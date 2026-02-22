HLV trưởng đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski xác nhận tiền đạo Bergson da Silva (Johor Darul Ta'zim) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (KL City) đang hoàn tất thủ tục nhập tịch và có thể sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam tại Hà Nội ngày 31.3, thuộc bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Theo HLV Cklamovski, giấy tờ của hai cầu thủ đang được xử lý trước đợt FIFA Days bắt đầu từ 23.3. Trong đó, Bergson được kỳ vọng sẽ hội quân đúng thời điểm.

“Cậu ấy là một vũ khí nguy hiểm. Tôi đã nói chuyện với Bergson. Cậu ấy rất khao khát và muốn làm điều gì đó đặc biệt cho đội tuyển quốc gia. Trong 5 năm qua, cậu ấy đã chứng minh sức mạnh của mình ở khu vực này. Tôi xem cậu ấy là một vũ khí mà chúng tôi có thể khai thác theo cách thực sự hiệu quả", HLV Cklamovski nhấn mạnh.

Malaysia sắp có ‘cây săn bàn siêu hạng’ đấu Việt Nam, 2 cầu thủ nhập tịch chờ ra mắt

Tiền đạo người Brazil, 35 tuổi, đang sở hữu phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo JDT với 176 bàn kể từ năm 2021. Riêng năm 2025 anh ghi 32 bàn và đã có thêm 16 bàn chỉ trong giai đoạn đầu năm 2026, khẳng định vị thế một trong những chân sút đáng gờm nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh Bergson, hậu vệ người Úc Gallifuoco dự kiến cũng sẽ được cấp phép trước ngày hội quân. Trong khi đó, Manuel Hidalgo nhiều khả năng chỉ hoàn tất giấy tờ vào tháng 4 và sẽ lỡ trận gặp Việt Nam. Tiền vệ Nacho Mendez của JDT cũng được xem là cái tên có thể khoác áo đội tuyển Malaysia trong tương lai gần.

Sự lạc quan về lực lượng nhập tịch mới xuất hiện trong bối cảnh đội tuyển Malaysia vẫn đối mặt với án phạt từ FIFA ban hành cuối năm ngoái. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ bị cáo buộc làm giả giấy tờ để đủ điều kiện thi đấu đã bị treo giò 12 tháng. Tuy nhiên, cả FAM và các cầu thủ liên quan đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), với phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 26.2. CAS hiện cho phép tạm hoãn thi hành án chờ kết quả cuối cùng.