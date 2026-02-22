Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Malaysia sắp có ‘cây săn bàn siêu hạng’ đấu Việt Nam, 2 cầu thủ nhập tịch chờ ra mắt
Video Thể thao

Malaysia sắp có ‘cây săn bàn siêu hạng’ đấu Việt Nam, 2 cầu thủ nhập tịch chờ ra mắt

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
22/02/2026 23:53 GMT+7

2 ngôi sao nhập tịch Bergson da Silva và Giancarlo Gallifuoco đang tiến gần việc hoàn tất hộ chiếu Malaysia, mở ra khả năng góp mặt trong trận đấu then chốt của đội tuyển Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski xác nhận tiền đạo Bergson da Silva (Johor Darul Ta'zim) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (KL City) đang hoàn tất thủ tục nhập tịch và có thể sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam tại Hà Nội ngày 31.3, thuộc bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Theo HLV Cklamovski, giấy tờ của hai cầu thủ đang được xử lý trước đợt FIFA Days bắt đầu từ 23.3. Trong đó, Bergson được kỳ vọng sẽ hội quân đúng thời điểm.

“Cậu ấy là một vũ khí nguy hiểm. Tôi đã nói chuyện với Bergson. Cậu ấy rất khao khát và muốn làm điều gì đó đặc biệt cho đội tuyển quốc gia. Trong 5 năm qua, cậu ấy đã chứng minh sức mạnh của mình ở khu vực này. Tôi xem cậu ấy là một vũ khí mà chúng tôi có thể khai thác theo cách thực sự hiệu quả", HLV Cklamovski nhấn mạnh.

Malaysia sắp có ‘cây săn bàn siêu hạng’ đấu Việt Nam, 2 cầu thủ nhập tịch chờ ra mắt

Tiền đạo người Brazil, 35 tuổi, đang sở hữu phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo JDT với 176 bàn kể từ năm 2021. Riêng năm 2025 anh ghi 32 bàn và đã có thêm 16 bàn chỉ trong giai đoạn đầu năm 2026, khẳng định vị thế một trong những chân sút đáng gờm nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh Bergson, hậu vệ người Úc Gallifuoco dự kiến cũng sẽ được cấp phép trước ngày hội quân. Trong khi đó, Manuel Hidalgo nhiều khả năng chỉ hoàn tất giấy tờ vào tháng 4 và sẽ lỡ trận gặp Việt Nam. Tiền vệ Nacho Mendez của JDT cũng được xem là cái tên có thể khoác áo đội tuyển Malaysia trong tương lai gần.

Sự lạc quan về lực lượng nhập tịch mới xuất hiện trong bối cảnh đội tuyển Malaysia vẫn đối mặt với án phạt từ FIFA ban hành cuối năm ngoái. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ bị cáo buộc làm giả giấy tờ để đủ điều kiện thi đấu đã bị treo giò 12 tháng. Tuy nhiên, cả FAM và các cầu thủ liên quan đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), với phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 26.2. CAS hiện cho phép tạm hoãn thi hành án chờ kết quả cuối cùng.

Tin liên quan

HLV đội tuyển Malaysia nói sẽ không từ chức, dồn toàn lực cho trận gặp Việt Nam

HLV đội tuyển Malaysia nói sẽ không từ chức, dồn toàn lực cho trận gặp Việt Nam

HLV Peter Cklamovski khẳng định vẫn toàn tâm với đội tuyển Malaysia, bất chấp tin đồn ra đi và sự quan tâm từ nước ngoài, đồng thời dồn toàn lực cho trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3.

Bóng đá Malaysia cần tự soi lại mình thay vì truy tìm người tố cáo

Vụ Vinicius Junior tố bị phân biệt chủng tộc: Tiền vệ Benfica khai chỉ ‘kỳ thị đồng tính’

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia Cầu thủ nhập tịch Đội tuyển Malaysia Asian Cup FIFA FAM AFC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận