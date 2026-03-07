Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đội của HLV Huỳnh Đức ở vị trí khó tin, Đà Nẵng thoát đáy

CLB CA TP.HCM tạm vào tốp 4

Cặp đấu sớm nhất trong ngày 7.3 là màn so tài giữa CLB Công an TP.HCM (CLB CA TP.HCM) và CLB HAGL. Trước khi trận đấu này diễn ra, hai đội cùng chung tình cảnh khi vừa đón nhận thất bại ở vòng 14. Với CLB CA TP.HCM, họ thất bại tối thiểu trước đội bóng cùng thành phố là Becamex TP.HCM. Trong khi đó, CLB HAGL thua 1-3 trên sân của CLB Công an Hà Nội.

Bước vào màn so tài trên sân Pleiku, CLB HAGL là đội chơi tốt hơn trong 90 phút. Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, khiến thủ thành Lê Giang Patrik vất vả cản phá. Dù vậy, đội bóng phố núi phung phí các cơ hội mình tạo ra, không lần nào xuyên thủng lưới CLB CA TP.HCM. Không những vậy, ở phút 45, CLB HAGL còn để Khoa Ngô chọc thủng lưới. Đáng chú ý, đây cũng là pha làm bàn duy nhất của trận đấu, giúp CLB CA TP.HCM giành trọn 3 điểm.

Highlight CLB Ninh Bình 1-1 Đà Nẵng: Không bảo toàn được lợi thế

Đánh bại CLB HAGL 1-0, CLB CA TP.HCM có 23 điểm sau 15 trận. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức tạm vượt mặt CLB Hà Nội, vươn lên đứng thứ 4 V-League. Phía đối diện, CLB HAGL có 14 điểm sau 15 trận, đứng thứ 11. Đây là vị trí báo động với CLB HAGL khi khoảng cách giữa họ và 2 vị trí “cầm đèn đỏ” chỉ là 3 điểm.

CLB CA TP.HCM tạm vào tốp 4 ẢNH: CLB CA TP.HCM

Trên sân Vinh, CLB SLNA tiếp đón CLB Hải Phòng. Dù bị đánh giá thấp hơn và đứng sau đối thủ nhưng CLB SLNA có trận đấu kiên cường, đánh bại CLB Hải Phòng 1-0. Ngoại binh Reon Moore là người mang về niềm vui cho CLB SLNA ở trận này với bàn thắng ở phút thứ 10. Trận thắng tối thiểu Hải Phòng giúp CLB SLNA có 19 điểm sau 15 trận, xếp thứ 8. Phía đối diện, CLB Hải Phòng có 21 điểm, xếp thứ 6.

Ở cặp đấu cùng giờ, CLB Ninh Bình bất ngờ bị đội cuối bảng là CLB Đà Nẵng cầm chân 1-1. Ở trận đấu này, CLB Ninh Bình được đánh giá cao hơn rất nhiều và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 20 do công của Gustavo. Tuy nhiên, kể từ thời điểm dẫn bàn, CLB Ninh Bình chơi có phần chủ quan, để CLB Đà Nẵng tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Phút 70, Ribamar kết thúc pha bóng dàn xếp tấn công đẹp mắt bằng cú sút cận thành dễ dàng, giúp CLB Đà Nẵng có 1 điểm.

Highlight SLNA 1-0 Hải Phòng: Chiến thắng cảm xúc trên sân nhà

Chỉ tìm được 1 điểm ở trận đấu này, CLB Ninh Bình có 28 điểm sau 15 trận. Đội bóng do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt bằng điểm với CLB Thể Công Viettel nhưng tạm vươn lên đứng thứ 2 nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (CLB Thể Công Viettel thi đấu ít hơn Ninh Bình 1 trận). Ngoài ra, nhiều khả năng sau vòng đấu này, khoảng cách giữa họ và vị trí dẫn đầu còn có thể tăng lên khi đội đang giữ vị trí này là CLB Công an Hà Nội sẽ ra sân vào ngày mai (8.3, gặp CLB Hà Nội).

Bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 sau các trận đấu ngày 7.3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VPF

Với CLB Đà Nẵng, 1 điểm quý giá ở trận gặp CLB Ninh Bình giúp họ có 11 điểm và hiệu số -6, vươn lên đứng thứ 13. Đội PVF-CAND (11 điểm, hiệu số -13) hiện là những người bị đẩy xuống vị trí cuối bảng.