Bắt giữ người sàm sỡ Tổng thống Mexico

Bà Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo tại Mexico City hôm 3.11 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 6.11 dẫn lời Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi hình sự hóa hành vi quấy rối tình dục trên toàn quốc, sau khi một người đàn ông sàm sỡ và tìm cách hôn bà trên phố.

Sự việc xảy ra hôm 4.11 khi bà Sheinbaum đi bộ đến một sự kiện gần dinh tổng thống, vừa bắt tay vừa chụp hình cùng người dân dọc đường.

Người đàn ông trên tiến lại từ phía sau, choàng tay qua vai bà Sheinbaum và dùng tay kia chạm vào hông cùng ngực, đồng thời định hôn lên cổ bà.

Một thành viên trong đội an ninh tổng thống đã kéo người đàn ông này ra. Ông ta dường như đang say xỉn.

Bà Sheinbaum, nữ tổng thống đầu tiên của Mexico, cho biết bà quyết định trình báo cảnh sát sau khi nhận ra người đàn ông này tiếp tục quấy rối những phụ nữ khác.

Cơ quan chức năng sau đó cho biết người này đã bị bắt giữ. Theo Đài Cadena SER, nghi phạm tên là Uriel N.

"Tôi nghĩ rằng, nếu tôi không trình báo, điều gì sẽ xảy ra với những phụ nữ Mexico khác? Nếu họ dám làm vậy với tổng thống, thì những phụ nữ khác trong đất nước chúng ta sẽ ra sao?", bà Sheinbaum nói trong cuộc họp báo sáng 5.11 (giờ địa phương).

Bà cho biết chính phủ sẽ xem xét liệu hành vi này "có bị xem là tội hình sự ở tất cả các bang hay không, vì nó cần phải là tội hình sự, và chúng tôi sẽ phát động một chiến dịch", đồng thời thừa nhận bà từng chịu những hành vi quấy rối tương tự khi còn trẻ.

32 khu vực liên bang của Mexico đều có bộ luật hình sự riêng và không phải nơi nào cũng quy định hình phạt hình sự cho hành vi này.

Bất chấp vụ việc, bà Sheinbaum vẫn cư xử lịch thiệp với người đàn ông, đồng ý chụp hình cùng ông ta rồi vỗ nhẹ lên lưng.

"Người này tiến đến khi đang say rượu hoàn toàn, tôi không biết liệu ông ta có dùng ma túy hay không. Mãi đến khi xem các đoạn video, tôi mới nhận ra chuyện gì thực sự đã xảy ra", bà kể.

Đơn khiếu nại đối với người đàn ông này được nộp lên văn phòng công tố ở Mexico City, nơi hành vi quấy rối tình dục bị xử lý theo luật.

Vụ việc cũng làm dấy lên chỉ trích nhằm vào đội an ninh của tổng thống và lên án những thái độ gia trưởng vốn xem nhẹ việc xâm phạm không gian và cơ thể phụ nữ.

Theo số liệu của Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc, khoảng 70% phụ nữ Mexico từ 15 tuổi trở lên từng ít nhất một lần bị quấy rối tình dục.