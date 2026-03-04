Vắng nhân vật đặc biệt, HAGL khó trụ hạng: Thủ môn cao 1,91 m phải 'gánh' đội?

HAGL gặp khó khi ông Vũ Tiến Thành rời đi

HAGL đón liền hai tin không vui chỉ trong ít ngày. Đội bóng phố núi tụt 3 bậc (từ hạng 8 xuống 11) sau thất bại ngược 1-3 trên sân CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) ở vòng 14 V-League. Lúc này, thầy trò HLV Lê Quang Trãi chỉ còn hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 4 điểm.

Trong khi các đối thủ cùng cảnh ngộ như Đà Nẵng, PVF-CAND, Nam Định hay thậm chí Thanh Hóa đều đã hoặc sẽ có viện binh, HAGL lại để mất GĐKT Vũ Tiến Thành. Ông Thành sẽ chuyển ra Ninh Bình để nắm ghế HLV tạm quyền, chỉ 1 ngày sau khi đội bóng cố đô chia tay HLV Gerald Albadalejo.

Nắm ghế GĐKT và không trực tiếp cầm quân, nhưng ông Vũ Tiến Thành để lại dấu ấn lớn trong sự chuyển dịch chuyên môn của HAGL.

Vũ Tiến Thành (bìa phải) tạm rời HAGL

HLV Vũ Tiến Thành chuyển đến CLB Ninh Bình ẢNH: CLB NINH BÌNH

Chiến lược gia từng giúp Sài Gòn đứng hạng ba V-League 2020 và CLB TP.HCM trụ hạng V-League 2022, 2023 đã một lần nữa xây dựng lối chơi tập thể, "liệu cơm gắp mắm" để đội quân trẻ trung, non kinh nghiệm của HAGL thoát cảnh xuống hạng ở mùa giải 2023 - 2024 và 2024 - 2025. Dù còn nhiều tranh cãi về cách chơi của HAGL dưới thời ông Vũ Tiến Thành, như nặng về phòng ngự, không đẹp mắt... tuy nhiên, cần nhìn nhận với lực lượng hiện tại, GĐKT Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi đã làm tốt nhất trong khả năng.

Tiếp quản HAGL khi ấy đang đứng cuối bảng dưới thời HLV Kiatisak Senamuang (giữa mùa 2023 - 2024), ông Vũ Tiến Thành giúp đội bất bại liền 9 trận để leo lên nhóm an toàn. HAGL phòng ngự tốt hơn (chỉ nhận 6 bàn thua trong 11 trận đầu, sạch lưới 5 trận), đá gắn kết và máu lửa hơn với tiêu chí "đã mất bóng là phải tranh đuổi đến cùng".

Mùa trước, HAGL thậm chí vươn lên ngôi nhất sau 2 vòng đầu, rồi đứng nhóm đầu trong 5 trận đầu tiên. Còn mùa này, sau chuỗi trận "chìm" ở nhóm cuối, HAGL bứt phá mạnh mẽ khi thắng 2/3 trận gần nhất. Ngồi ghế GĐKT, nhưng ông Thành có dấu ấn trong phương pháp huấn luyện và định hướg chiến thuật, nhờ kinh nghiệm chèo lái những đội bóng có tiềm lực hạn chế về đích an toàn.

Không còn ông Vũ Tiến Thành, HAGL cần nỗ lực hơn để "vượt gió" về đích an toàn.

Gánh nặng trên vai Trung Kiên

HAGL đã chơi ổn ở trận thua gần nhất trước CLB CAHN. Học trò ông Lê Quang Trãi dẫn 1-0 trong 45 phút đầu, trước khi sụp đổ ở hiệp 2 bởi chênh lệch đẳng cấp, kinh nghiệm giữa các cá nhân.

HAGL phải tự lực cánh sinh trong cuộc đua sinh tồn ẢNH: HAGL

Đó cũng là thực tế HAGL phải đối mặt ở cuộc đua trụ hạng. Sức mạnh tập thể giúp đội bóng phố núi có thể làm khó nhiều đội mạnh, như khi hòa 0-0 trước Hà Nội hay thắng 2-1 trước Thể Công Viettel, Ninh Bình. Dù vậy, về lâu dài, HAGL khó bứt lên nếu thiếu nhân tố giỏi, có thể định đoạt khoảnh khắc. Chiến thuật tối ưu đến mấy cũng cần nhân tố ưu việt để vận hành.

Thủ môn Trung Kiên đang là ngôi sao duy nhất đúng nghĩa khoác áo HAGL. Người gác đền sinh năm 2003 vẫn phản xạ đều đặn qua từng vòng. Ở trận gặp CLB CAHN, Trung Kiên có 2 pha cứu thua mười mươi. Anh chỉ bị khuất phục ở những tình huống... không thể đỡ.

Thế nhưng, một đội bóng có thủ môn phải gồng mình cứu thua từ trận này đến trận khác, không bao giờ được nhìn nhận là tập thể ưu tú. HAGL có hàng thủ kém thứ tư và hàng công... kém nhất V-League. Đến lúc này, những chiến thắng của HAGL thường chật vật (đều với cách biệt 1 bàn), còn thất bại thì... bẽ bàng. Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi phải gom nhặt từng điểm số trong cuộc chiến sinh tồn, và khi không còn "kiến trúc sư trưởng", khó khăn nhân lên vạn lần.

Đây là lúc, bản lĩnh của Trung Kiên, Quang Kiệt hay Minh Tâm được thử thách. Chuyện các cầu thủ trẻ liên tục phải oằn mình trong áp lực suy cho cùng tốt cho bóng đá Việt Nam, bởi nhờ có "lửa", HLV Kim Sang-sik mới chọn lọc được "vàng" thật.

Nhưng, điều này không tốt cho HAGL. Cuộc chiến trụ hạng còn rất cam go, nơi đội bóng phố núi phải gồng mình chống bão.

5 vòng tới, HAGL gặp CLB Công an TP.HCM, Đà Nẵng, Ninh Bình, Nam Định và Thể Công Viettel. Đây là lịch thi đấu "nặng" bậc nhất giải, mà nếu không vượt qua được, Trung Kiên và học trò sẽ rơi xuống nhóm cuối.