Theo báo New Straits Times, số phận của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne (Thụy Sĩ) quyết định, với phán quyết dự kiến được đưa ra vào thứ sáu. Theo nguồn tin thân cận, chỉ đội ngũ luật sư do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chỉ định tham dự phiên điều trần, trong khi các lãnh đạo cấp cao của FAM, bao gồm Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, sẽ không có mặt tại Lausanne.

Nguồn tin này cho biết CAS có thể công bố quyết định ngay sau khi phiên điều trần kết thúc, không cần thời gian chờ đợi kéo dài. “Phán quyết có thể được biết sớm nhất vào khoảng 5 giờ sáng thứ sáu theo giờ Malaysia", nguồn tin nói.

Điểm đáng chú ý là vụ việc tại CAS chỉ xoay quanh tình trạng và án phạt áp đặt lên 7 cầu thủ, chứ không nhằm thách thức toàn bộ quyết định của FIFA. Theo đó, FAM tập trung kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ mức kỷ luật dành cho các cầu thủ, qua đó nuôi hy vọng họ có thể sớm trở lại để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Malaysia trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

CAS sắp ra phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, quyết định có thể xuất hiện rạng sáng

Trước đó, FIFA đã áp án treo giò 12 tháng (tính từ tháng 9 năm ngoái) với nhóm cầu thủ này do cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vào tháng 1, CAS ra quyết định tạm hoãn thi hành án, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu cho CLB cho đến khi có phán quyết cuối cùng, dự kiến công bố vào hoặc sau ngày 26.2.

Sự việc khiến kế hoạch nhân sự của đội tuyển Malaysia bị đặt trong trạng thái “treo”, đặc biệt khi lịch thi đấu năm nay khá dày, bao gồm các chiến dịch vòng loại lẫn những giải đấu lớn. Trận gặp Việt Nam ngày 31.3 cũng trở thành một mốc quan trọng, bởi bất kỳ biến động nào về lực lượng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới công tác chuẩn bị của HLV trưởng Peter Cklamovski.