Thế giới

Băng nhóm ở Mexico tấn công trả thù cho trùm ma túy, hàng chục người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
23/02/2026 23:14 GMT+7

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cho hay 25 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia và 2 người khác đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của băng nhóm ma túy, theo Reuters.

Những cuộc tấn công nói trên xảy ra sau khi trùm ma túy khét tiếng Nemesio Oseguera, có biệt danh "El Mencho", bị bắt và chết hôm 22.2. Oseguera, trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất Mexico, cầm đầu băng nhóm Jalisco New Generation (CJNG).

Băng nhóm ma túy ở Mexico tấn công trả thù, hàng chục người chết - Ảnh 1.

Quân nhân tuần tra khu vực xung quanh Cung điện quốc gia tại Thành phố Mexico của Mexico vào ngày 23.2, sau vụ tiêu diệt trùm ma túy Nemesio Oseguera

Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Mexico, Oseguera đã chết trong trại giam sau khi bị thương trong một chiến dịch quân sự của lực lượng đặc nhiệm Mexico tại thị trấn Tapalpa thuộc bang Jalisco.

Cái chết của Oseguera đã gây ra làn sóng bạo lực trên khắp Mexico, khi các thành viên CJNG chặn đường, đốt xe và tiến hành các cuộc tấn công trả thù.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 23.2, Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cho hay cái chết của El Mencho đã châm ngòi cho "27 vụ tấn công hèn hạ nhắm vào giới chức ở Jalisco", khiến 25 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, một lính canh nhà tù và một người thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý bang thiệt mạng.

Ông Harfuch còn nói rằng 30 thành viên của CJNG và một dân thường đã thiệt mạng. Ít nhất 70 người đã bị bắt giữ ở 7 bang."Chúng tôi đang theo dõi sát sao bất kỳ phản ứng hoặc sự tái cấu trúc nào trong băng nhóm có thể dẫn đến bạo lực", ông Harfuch nói.

Cũng trong ngày 23.2, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla cho hay thông tin dẫn đến việc bắt giữ và tiêu diệt Oseguera xuất phát từ một người tình của trùm tội phạm này. Mỹ đã treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Oseguera.

Ông Trevilla cho biết thêm 8 thành viên của CJNG đã bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự của Mexico nhằm bắt giữ Oseguera, theo CNN.

Bộ trưởng Trevilla cho biết thêm 2.500 binh sĩ đã được triển khai vào tối 22.2 để tăng cường sự hiện diện của quân đội trong bối cảnh bất ổn gần đây ở Mexico.

Sau khi Oseguera bị tiêu diệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.2 đã kêu gọi Mexico tăng cường nỗ lực nhắm vào các băng nhóm ma túy, theo Reuters.

