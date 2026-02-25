Tổng thống Mexico nói gì khi tỉ phú Musk nghi bà dính líu băng nhóm ma túy?

Trong bài đăng trên mạng xã hội X mới đây, tỉ phú Musk phản hồi lại một video năm 2025 của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum thảo luận về bạo lực của các băng nhóm ma túy và nghi ngờ bà "nói những gì các ông trùm băng nhóm bảo bà nói". Ông Musk không đưa ra thêm bằng chứng nào, theo Reuters.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại cuộc họp báo ở Thành phố Mexico (Mexico) ngày 23.2

Ảnh: Reuters

Phản ứng về bình luận của ông Musk, bà Sheinbaum nói trong cuộc họp báo vào sáng 24.2 (giờ Mexico): "Chúng tôi đang xem xét liệu có nên tiến hành hành động pháp lý hay không". Bà cho biết thêm các luật sư chính phủ đang xem xét vấn đề này.

Tuy nhiên, bà Sheinbaum có thể gặp khó khăn khi kiện ông Musk về tội phỉ báng ở Mỹ vì luật pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận rất mạnh mẽ. Để thắng kiện tỉ phú Musk về tội phỉ báng ở Mỹ, Tổng thống Sheinbaum cần chứng minh ông Musk cố ý nói điều gì đó sai sự thật về bà hoặc coi thường sự thật một cách liều lĩnh khi nói điều đó.

Trong video năm 2025, bà Sheinbaum nói rằng việc quay trở lại cuộc chiến chống ma túy là bất khả thi. "Quay trở lại cuộc chiến chống ma túy không phải là một lựa chọn... nó nằm ngoài khuôn khổ pháp luật", bà phát biểu.

Chiến dịch quân sự chống lại các băng nhóm ma túy do cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon lãnh đạo năm 2006 đã dẫn đến những cuộc tranh giành lãnh thổ đẫm máu khi các băng nhóm tan rã, gây ra một vòng xoáy bạo lực mà nhiều nhà phân tích cho rằng là nguyên nhân góp phần vào tỷ lệ giết người vẫn còn cao, theo Reuters.

Bài đăng nói trên của tỉ phú Musk được đưa ra sau khi lực lượng an ninh Mexico bắt giữ và tiêu diệt thủ lĩnh băng nhóm Jalisco New Generation Cartel (CJNG) Nemesio Oseguera, có biệt danh "El Mencho".

Tổng thống Sheinbaum cho hay bà dự đoán an ninh sẽ tiếp tục bình thường hóa ở Mexico sau khi các thành viên CJNG chặn đường và đốt phá sau chiến dịch của chính phủ ngày 22.2 chống lại Oseguera.