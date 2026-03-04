Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AFC tiếp tục hoãn các cúp châu Á vì chiến sự Trung Đông, ra thông báo khẩn cấp

Giang Lao
Giang Lao
04/03/2026 09:42 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 4.3 xác nhận, tiếp tục hoãn các trận lượt về tại vòng knock-out các cúp châu Á ở khu vực phía tây cho đến khi có thông báo mới, sau khi đã hoãn các trận lượt đi vào ngày 1.3.

Chiến sự Trung Đông gây ảnh hưởng lớn các giải đấu của AFC

AFC dự kiến chỉ hoãn một lượt đấu các cúp châu Á (các trận lượt đi), gồm AFC Champions League Elite (vòng 16 đội) và tứ kết AFC Champions League Two cùng AFC Challenge League, có sự tham gia của các đội bóng thuộc khu vực phía tây.

Tuy nhiên, tình hình chiến sự ở Trung Đông ngày càng khốc liệt và lan rộng nhiều nước, khiến cơ quan bóng đá châu Á phải tiếp tục hoãn các trận lượt về.

AFC tiếp tục hoãn các cúp châu Á vì chiến sự Trung Đông, ra thông báo khẩn cấp- Ảnh 1.

Chiến sự Trung Đông gây ảnh hưởng lớn các giải đấu của AFC

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

"Ưu tiên hàng đầu của AFC vẫn là sự an toàn và an ninh của tất cả các bên liên quan, bao gồm cầu thủ, đội bóng, quan chức, đối tác và người hâm mộ, và chúng tôi kiên định với cam kết đảm bảo một môi trường an toàn cho tất cả mọi người, các cập nhật tiếp theo sẽ được cung cấp trong thời gian tới", thông báo của AFC cho biết.

Cũng theo AFC: "Sau quyết định ngày 1.3 về việc hoãn các trận lượt đi vòng loại trực tiếp (knock-out) trên khắp các giải đấu cấp CLB của AFC tại khu vực phía tây, hôm nay AFC xác nhận việc hoãn tiếp các trận lượt về. 

Do đó, các trận đấu sau đây, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11.3, đã bị hoãn cho đến khi có thông báo mới gồm, AFC Champions League Elite, các trận lượt về vòng 16 đội (khu vực phía tây). AFC Champions League Two và AFC Challenge League, các trận lượt về tứ kết có sự tham gia của các đội thuộc khu vực phía tây".

"Như đã thông báo trước đó, tất cả các trận đấu có sự tham gia của các CLB thuộc khu vực phía đông trong tất cả các giải đấu cấp CLB của AFC sẽ diễn ra theo lịch trình ban đầu", AFC cho biết thêm.

Việc các cúp châu Á, đặc biệt các trận đấu ở nhánh phía tây bị hoãn kéo dài, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến lịch thi đấu sắp tới đây. 

Theo quy định của AFC, như tại giải AFC Champions League Elite, đội thắng nhánh phía đông sẽ gặp đội thắng nhánh phía tây trong trận chung kết của giải đấu dự kiến tổ chức ở Jeddah (Ả Rập Xê Út) vào ngày 25.4. 

Nhưng với tình hình ở khu vực Trung Đông như hiện nay, nhiều khả năng AFC sẽ phải xem xét và dự kiến đổi địa điểm tổ chức trận chung kết giải AFC Champions League Elite.

Xem thêm bình luận