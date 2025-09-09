Vướng 99 cáo buộc quấy rối tình dục, cựu thị trưởng vẫn trúng cử

Ông Hideo Kojima, 75 tuổi, đã từ chức thị trưởng thị trấn Ginan thuộc tỉnh Gifu (miền trung Nhật Bản) vào tháng 3.2024, sau khi một cuộc điều tra chính thức cáo buộc ông về các vụ quấy rối tình dục, bao gồm cả việc chạm vào ngực và mông của đồng nghiệp, theo AFP ngày 9.9.

Ông Hideo Kojima (phải) xuất hiện tại thị trấn Ginan, tỉnh Gifu (Nhật Bản) ngày 29.2.2024 Ảnh: AFP

Một quan chức trong thị trấn ngày 8.9 cho biết ông Kojima đã trúng cử làm ủy viên hội đồng thị trấn. Trang web của thị trấn cho thấy ông xếp thứ 2 trong số 10 ứng viên giành được ghế.

"Điều đó chứng tỏ người dân tin tưởng tôi. Đừng bao giờ nhắc đến [những cáo buộc quấy rối tình dục] nữa", ông Kojima nói với một kênh truyền hình địa phương ngày 8.9.

Sau khi thông tin trên được lan truyền, người dùng mạng xã hội đã bàng hoàng trước kết quả bầu cử. "Vậy là cử tri trong thị trấn không quan tâm đến các nhân viên từng bị quấy rối sao? Thật đáng xấu hổ", một người dùng viết trên nền tảng X.

Một người khác bình luận trên Yahoo Japan: "Tôi sốc đến mức không nói nên lời. Tôi thật sự tiếc cho các nhân viên nữ".

Tại họp báo năm 2024, ông Hideo Kojima phủ nhận một số cáo buộc quấy rối và lau nước mắt khi kể lại việc người nhà mắng mình. Ông Kojima nói mình không ôm các nhân viên nữ như báo cáo điều tra nêu. Ông Kojima cũng giải thích rằng cử chỉ của ông có thể trông giống như ôm, nhưng thực chất không phải như vậy.

Trong quá trình điều tra, ủy ban đã tiến hành khảo sát 193 công nhân tại thành phố Kojima. Trong số 161 người trả lời, khoảng 53% nam giới và 58% phụ nữ cho biết thị trưởng đã làm điều gì đó khiến họ cảm thấy không thoải mái.

Theo Đài truyền hình NHK, ông Kojima thừa nhận chưa đọc toàn bộ báo cáo, trong đó cáo buộc ông nói với cấp dưới rằng "bàn tay của ông rất đẹp và mịn màng... để buộc các nhân viên nữ phải chạm vào chúng".

Bản báo cáo cho biết ông Kojima cũng "khoe đôi chân của mình bằng cách xắn quần lên và bảo họ chạm vào". Báo cáo cho biết một số nhân viên đã sử dụng bình xịt khử trùng sau khi phải chạm vào tay chân ông Kojima.

Cuộc điều tra quấy rối tình dục của ông Kojima được tiến hành sau khi tạp chí Shukan Bunshun đưa tin vị cựu thị trưởng thường xuyên xoa đầu các nữ công nhân. Về phần mình, ông Kojima cho biết hành động này nhằm mục đích "bày tỏ lòng biết ơn".

Tỷ lệ nữ chính trị gia ở Nhật Bản vẫn còn thấp. Năm 2025, Nhật Bản xếp hạng 118/148 quốc gia trong chỉ số khoảng cách giới tính của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Phong trào #MeToo toàn cầu đến Nhật khá chậm, khi nhiều nạn nhân sợ hãi không dám lên tiếng. Tuy nhiên một số vụ việc gây chú ý gần đây đã thúc đẩy sự thay đổi nhận thức trong xã hội.