7 cảnh sát bị bắt sau vụ ám sát thị trưởng Mexico

Một nghi phạm bị bắt giữ trong vụ ám sát cố Thị trưởng Carlos Manzo ở Uruapan (Mexico) hôm 21.11 ảnh: ap

AFP hôm 22.11 dẫn thông báo từ Văn phòng công tố bang Michoacán cho biết các cận vệ đều là cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, bị bắt giữ theo khuôn khổ cuộc điều tra vì bị nghi liên quan trong vụ ám sát Thị trưởng Carlos Manzo.

Truyền thông địa phương trước đó đã công bố hình ảnh cuộc đột kích được tiến hành giữa trưa 21.11 (giờ địa phương) tại Uruapan, do các điều tra viên của văn phòng công tố tiến hành với sự hỗ trợ của quân đội và lực lượng liên bang.

Ngay sau vụ bắt giữ, Văn phòng công tố đăng thông báo ngắn gọn trên mạng xã hội với nội dung những người bị bắt đều là "công chức nhà nước" và đã được chuyển đến trại giam để trình diện trước tòa.

Giới chức sau đó xác nhận toàn bộ nhóm cận vệ của ông Manzo đều là cảnh sát của thành phố Uruapan.

Vụ ám sát hôm 1.11 nhằm vào ông Manzo, Thị trưởng Uruapan, xảy ra ngay trước mắt gia đình ông và những người tham gia một sự kiện của thành phố. Vụ việc đã gây rúng động dư luận và thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên toàn bang.

Vụ việc đã dẫn đến hàng loạt các vụ biểu tình phản đối chính phủ và buộc lực lượng liên bang phải tăng cường hiện diện tại Michoacán, bang thuộc miền tây Mexico.

Trong thời gian tại chức, Thị trưởng Manzo (40 tuổi) nhận được sự ủng hộ lan rộng vì thái độ cương quyết chống các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở địa bàn bang.

Ông giữ chức Thị trưởng Uruapan trong hơn 1 năm và vận động tranh cử với lời hứa đẩy mạnh cuộc chiến chống các tổ chức ma túy khét tiếng tại Mexico.

Cho đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm 7 cận vệ là cảnh sát vẫn được giao nhiệm vụ bảo vệ vợ của ông Manzo là bà Grecia Quiroz, người được nghị viện bang bổ nhiệm thay chồng làm Thị trưởng Uruapan.



Tuần trước, giới chức liên bang thông báo cũng tiến hành bắt một trong những kẻ chủ mưu tên Jorge Armando "N", còn gọi là "El Licenciado".

"El Licenciado" được cho cầm đầu một nhóm tội phạm bị nghi là có dính líu với băng Jalisco Thế hệ Mới.