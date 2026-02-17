Mỹ tập trung quân lực, Iran tập trận trước thềm đàm phán

Nhiều nguồn tin nói với CNN ngày 17.2 rằng việc tập trung lực lượng của quân đội Mỹ không chỉ nhằm gây sức ép Iran trên bàn đàm phán mà còn chuẩn bị cho những lựa chọn tấn công nếu cuộc đàm phán hạt nhân đổ vỡ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tập trận tại biển Ả Rập ngày 6.2 ẢNH: REUTERS

Nhiều máy bay Mỹ, gồm máy bay tiếp nhiên liệu trên không và tiêm kích tại Anh đang được điều động đến gần Trung Đông. Tối 13.2, nhiều tiêm kích Mỹ được cấp phép bay vào không phận Jordan. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 12 chiếc F-15 xuất hiện tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Jordan từ ngày 25.1.

Bên cạnh đó, dữ liệu nguồn mở cho thấy quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 250 chuyến bay chở hàng đến khu vực, gồm Jordan, Bahrain và Ả Rập Xê Út trong vài tuần gần đây. Một quan chức Mỹ tiết lộ các hệ thống phòng không đang được đưa đến. Nhiều đơn vị quân sự Mỹ sắp rời Trung Đông nhưng được lệnh kéo dài thời hạn đóng quân.

Trên biển, Mỹ đang có nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford đang trên đường đến khu vực. Hộ tống các tàu sân bay là những tàu khu trục được trang bị hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk mỗi chiếc. Ngoài ra, mỗi nhóm tác chiến tàu sân bay còn có một tàu ngầm tấn công được trang bị Tomahawk.

Lực lượng này sẽ giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump có đủ phương án để lựa chọn trong trường hợp quyết định tấn công.

Phái đoàn Mỹ và Iran đã gặp nhau hai lần tại Oman và sẽ tiếp tục đàm phán trong ngày 17.2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Trong chuyến thăm Israel ngày 16.2, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, đồng minh của ông Trump, cho hay Mỹ sẽ đưa ra quyết định hành động đối với Iran trong vài tuần nữa, không phải vài tháng.

Cùng ngày, đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cảnh báo hành động quân sự vẫn là một phương án dù ông hy vọng có thể đạt thỏa thuận ngoại giao với Iran, theo tờ The Times of Israel.

Ông Huckabee nói sẽ rất vui mừng nếu đạt thỏa thuận nhưng bổ sung rằng trong trường hợp ngược lại, Iran sẽ chịu hậu quả "khắc nghiệt và tồi tệ hơn" cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi năm 2025.

Iran chưa bình luận về các tuyên bố trên. Trong ngày 16.2, hải quân của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành cuộc tập trận tại eo biển Hormuz. Theo truyền thông địa phương, cuộc tập trận mang tên Kiểm soát thông minh eo biển Hormuz, được thiết kế nhằm kiểm tra độ sẵn sàng của lực lượng tác chiến trước những mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng.