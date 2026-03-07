Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL chơi hay hơn nhưng vẫn… thua cay đắng, đội CA TP.HCM thắng nhờ một nhân vật hoàn hảo: Đó là…

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/03/2026 19:05 GMT+7

Dù tạo ra nhiều cơ hội và chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian, HAGL vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) trên sân nhà. HAGL tạo ra nhiều cơ hội nhưng thủ thành Lê Giang Patrik quá xuất sắc.

HAGL tạo nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn

Trận đấu giữa CLB HAGL và CLB CA TP.HCM thuộc khuôn khổ vòng 15 V-League diễn ra với tốc độ khá cao ngay từ những phút đầu khi cả hai đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, lối chơi va chạm mạnh của đội khách khiến nhịp trận đấu bị chia cắt trong giai đoạn đầu.

HAGL là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm sớm hơn. Ngay phút thứ 5, Thanh Nhân có cơ hội đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang sau pha phản công nhanh, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo đội chủ nhà không thể đánh bại thủ thành của CA TP.HCM.

Highlight HAGL 0-1 CLB Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik xuất thần

Ít phút sau, HAGL tiếp tục gây sức ép với nhiều tình huống bóng bổng. Batista có pha đánh đầu rất nguy hiểm từ cự ly gần, song Lê Giang Patrik vẫn phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội khách.

HAGL chơi hay hơn nhưng vẫn… thua cay đắng, đội CA TP.HCM thắng nhờ một nhân vật hoàn hảo: Đó là… - Ảnh 1.

CLB CA TP.HCM có 3 điểm quan trọng trên sân khách

Trong khi đó, CLB CA TP.HCM chủ yếu tổ chức phản công. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức cũng có một vài pha đáp trả đáng chú ý, trong đó có cú sút xa của Võ Minh Trọng nhưng bóng đi vọt xà.

Giữa hiệp 1, thế trận trở nên cân bằng hơn khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. HAGL phần nào nhỉnh hơn về kiểm soát bóng, song CLB CA TP.HCM lại tỏ ra nguy hiểm trong những pha lên bóng tốc độ.

Phút 38, đội khách suýt có bàn thắng khi Makrillos Peter thoát xuống xử lý khéo léo rồi tung cú sút chéo góc, nhưng thủ môn Trung Kiên đã có pha cứu thua xuất sắc cho HAGL.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, CLB CA TP.HCM đã có bàn mở tỷ số. Từ pha tấn công bên cánh phải, Makrillos Peter tung đường tạt chìm xuyên qua hàng phòng ngự HAGL để Khoa Ngô băng xuống đệm bóng cận thành, đánh bại Trung Kiên.

HAGL chơi hay hơn nhưng vẫn… thua cay đắng, đội CA TP.HCM thắng nhờ một nhân vật hoàn hảo: Đó là… - Ảnh 2.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về 3 điểm cho CLB Công an TP.HCM

Lê Giang Patrik xuất thần, CLB CA TP.HCM giành trọn 3 điểm

Sang hiệp 2, HAGL đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội bóng phố núi liên tục gia tăng sức ép và tạo ra một số tình huống nguy hiểm trước khung thành của Công an TP.HCM.

Một pha tranh chấp trong vòng cấm đội khách khiến các cầu thủ HAGL yêu cầu phạt đền. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã trực tiếp xem lại VAR, nhưng sau đó quyết định không cho đội chủ nhà hưởng quả 11 m.

HAGL chơi hay hơn nhưng vẫn… thua cay đắng, đội CA TP.HCM thắng nhờ một nhân vật hoàn hảo: Đó là… - Ảnh 3.

Thủ môn Lê Giang Patrik có trận đấu quá xuất sắc

Trong phần còn lại của trận đấu, HAGL tiếp tục nỗ lực tấn công. Khung thành của CLB CA TP.HCM nhiều lần rơi vào tình trạng báo động sau các pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự đội khách vẫn đứng vững. Những phút cuối trận, thủ môn Lê Giang Patrik phải nhận thẻ vàng với lỗi câu giờ.

Hiệp 2 có đến 7 phút bù giờ nhưng đội chủ nhà vẫn không thể biến các nỗ lực thành bàn gỡ hòa dù đã chơi "tất tay", đẩy cao đội hình hết mức có thể. Chung cuộc, CLB CA TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước HAGL nhờ pha lập công duy nhất của Khoa Ngô, qua đó rời sân Pleiku với 3 điểm quan trọng.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

