Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bắt giữ người sàm sỡ Tổng thống Mexico

Khánh An
Khánh An
06/11/2025 06:45 GMT+7

Nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico, bà Claudia Sheinbaum, bị một người đàn ông sàm sỡ khi bà đi bộ đến một sự kiện gần dinh tổng thống.

Bắt giữ người sàm sỡ Tổng thống Mexico - Ảnh 1.

Bà Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo tại Mexico City hôm 3.11

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 6.11 dẫn lời Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi hình sự hóa hành vi quấy rối tình dục trên toàn quốc, sau khi một người đàn ông sàm sỡ và tìm cách hôn bà trên phố.

Sự việc xảy ra hôm 4.11 khi bà Sheinbaum đi bộ đến một sự kiện gần dinh tổng thống, vừa bắt tay vừa chụp hình cùng người dân dọc đường.

Người đàn ông trên tiến lại từ phía sau, choàng tay qua vai bà Sheinbaum và dùng tay kia chạm vào hông cùng ngực, đồng thời định hôn lên cổ bà.

Một thành viên trong đội an ninh tổng thống đã kéo người đàn ông này ra. Ông ta dường như đang say xỉn.

Bà Sheinbaum, nữ tổng thống đầu tiên của Mexico, cho biết bà quyết định trình báo cảnh sát sau khi nhận ra người đàn ông này tiếp tục quấy rối những phụ nữ khác.

Cơ quan chức năng sau đó cho biết người này đã bị bắt giữ. Theo Đài Cadena SER, nghi phạm tên là Uriel N.

"Tôi nghĩ rằng, nếu tôi không trình báo, điều gì sẽ xảy ra với những phụ nữ Mexico khác? Nếu họ dám làm vậy với tổng thống, thì những phụ nữ khác trong đất nước chúng ta sẽ ra sao?", bà Sheinbaum nói trong cuộc họp báo sáng 5.11 (giờ địa phương).

Bà cho biết chính phủ sẽ xem xét liệu hành vi này "có bị xem là tội hình sự ở tất cả các bang hay không, vì nó cần phải là tội hình sự, và chúng tôi sẽ phát động một chiến dịch", đồng thời thừa nhận bà từng chịu những hành vi quấy rối tương tự khi còn trẻ.

32 khu vực liên bang của Mexico đều có bộ luật hình sự riêng và không phải nơi nào cũng quy định hình phạt hình sự cho hành vi này.

Bất chấp vụ việc, bà Sheinbaum vẫn cư xử lịch thiệp với người đàn ông, đồng ý chụp hình cùng ông ta rồi vỗ nhẹ lên lưng.

"Người này tiến đến khi đang say rượu hoàn toàn, tôi không biết liệu ông ta có dùng ma túy hay không. Mãi đến khi xem các đoạn video, tôi mới nhận ra chuyện gì thực sự đã xảy ra", bà kể.

Đơn khiếu nại đối với người đàn ông này được nộp lên văn phòng công tố ở Mexico City, nơi hành vi quấy rối tình dục bị xử lý theo luật.

Vụ việc cũng làm dấy lên chỉ trích nhằm vào đội an ninh của tổng thống và lên án những thái độ gia trưởng vốn xem nhẹ việc xâm phạm không gian và cơ thể phụ nữ.

Theo số liệu của Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc, khoảng 70% phụ nữ Mexico từ 15 tuổi trở lên từng ít nhất một lần bị quấy rối tình dục.

Tin liên quan

Vướng 99 cáo buộc quấy rối tình dục, cựu thị trưởng vẫn trúng cử

Vướng 99 cáo buộc quấy rối tình dục, cựu thị trưởng vẫn trúng cử

Các quan chức Nhật Bản cho biết rằng một cựu thị trưởng Nhật Bản đã từ chức vì 99 cáo buộc quấy rối tình dục mới đây lại được bầu làm ủy viên hội đồng thị trấn, gây ra sự phẫn nộ và sốc trên mạng xã hội.

Bê bối quấy rối tình dục ở cơ quan tình báo CIA

Cơ quan chính phủ Mỹ có nạn quấy rối tình dục, lãnh đạo xin từ chức

Khám phá thêm chủ đề

Claudia Sheinbaum Mexico NỮ TỔNG THỐNG Quấy rối tình dục Mexico City phụ nữ Bộ luật Hình sự Say xỉn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận