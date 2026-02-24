Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
CAS sắp ra phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, quyết định có thể xuất hiện rạng sáng
Video Thể thao

CAS sắp ra phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, quyết định có thể xuất hiện rạng sáng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/02/2026 18:50 GMT+7

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chuẩn bị ra phán quyết về vụ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, trong bối cảnh đội tuyển nước này bước vào giai đoạn then chốt của vòng loại Asian Cup 2027 và đặc biệt hướng tới trận gặp Việt Nam ngày 31.3.

Theo báo New Straits Times, số phận của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne (Thụy Sĩ) quyết định, với phán quyết dự kiến được đưa ra vào thứ sáu. Theo nguồn tin thân cận, chỉ đội ngũ luật sư do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chỉ định tham dự phiên điều trần, trong khi các lãnh đạo cấp cao của FAM, bao gồm Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, sẽ không có mặt tại Lausanne.

Nguồn tin này cho biết CAS có thể công bố quyết định ngay sau khi phiên điều trần kết thúc, không cần thời gian chờ đợi kéo dài. “Phán quyết có thể được biết sớm nhất vào khoảng 5 giờ sáng thứ sáu theo giờ Malaysia", nguồn tin nói.

Điểm đáng chú ý là vụ việc tại CAS chỉ xoay quanh tình trạng và án phạt áp đặt lên 7 cầu thủ, chứ không nhằm thách thức toàn bộ quyết định của FIFA. Theo đó, FAM tập trung kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ mức kỷ luật dành cho các cầu thủ, qua đó nuôi hy vọng họ có thể sớm trở lại để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Malaysia trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

CAS sắp ra phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, quyết định có thể xuất hiện rạng sáng

Trước đó, FIFA đã áp án treo giò 12 tháng (tính từ tháng 9 năm ngoái) với nhóm cầu thủ này do cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vào tháng 1, CAS ra quyết định tạm hoãn thi hành án, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu cho CLB cho đến khi có phán quyết cuối cùng, dự kiến công bố vào hoặc sau ngày 26.2.

Sự việc khiến kế hoạch nhân sự của đội tuyển Malaysia bị đặt trong trạng thái “treo”, đặc biệt khi lịch thi đấu năm nay khá dày, bao gồm các chiến dịch vòng loại lẫn những giải đấu lớn. Trận gặp Việt Nam ngày 31.3 cũng trở thành một mốc quan trọng, bởi bất kỳ biến động nào về lực lượng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới công tác chuẩn bị của HLV trưởng Peter Cklamovski.

Tin liên quan

CLB Wolverhampton lên án loạt bình luận phân biệt chủng tộc, công khai cả tài khoản tên tiếng Việt

CLB Wolverhampton lên án loạt bình luận phân biệt chủng tộc, công khai cả tài khoản tên tiếng Việt

CLB Wolverhampton cho biết họ phẫn nộ trước nhiều tin nhắn lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Tolu Arokodare trên mạng xã hội, sau trận thua Crystal Palace tối 22.2.

Trước ngày định đoạt ở CAS: FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liệu có cửa thắng?

Malaysia sắp có ‘cây săn bàn siêu hạng’ đấu Việt Nam, 2 cầu thủ nhập tịch chờ ra mắt

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia CAS Cầu thủ nhập tịch Phán quyết bóng đá Malaysia FAM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận