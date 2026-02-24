HLV Everton cay đắng thừa nhận M.U thắng may mắn, HLV Carrick ca ngợi hết lời 2 nhân vật đặc biệt

HLV Carrick chỉ ra những người tạo khác biệt

Trên sân Hill Dickinson, M.U gặp nhiều khó khăn trước Everton. “Quỷ đỏ” không thể triển khai lối đá kiểm soát như những trận gần đây, bế tắc ở mặt trận tấn công. Thậm chí, trong hiệp 1, chỉ có may mắn và sự xuất sắc của thủ thành Senne Lammens mới giúp M.U giữ sạch lưới. Đến hiệp 2, HLV Carrick thực hiện một số sự điều chỉnh và M.U thi đấu có phần tốt hơn. Phút 71, Benjamin Šeško bứt tốc và kết thúc pha phản công mẫu mực bằng cú đá chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu để giúp M.U có 3 điểm.

Đây là trận thắng thứ 5 trong 6 trận HLV Carrick dẫn dắt M.U với vai trò HLV tạm quyền. Đáng chú ý, M.U cũng chính thức vượt mặt Chelsea, vươn lên đứng thứ 4. Đồng thời, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 3 là Aston Villa giờ đây cũng chỉ còn 3 điểm.

M.U tiếp tục chuỗi trận thăng hoa dưới thời HLV Carrick ẢNH: REUTERS

Dù vậy, sau trận đấu, HLV Carrick bất ngờ không nói nhiều về bảng xếp hạng, mà dành sự chú ý đặc biệt cho Benjamin Sesko – người ghi bàn duy nhất từ ghế dự bị:

“Tôi rất vui cho Benjamin Šeško Cậu ấy vào sân và tạo ra khác biệt. Đó là một pha dứt điểm tàn nhẫn, đầy tự tin – đúng với phong độ hiện tại”.

Không chỉ khen bàn thắng, HLV Carrick còn nhấn mạnh sự trưởng thành của tiền đạo người Slovenia: “Cậu ấy đã rất kiên nhẫn. Chúng tôi luôn nói về quá trình phát triển của cậu ấy. Và tôi chắc chắn Sesko sẽ là cầu thủ quan trọng của đội trong thời gian dài. Thực tế đang chứng minh điều đó: Benjamin Šeško đã ghi 6 bàn trong 7 trận gần nhất – một sự lột xác hoàn toàn so với giai đoạn đầu mùa”.

Bên cạnh Benjamin Šeško, HLV Carrick cũng đặc biệt nhắc đến thủ môn Senne Lammens – người giữ sạch lưới với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là cú cản phá xuất thần trước Michael Keane cuối trận: “Thay vì tạo ra sự hỗn loạn, bạn cần thủ môn dập tắt nó. Senne Lammens đã làm điều đó. Sự bình tĩnh của cậu ấy giúp toàn đội vững vàng”.

HLV Carrick khép lại bằng thông điệp rõ ràng về bản sắc đội bóng: “Có những trận bạn phải chiến đấu, phải hy sinh. Cách chúng tôi phòng ngự trong những phút cuối – đó là tinh thần mà tôi muốn thấy. Hiện tại, M.U còn nhiều điều cần học hỏi và sẽ rút kinh nghiệm từ trận đấu này. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm phải cải thiện. Thời gian qua chưa đủ dài, nên không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ngay lập tức. Toàn đội sẽ có vài ngày để nhìn lại và điều chỉnh, với mục tiêu tìm ra cách giành chiến thắng ở những trận đấu tới”.

Benjamin Sesko (30) và Senne Lammens (31) có màn thể hiện xuất sắc ẢNH: REUTERS

HLV David Moyes cay đắng

Ở chiều ngược lại, HLV David Moyes không giấu được sự thất vọng khi Everton bại trận trên sân nhà. Đội bóng của ông đã tạo ra không ít cơ hội, nhưng không thể tận dụng – điều mà chính HLV David Moyes thừa nhận là nguyên nhân cốt lõi:

“Tôi nghĩ M.U khá may mắn khi giành chiến thắng. Nhưng ở đẳng cấp này, chất lượng mới là thứ tạo nên khác biệt, và chúng tôi lại thiếu điều đó”, HLV David Moyes nhấn mạnh.

Ở trận gặp M.U, Everton thi đấu rất hay, đặc biệt trong hiệp hai. Đáng tiếc, những pha dứt điểm của Iliman Ndiaye hay Harrison Armstrong đều không thắng được Senne Lammens.

Ngay cả HLV David Moyes cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của thủ môn người Bỉ: “Chúng tôi cố khai thác từ các tình huống cố định vì nghĩ đó là điểm yếu của họ. Nhưng thủ môn của họ đã chơi rất hay”.

HLV David Moyes cay đắng vì trận thua M.U ẢNH: REUTERS

Thất bại này khiến Everton nối dài chuỗi 7 trận không thắng trên sân nhà, trong đó có tới 4 thất bại – một con số đáng báo động. Đội bóng của HLV David Moyes hiện có 37 điểm, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.