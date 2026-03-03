AFC bất ngờ lên tiếng vụ CAS hoãn phán quyết FAM nhập tịch lậu, không hủy trận Việt Nam đấu Malaysia

AFC vẫn chọn chờ đợi quyết định đầy đủ từ Hội đồng CAS

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John giải thích khi được báo Malaysia, Arena Metro liên hệ. Ông cho rằng, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chưa ra phán quyết với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan sau phiên điều trần ngày 27.2 kết thúc, vẫn còn thời gian phía trước và tình hình hiện tại không gây ra vấn đề gì.

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia tiếp tục sống trong lo lắng chờ CAS ra phán quyết cuối cùng. AFC xác định không vội, vì cột mốc là ngày 31.3 Ảnh: Ngọc Linh

Bên cạnh đó, ông Windsor Paul John cũng nhấn mạnh, vấn đề của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đang chờ đợi phán quyết từ CAS, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của AFC đối với vòng loại Asian Cup 2027, đó là lượt trận đấu cuối diễn ra ngày 31.3 tới đây.

Đây cũng là cột mốc AFC đã xác định cần xử lý rốt ráo toàn bộ vụ bê bối của bóng đá Malaysia, bao gồm ra án kỷ luật xử thua và khả năng cấm đội tuyển nước này dự các kỳ Asian Cup tiếp theo hay không, như trường hợp tương tự của bóng đá Timor Leste.

Tính đến ngày 3.3, CAS vẫn chưa có thông báo chính thức về phán quyết của FAM và 7 cầu thủ liên quan. Người đại diện của CAS cho biết, phán quyết "sẽ có trong tuần này" (từ ngày 2 đến 8.3), với một thông báo ngắn sẽ đăng trên website của tòa trọng tài thể thao, nhưng không xác định thời gian cụ thể.

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John cũng nhắc lại, AFC đã chọn chờ đợi quyết định đầy đủ từ Hội đồng CAS trước khi có bất kỳ hành động nào tiếp theo về vấn đề này. "Chúng tôi đang chờ quyết định từ CAS. Chúng tôi còn một chút thời gian nên hiện tại không có vấn đề gì", ông Windsor Paul John cho biết khi được Arena Metro liên hệ ngày 3.3.

Về việc CAS chưa đưa ra phán quyết như dự báo vào ngày 27.2, ông Windsor Paul John cho rằng: "Quy trình ra quyết định của CAS đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng và AFC tôn trọng quy trình hiện hành".

Theo Arena Metro, phán quyết về kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan dự kiến sẽ chỉ được công bố trong thời gian tới đây sau khi Hội đồng CAS cần thêm thời gian để xem xét. Quyết định này đang được chú ý vì nó liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả giấy tờ có gốc gác để thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Malaysia sẽ đến Ninh Bình vào cuối tháng 3

"Bất kỳ quyết định nào được CAS công bố đều được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn tư cách của các cầu thủ này trong các giải đấu quốc tế sắp tới. Đồng thời, AFC đã đảm bảo rằng lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 sẽ vẫn giữ nguyên như kế hoạch mà không có bất kỳ thay đổi nào. Theo đó, đội tuyển Malaysia sẽ đến Ninh Bình thi đấu trận cuối cùng vòng loại Asian Cup với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3", Arena Metro cho biết thêm.

Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, nếu sắp tới FAM và 7 cầu thủ thua kiện ở CAS. Khi đó, AFC sẽ tiến hành xử lý kỷ luật xử thua 2 trận của đội tuyển Malaysia (bị trừ 6 điểm, nên từ 15 điểm hiện nay chỉ còn 9 điểm). Đội tuyển Việt Nam (hiện 12 điểm) được cộng 3 điểm sẽ chính thức lấy vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, mà không cần quan tâm kết quả trận đấu ngày 31.3. 3 điểm còn lại sẽ cộng cho đội Nepal (đã bị loại).