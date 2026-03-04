Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Malaysia nhập tịch bao nhiêu... cũng được: Đội tuyển Việt Nam quyết thắng đẹp, tiến thẳng Asian Cup

Hồng Nam
Hồng Nam
04/03/2026 12:07 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ dồn toàn lực để đánh bại Malaysia ở màn tái đấu ngày 31.3, dù đối thủ bổ sung bao nhiêu cầu thủ nhập tịch, hay phán quyết của CAS có lợi hay không.

Đội tuyển Việt Nam tự trông đợi ở mình, thay vì CAS

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào một trận đấu đặc biệt... vừa đầu, vừa cuối. Cuộc so tài Malaysia ngày 31.3 là lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, nhưng lại là trận chính thức đầu tiên của năm 2026, cũng như mở màn cho kỷ nguyên mới của đội tuyển quốc gia, nơi HLV Kim Sang-sik đã có đủ nguồn lực để cải tổ toàn diện.

Sau 5 trận, đội tuyển Việt Nam có 12 điểm (ghi 11 bàn, thủng lưới 5 bàn), đứng nhì bảng F. Malaysia dẫn đầu với 15 điểm. 

Cần đề cập lại xếp hạng, bởi trong bối cảnh Tòa án thể thao thế giới (CAS) hoãn đưa ra phán quyết về vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa chắc được xử thắng 3-0, đồng nghĩa chưa có vé đến Asian Cup 2027.

Malaysia nhập tịch bao nhiêu... cũng được: Đội tuyển Việt Nam quyết thắng đẹp, tiến thẳng Asian Cup- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) phải dốc sức chiến đấu

ẢNH: NGỌC LINH

Khi CAS chưa ấn định thời điểm nghị án và ngã ngũ vụ kiện, đội tuyển Việt Nam vẫn phải "bật" chế độ ngược dòng. Công lý đang được thực thi, nhưng thay vì chờ đợi, thì thắng Malaysia với cách biệt 4 bàn ở màn tái đấu tại Thiên Trường là con đường độc đạo mà đội tuyển Việt Nam có thể kiểm soát. Nói cách khác, thầy trò Kim Sang-sik sẽ nỗ lực để quật ngã đối thủ. Thắng bằng thực lực, bằng cách đường hoàng, bằng lối chơi thuyết phục và bằng tinh thần rực lửa của tập thể sẵn sàng mở cửa đón chu kỳ thành công mới. Làm được điều đó, đội tuyển Việt Nam mới khẳng định được mình. Việc còn lại, CAS, FIFA và AFC sẽ lo. 

Đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng đẹp, để giải tỏa cho cả chặng hành trình vòng loại Asian Cup 2027 kém thuyết phục. Quang Hải cùng đồng đội đã chơi bế tắc trước Nepal ở cả hai lượt (thắng 3-1, 1-0). chật vật trên sân Lào (bị cầm hòa 0-0 trong hiệp 1). Đây không phải diện mạo của đội bóng có thể nghĩ đến mục tiêu trở lại tứ kết Asian Cup.

Tuy nhiên, cần nhìn lại bối cảnh "chạng vạng" của đội tuyển Việt Nam trong năm 2025. HLV Kim Sang-sik mất ngòi nổ chủ lực Nguyễn Xuân Son, các trụ cột xuống phong độ, dàn trẻ chưa có bàn đạp cấp độ U.23 để vươn lên. 

Song, chỉ sau 3 tháng, gió đã đổi chiều. HCĐ U.23 châu Á và chức vô địch SEA Games giúp thế hệ U.23 của Hiểu Minh, Lý Đức, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Minh Phúc, Quốc Cường, Trung Kiên... bắn mũi tên trúng hai đích: khẳng định năng lực kế cận đội tuyển, cũng như tiếp thêm ngọn lửa truyền thừa từng nguội lạnh ở đội tuyển quốc gia. 

Đó là thông điệp gửi đến thế hệ đàn anh, rằng lứa U.23 đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính, buộc lớp trụ cột phải nỗ lực nếu không muốn bị bỏ lại. 

Malaysia nhập tịch bao nhiêu... cũng được: Đội tuyển Việt Nam quyết thắng đẹp, tiến thẳng Asian Cup- Ảnh 2.

Thành công của lứa U.23 mang đến cảm hứng bất tận cho đội tuyển Việt Nam

ẢNH: TED TRẦN TV

Sự trở lại của Xuân Son với 8 bàn thắng trong 3 tháng, cùng làn gió mới từ ngoại binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang cũng mang tới sức chiến đấu cho cả 3 vị trí quan trọng: chốt chặn trước cầu môn, đầu não sáng tạo tuyến giữa và mũi tiên phong ghi bàn.

Đây đều là nguồn "dopamine" bơm trực diện để đội tuyển Việt Nam giải quyết cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Bên cạnh xây dựng khung nội binh cho tương lai lâu dài, ông Kim đã có giải pháp giải quyết vấn đề ngắn hạn từ nguồn lực ngoại, như cái cách khai thác triệt để năng lực của Xuân Son để vô địch AFF Cup 2024. 

Malaysia đang 'rối' 

Đội tuyển Malaysia chưa chắc có thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ở trận tái đấu Việt Nam tại Thiên Trường. 

Dù vậy, hãy trở về căn nguyên vấn đề: tại sao HLV Peter Cklamovski phải sử dụng nguyên một đội hình nhập tịch (13 cầu thủ gốc nước ngoài, tính cả đá chính và dự bị) ở trận lượt đi, bất chấp rủi ro pháp lý cao độ? 

Câu trả lời nằm ở chất lượng cầu thủ nội yếu kém của Malaysia. Từ sau ngôi á quân AFF Cup 2018 trên nền lứa trẻ sinh năm 1995 - 1997 chất lượng, bóng đá Malaysia đã sa sút không phanh, liên tục bị loại ở vòng bảng Đông Nam Á. Ở AFF Cup 2024, Malaysia không thắng nổi Campuchia và Singapore, sớm rời cuộc chơi. 

Việc phải "nhập ngoại" nhiều cầu thủ mù mờ gốc gác dường như cho thấy, đội tuyển Malaysia đã cạn vốn nhân tài nội địa. Khâu đào tạo trẻ xuống cấp, chất lượng CLB suy giảm (chỉ có điểm sáng JDT, nhưng đây cũng là đội bóng mua cả đội hình ngoại binh để đá AFC Champions League Elite), giải quốc nội kém cạnh tranh do JDT quá mạnh... đã kéo lùi "Mãnh hổ". Bê bối gian lận giấy tờ cầu thủ nhập tịch theo điều tra của FIFA, là lời cảnh tỉnh cho cách làm bóng đá "từ ngọn". Bóng đá Malaysia không xây dựng nền tảng, và với lực lượng chắp vá cùng tinh thần xuống dốc, "Mãnh hổ" khó làm nên chuyện.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik phải thắng và đủ sức thắng để khẳng định vị thế xứng đáng thuộc về!

Vắng nhân vật đặc biệt, HAGL khó trụ hạng: Thủ môn cao 1,91 m phải 'gánh' đội?

Vắng nhân vật đặc biệt, HAGL khó trụ hạng: Thủ môn cao 1,91 m phải 'gánh' đội?

Đang trong cơn nguy nan, HAGL lại phải chia tay 'đầu não' chiến thuật, đó là giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành.

Đội tuyển Việt Nam chưa thể dùng trung vệ cao 1,95 m Đỗ Phi Long: FIFA không cho phép!

HLV Mai Đức Chung nói thẳng một điều về đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như tiết lộ mục tiêu nóng

Xem thêm bình luận