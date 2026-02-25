Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mexico trấn an về an ninh World Cup 2026 sau làn sóng bạo lực vì cái chết của trùm ma túy
Video Thể thao

Mexico trấn an về an ninh World Cup 2026 sau làn sóng bạo lực vì cái chết của trùm ma túy

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
25/02/2026 13:59 GMT+7

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định không có rủi ro cho người hâm mộ đến World Cup 2026, dù bạo lực bùng phát sau khi quân đội tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng El Mencho.

Ngày 24.2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố nước này có “đầy đủ các bảo đảm” để tổ chức World Cup 2026 an toàn, sau khi cái chết của một trùm ma túy hàng đầu kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa tại nhiều khu vực.

Theo The Guardian, quân đội Mexico rạng sáng 23.2 đã tiến hành chiến dịch nhằm bắt giữ “El Mencho” - thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel. Vụ đấu súng sau đó khiến đối tượng bị thương nặng và tử vong khi đang được trực thăng đưa tới bệnh viện.

Mexico trấn an về an ninh World Cup 2026 sau làn sóng bạo lực vì cái chết của trùm ma túy

Ngay sau đó, các tay súng trung thành với El Mencho (tên thật Nemesio Rubén Oseguera Cervantes) đã phong tỏa gần 100 tuyến đường lớn, tấn công các căn cứ của lực lượng vệ binh quốc gia, đặc biệt tại các bang Jalisco và Michoacán. Ít nhất 25 binh sĩ và 34 tay súng cartel thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Đến ngày 24.2, tình hình phần lớn đã lắng xuống, dù truyền thông địa phương vẫn ghi nhận một số vụ việc rải rác trong đêm tại các khu vực nông thôn bang Jalisco.

Mexico trấn an về an ninh World Cup 2026 sau làn sóng bạo lực vì cái chết của trùm ma túy - Ảnh 1.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đảm bảo World Cup sẽ diễn ra an toàn

ẢNH: REUTERS

Guadalajara - thủ phủ bang Jalisco - dự kiến đăng cai 4 trận đấu World Cup 2026. Giải đấu do Mexico đồng tổ chức cùng Mỹ và Canada, ngoài ra còn diễn ra tại Monterrey và Mexico City trên sân vận động Azteca.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24.2, bà Sheinbaum khẳng định: “Có đầy đủ các bảo đảm” để World Cup được tổ chức tại Mexico.

Mexico trấn an về an ninh World Cup 2026 sau làn sóng bạo lực vì cái chết của trùm ma túy - Ảnh 2.

FIFA đang theo dõi tình hình tại thành phố chủ nhà World Cup 2026 ở vùng ngoại ô Guadalajara, Mexico

ẢNH: REUTERS

“Từng chút một, tình hình [tại Jalisco] đang trở lại bình thường”, bà nói.

Guadalajara và thành phố du lịch Puerto Vallarta, vốn gần như tê liệt trong ngày 23.2, đang dần mở cửa trở lại.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino cũng bày tỏ sự yên tâm. Ông nói với AFP: “Mọi thứ đều ổn. Sẽ rất ngoạn mục”.

