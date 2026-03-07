Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Nhật Bản hủy diệt Ấn Độ 11-0: Không ai tranh nổi ngôi đầu bảng, Việt Nam thứ mấy?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/03/2026 20:08 GMT+7

Đội tuyển nữ Nhật Bản phô diễn sức mạnh áp đảo khi đè bẹp đội tuyển nữ Ấn Độ với tỷ số 11-0 tại vòng bảng VCK châu Á 2026. Chiến thắng hủy diệt này cho thấy đẳng cấp vượt trội của ứng viên vô địch đến từ Đông Á.

Đội tuyển nữ Nhật Bản áp đảo hoàn toàn

Đội tuyển nữ Nhật Bản nhanh chóng thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đối đầu đội tuyển nữ Ấn Độ tại vòng bảng VCK châu Á 2026 trong trận đấu vào tối 7.3. Ngay từ những phút đầu, đội bóng xứ mặt trời mọc đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Chỉ sau vài phút bóng lăn, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số nhờ cú sút xa bất ngờ của Yamamoto. Bàn thắng sớm giúp đội bóng Đông Á thi đấu càng tự tin và liên tục tổ chức các pha tấn công với tốc độ cao.

Highlight đội tuyển nữ Nhật bản 11-0 Ấn Độ: Chiến thắng hủy diệt

Đội tuyển nữ Nhật Bản hủy diệt Ấn Độ 11-0: Không ai tranh nổi ngôi đầu bảng, Việt Nam thứ mấy? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Nhật Bản (áo trắng) quá vượt trội trước Ấn Độ

ẢNH: AFC

Trước sức ép dồn dập, hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Ấn Độ nhanh chóng bộc lộ nhiều khoảng trống. Nhật Bản ghi thêm các bàn thắng nhờ công của Hasegawa và Miyazawa sau những pha phối hợp tấn công sắc nét.

Đội bóng áo xanh kiểm soát bóng vượt trội, gần như không cho Ấn Độ cơ hội triển khai tấn công. Cuối hiệp 1, Nhật Bản tiếp tục gia tăng cách biệt khi Seike thực hiện thành công quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Khép lại 45 phút đầu tiên, đội tuyển nữ Nhật Bản dẫn trước tới 5-0.

Cơn mưa bàn thắng trong hiệp 2

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi đội tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục dồn ép đối thủ. Chỉ ít phút sau khi bóng lăn trở lại, Ueki đã ghi thêm bàn thắng để nới rộng cách biệt.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Nhật Bản liên tục khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự Ấn Độ bằng những pha tấn công biên và các tình huống phối hợp nhanh. Hijikata, Seike và Ueki lần lượt lập công, khiến tỷ số ngày càng cách biệt.

Đội tuyển nữ Nhật Bản hủy diệt Ấn Độ 11-0: Không ai tranh nổi ngôi đầu bảng, Việt Nam thứ mấy? - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Nhật Bản quá vượt trội

Dù đã dẫn sâu, đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn duy trì sức ép và hoàn toàn làm chủ thế trận. Các cầu thủ Ấn Độ gần như chỉ có thể chống đỡ trước những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ.

Ở những phút cuối trận, Miyazawa hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang chính xác của Ueki, ấn định chiến thắng hủy diệt 11-0 cho đội tuyển nữ Nhật Bản.

Chiến thắng đậm này giúp đội tuyển nữ Nhật Bản khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch VCK châu Á 2026. Sau lượt trận thứ hai của bảng C, Nhật Bản dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +13, xếp thứ hai là Đài Loan với 3 điểm và hiệu số -1, Việt Nam xếp thứ ba với 3 điểm và hiệu số 0 (thua Đài Loan đối đầu) và Ấn Độ xếp cuối với 0 điểm, hiệu số -12. 

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Loan 0-1, nỗ lực trận cuối cho 1 suất vào vòng sau

Ở lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản - thử thách lớn nhất - và thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải cố gắng có kết quả khả quan nhất để hy vọng giành vé tứ kết bằng suất dành cho đội xếp thứ ba có thành thích xuất sắc.

Đội tuyển nữ Nhật Bản hủy diệt Ấn Độ 11-0: Không ai tranh nổi ngôi đầu bảng, Việt Nam thứ mấy? - Ảnh 3.

BXH bảng C sau 2 lượt trận

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1.3 đến 21.3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Đài Loan, VCK châu Á 2026: Kỳ vọng vào vị trí thứ 3 xuất sắc

Đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Đài Loan, VCK châu Á 2026: Kỳ vọng vào vị trí thứ 3 xuất sắc

Đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua đội nữ Đài Loan tại lượt đấu thứ hai bảng C VCK châu Á - Asian Cup 2026. Cửa vào tứ kết với vị trí thứ ba xuất sắc nhất vẫn rộng mở với các cô gái Việt Nam.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam - Đài Loan hôm nay: Quyết tâm vào tứ kết

Đội tuyển nữ Việt Nam quá quen thắng Đài Loan giờ… ăn trưa, kỷ niệm đẹp World Cup

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ Nhật Bản đội tuyển nữ Ấn Độ Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 AFC Đội tuyển nữ việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận