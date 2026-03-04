Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

CLB Al Nassr ra thông báo đặc biệt về Ronaldo: Vẫn ở Ả Rập Xê Út, nhưng…

Giang Lao
Giang Lao
04/03/2026 09:08 GMT+7

Ngày 4.3, CLB Al Nassr ra thông báo xác nhận Ronaldo bị chấn thương gân kheo và kèm hình ảnh danh thủ 41 tuổi này đang tập hồi phục ở đội bóng, bác bỏ mọi tin đồn anh đã rời khỏi Ả Rập Xê Út.

Chấn thương của Ronaldo không ảnh hưởng khả năng dự World Cup

Trong thông báo, CLB Al Nassr cho biết: "Ronaldo đã được chẩn đoán bị chấn thương gân kheo sau trận đấu với Al Fayha (thắng tỷ số 3-1 ngày 1.3). Ronaldo sẽ bắt đầu chương trình phục hồi chức năng và sẽ được đánh giá hàng ngày". 

CLB Al Nassr ra thông báo đặc biệt về Ronaldo: Vẫn ở Ả Rập Xê Út, nhưng…- Ảnh 1.

CLB Al Nassr ra thông báo về Ronaldo, kèm hình ảnh anh vẫn đang ở Ả Rập Xê Út

Ảnh: Chụp màn hình CLB Al Nassr/X

Bên cạnh thông báo, Al Nassr cũng đăng các hình ảnh danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha đang ở trung tâm tập luyện của CLB tại Riyadh và trong quá trình tập hồi phục.

Trước đó không lâu, nhiều tin đồn cho rằng Ronaldo và gia đình đã rời khỏi Ả Rập Xê Út trên chiếc chuyên cơ riêng của anh với điểm đến là Madrid (Tây Ban Nha), vì lo ngại tình hình chiến sự khốc liệt tại Trung Đông hiện nay.

Mặc dù vậy, các tin tức này là không đúng sự thật, Ronaldo vẫn ở lại Ả Rập Xê Út, theo nhà báo Ben Jacobs và là chuyên gia tin chuyển nhượng. 

Ben Jacobs cũng cho biết, giải Saudi Pro League vẫn diễn ra như kế hoạch, mặc dù Bộ Thể thao Ả Rập Xê Út đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan và theo dõi tình hình trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang ở Trung Đông.

Trong khi đó, liên quan với chấn thương của Ronaldo, CLB Al Nassr cũng bác bỏ mọi lo lắng trước đây cho rằng danh thủ này có thể phải phẫu thuật, khiến có nguy cơ vắng mặt ở World Cup sắp diễn ra vào mùa hè tới đây ở Mỹ, Mexico và Canada.

Ronaldo chỉ bị ảnh hưởng gân kheo và tập hồi phục, nhưng thời gian bình phục hiện chưa rõ sẽ mất trong bao lâu. Tuy nhiên, sẽ không kéo dài, dự báo danh thủ này chỉ mất 5 đến 10 ngày là hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, Ronaldo có khả năng vắng mặt ở trận đấu kế tiếp của Al Nassr gặp Neom SC vào ngày 8.3.

