Lực lượng Mỹ sẵn sàng đội hình tấn công, Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 20.1, Tổng thống Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự hạn chế chống Iran để buộc nước này đáp ứng các điều kiện cho một thỏa thuận hạt nhân.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (bìa phải) tập trận tại biển Ả Rập ngày 6.2 ẢNH: REUTERS

Cuộc tấn công ban đầu này được thiết kế để gây sức ép lên Iran nhưng tránh gây ra đòn đáp trả lớn từ quốc gia vùng Vịnh. Theo báo Mỹ, đèn xanh có thể được bật trong vài ngày tới và đòn tấn công sẽ nhắm vào một số địa điểm quân sự hoặc chính phủ. Nếu Iran vẫn từ chối chấm dứt làm giàu nhiên liệu hạt nhân theo yêu cầu của ông Trump, Mỹ sẽ tiếp tục đợt tấn công rộng hơn.

Tương tự, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã được tập hợp đến mức đủ để cho một hành động quân sự ngay trong cuối tuần này.

Theo tờ The Washington Post, lực lượng Mỹ trong nhiều ngày qua đã chờ đợi tàu sân bay USS Gerald R. Ford và các tàu chiến hộ tống đến nơi. Tính đến ngày 19.2, nhóm tác chiến đã tiếp cận eo biển Gibraltar, đồng nghĩa một cuộc tấn công có thể xảy ra trong vài ngày nữa.

Nhà Trắng chưa bình luận về những thông tin trên. Tổng thống Trump cùng ngày ra tối hậu thư cho Iran về việc đạt thỏa thuận. "Có thể chúng tôi sẽ đạt một thỏa thuận, có thể không. Có thể các bạn sẽ biết điều đó trong 10 ngày tới", ông Trump nói. Trả lời phỏng vấn thêm sau đó, nhà lãnh đạo cho rằng thời hạn tối đa là 2 tuần, đồng thời cảnh báo "những điều thật sự tồi tệ" sẽ xảy ra nếu không đạt một thỏa thuận ý nghĩa.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ hôm 1.12.2025, đang tiến đến khu vực Trung Đông ẢNH: AFP

Iran cảnh báo

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, chính quyền Iran khẳng định sẽ không khơi mào chiến tranh nhưng sẽ đáp trả cương quyết và cân xứng trong khuôn khổ quyền tự vệ nếu bị xâm lược quân sự, theo Reuters ngày 20.1.

"Tất cả các căn cứ, cơ sở và khí tài của lực lượng thù địch tại khu vực sẽ là mục tiêu chính thức. Mỹ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trực tiếp cho tất cả hậu quả không lường trước và không kiểm soát", Iran tuyên bố.

Việc tập hợp lực lượng của Mỹ diễn ra song song với các cuộc đàm phán gần đây với Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gần đây cho biết hai nước đã đạt một chút tiến triển nhưng còn cách rất xa về một số vấn đề. Bà cho rằng phía Iran nên đưa ra những đề nghị cụ thể hơn trong vài tuần tới.

Theo The Washington Post, các nhà ngoại giao khu vực ban đầu đánh giá rằng sức ép quân sự của Mỹ là nhằm thúc đẩy Iran nhượng bộ lớn hơn trong đàm phán. Tuy nhiên, sau vòng đàm phán mới nhất tại Geneva (Thụy Sĩ) vào hôm 17.2, giới ngoại giao tin rằng Iran sẽ không chấp nhận nhượng bộ đối với "những lập trường cốt lõi", gồm quyền làm giàu uranium.