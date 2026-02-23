Trùm ma túy khét tiếng El Mencho bị tiêu diệt, bạo lực bùng phát ở Mexico

Với sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng hỗn hợp của các binh chủng quân đội Mexico ngày 22.2 tiến hành chiến dịch đột kích tại thị trấn Tapalpa thuộc bang Jalisco ở miền tây nước này, tiêu diệt một trong những trùm ma túy khét tiếng nhất là Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, theo CNN.

Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ trùm ma túy Mexico Nemesio Ruben Oseguera Cervantes ẢNH: REUTERS

Nhân vật này trước đây từng làm cảnh sát, hiện là thủ lĩnh nhóm tội phạm Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Cơ quan Chống ma túy Mỹ cho biết CJNG đã trở thành một trong những tổ chức tội phạm mạnh và tàn nhẫn nhất tại Mexico.

Oseguera đã giúp CJNG bành trướng sức mạnh tại Jalisco và khu vực lân cận. Năm 2018, Mexico treo thưởng 30 triệu peso (1,7 triệu USD) cho thông tin giúp bắt giữ trùm ma túy này. Giới chức Mỹ cũng treo thưởng 15 triệu USD vì Oseguera bị cáo buộc cầm đầu hoạt động sản xuất và phân phối fentanyl vào Mỹ.

Năm 2025, Bộ Ngoại giao Mỹ cấm vận và đưa Oseguera vào danh sách khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt.

Cảnh sát bên cạnh những chiếc xe bị đốt phá ở Zapopan sau khi trùm ma túy El Mencho bị tiêu diệt ẢNH: REUTERS

Trong cuộc đột kích, các thành viên CJNG đã nổ súng chống trả lực lượng an ninh. Bộ Quốc phòng Mexico thông báo 4 tay súng bị tiêu diệt tại hiện trường. Oseguera và hai người khác bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu bằng trực thăng.

Chiến dịch làm 3 quân nhân bị thương và đã được đưa đến bệnh viện tại thủ đô Mexico City để điều trị.

Binh sĩ canh gác gần một chiếc xe buýt bị đốt cháy tại Cointzio, bang Michoacan ngày 22.2 ẢNH: AP

Tổng thống Claudia Sheinbaum khen ngợi các cơ quan tham gia nhiệm vụ, trong khi Bộ Quốc phòng Mexico nói Mỹ đã cung cấp thông tin để hỗ trợ chiến dịch.

Bạo lực đã bùng phát sau đó tại ít nhất 5 bang. Tại Jalisco, bang sẽ là nơi tổ chức 4 trận bóng đá World Cup 2026 vào tháng 6, các tay súng tình nghi phong tỏa những tuyến đường và đốt phá xe buýt và cửa hàng, đụng độ với lực lượng an ninh.

Siêu thị tại Guadalajara, bang Jalisco bị đập phá ẢNH: AP

Hãng hàng không Air Canada đã hoãn các chuyến bay đến thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Puerto Vallarta ở Jalisco trong khi chính quyền địa phương dừng hoạt động giao thông công cộng, kêu gọi người dân không ra khỏi nhà.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo đi lại, khuyến cáo công dân đang có mặt tại Jalisco, Tamaulipas và Michoacan không ra khỏi nhà do các chiến dịch an ninh đang diễn ra và việc phong tỏa đường bộ cũng như hoạt động tội phạm liên quan.