nhiều việc phải làm", song hai bên đã rời Geneva với "những bước đi tiếp theo rõ ràng".

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 17.2 cho biết Tổng thống Trump đã đặt ra "một số lằn ranh đỏ" mà phía Iran "vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận và giải quyết".

"Hiện tại, như tổng thống đã nói, chúng tôi ưu tiên giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán ngoại giao, nhưng ông ấy đang xem xét mọi lựa chọn", ông Vance nói trên Fox News, nhấn mạnh khả năng Washington có thể leo thang nếu cần thiết.

Các quan chức Mỹ khẳng định dù đã có tiến triển trong vòng đàm phán tại Geneva, vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể giữa hai bên, và quá trình thương lượng sẽ còn nhiều thách thức trong thời gian tới.

Tin liên quan

Iran để ngỏ khả năng 'thỏa hiệp về uranium' nếu Mỹ dỡ trừng phạt

Iran để ngỏ khả năng 'thỏa hiệp về uranium' nếu Mỹ dỡ trừng phạt

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi ngày 16.2 cho biết Tehran có thể cân nhắc các thỏa hiệp nhất định, như pha loãng lượng uranium làm giàu ở mức 60%, nếu Mỹ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm.

Mỹ tập trung quân lực, Iran tập trận trước thềm đàm phán

Thủ tướng Israel muốn loại bỏ hoàn toàn cơ sở hạt nhân Iran

Khám phá thêm chủ đề

Iran Mỹ đàm phán hạt nhân Araqchi Geneva
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận