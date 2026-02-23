Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CLB Wolverhampton lên án loạt bình luận phân biệt chủng tộc, công khai cả tài khoản tên tiếng Việt
CLB Wolverhampton lên án loạt bình luận phân biệt chủng tộc, công khai cả tài khoản tên tiếng Việt

Hồ Hiền - Quỳnh Phương
23/02/2026 17:53 GMT+7

CLB Wolverhampton cho biết họ phẫn nộ trước nhiều tin nhắn lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Tolu Arokodare trên mạng xã hội, sau trận thua Crystal Palace tối 22.2.

Ngày 23.2, CLB Wolverhampton đã công khai một số tin nhắn từ CĐV trên khắp thế giới với lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Tolu Arokodare trên mạng xã hội, sau trận thua Crystal Palace tối 22.2. 

Trong trận đấu ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, Arokodare là người sút hỏng phạt đền ở phút 43 khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Sau trận, CLB Wolverhampton phát đi tuyên bố khẳng định không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong bóng đá, trên môi trường mạng hay ở bất kỳ đâu trong xã hội.

CLB Wolverhampton lên án loạt bình luận phân biệt chủng tộc, công khai cả tài khoản tên tiếng Việt

Tài khoản Instagram của CLB này viết: "Chúng tôi phẫn nộ trước nhiều hành vi lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc, từ nhiều đối tượng khác nhau, nhắm vào Tolu Arokodare trên mạng xã hội sau trận đấu hôm nay gặp Crystal Palace. Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc - trong bóng đá, trên môi trường mạng, hay ở bất kỳ đâu trong xã hội.

- Ảnh 1.

Arokodare là người sút hỏng phạt đền ở phút 43 khi tỷ số vẫn đang là 0-0

CLB đã báo cáo các nội dung này cho các nền tảng liên quan và sẽ phối hợp với Giải Ngoại hạng Anh cùng các cơ quan chức năng để giúp xác định những người chịu trách nhiệm, đồng thời bảo đảm có hành động xử lý phù hợp.

CLB đã chụp màn hình không che họ tên, ID tài khoản và cả những lời lẽ xúc phạm mà nhiều CĐV gửi về fanpage CLB, trong đó có tài khoản tên Le Hung Cuong với những lời lẽ xúc phạm Tolu Arokodare và nhiều từ ngữ phân biệt chủng tộc khác.

Theo Reuters, Wolverhampton là một trong các CLB tại Anh đồng loạt lên tiếng sau khi cầu thủ bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội, và các đội bóng cho biết sẽ làm việc với cơ quan chức năng cùng các nền tảng để truy trách nhiệm người đăng tải.

Chỉ còn vài ngày nữa, phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ngày 26.2 sẽ diễn ra. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch đang chờ đợi trong tâm trạng đầy lo lắng, khi FIFA chuẩn bị đưa ra các lập luận phản bác, theo báo Berita Harian.

