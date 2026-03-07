Đội tuyển nữ Nhật Bản hủy diệt Ấn Độ 11-0: Không ai tranh nổi ngôi đầu bảng, Việt Nam thứ mấy?

Đội tuyển nữ Nhật Bản áp đảo hoàn toàn

Đội tuyển nữ Nhật Bản nhanh chóng thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đối đầu đội tuyển nữ Ấn Độ tại vòng bảng VCK châu Á 2026 trong trận đấu vào tối 7.3. Ngay từ những phút đầu, đội bóng xứ mặt trời mọc đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Chỉ sau vài phút bóng lăn, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số nhờ cú sút xa bất ngờ của Yamamoto. Bàn thắng sớm giúp đội bóng Đông Á thi đấu càng tự tin và liên tục tổ chức các pha tấn công với tốc độ cao.

Highlight đội tuyển nữ Nhật bản 11-0 Ấn Độ: Chiến thắng hủy diệt

Đội tuyển nữ Nhật Bản (áo trắng) quá vượt trội trước Ấn Độ ẢNH: AFC

Trước sức ép dồn dập, hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Ấn Độ nhanh chóng bộc lộ nhiều khoảng trống. Nhật Bản ghi thêm các bàn thắng nhờ công của Hasegawa và Miyazawa sau những pha phối hợp tấn công sắc nét.

Đội bóng áo xanh kiểm soát bóng vượt trội, gần như không cho Ấn Độ cơ hội triển khai tấn công. Cuối hiệp 1, Nhật Bản tiếp tục gia tăng cách biệt khi Seike thực hiện thành công quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Khép lại 45 phút đầu tiên, đội tuyển nữ Nhật Bản dẫn trước tới 5-0.

Cơn mưa bàn thắng trong hiệp 2

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi đội tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục dồn ép đối thủ. Chỉ ít phút sau khi bóng lăn trở lại, Ueki đã ghi thêm bàn thắng để nới rộng cách biệt.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Nhật Bản liên tục khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự Ấn Độ bằng những pha tấn công biên và các tình huống phối hợp nhanh. Hijikata, Seike và Ueki lần lượt lập công, khiến tỷ số ngày càng cách biệt.

Đội tuyển nữ Nhật Bản quá vượt trội

Dù đã dẫn sâu, đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn duy trì sức ép và hoàn toàn làm chủ thế trận. Các cầu thủ Ấn Độ gần như chỉ có thể chống đỡ trước những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ.

Ở những phút cuối trận, Miyazawa hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang chính xác của Ueki, ấn định chiến thắng hủy diệt 11-0 cho đội tuyển nữ Nhật Bản.

Chiến thắng đậm này giúp đội tuyển nữ Nhật Bản khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch VCK châu Á 2026. Sau lượt trận thứ hai của bảng C, Nhật Bản dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +13, xếp thứ hai là Đài Loan với 3 điểm và hiệu số -1, Việt Nam xếp thứ ba với 3 điểm và hiệu số 0 (thua Đài Loan đối đầu) và Ấn Độ xếp cuối với 0 điểm, hiệu số -12.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Loan 0-1, nỗ lực trận cuối cho 1 suất vào vòng sau

Ở lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản - thử thách lớn nhất - và thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải cố gắng có kết quả khả quan nhất để hy vọng giành vé tứ kết bằng suất dành cho đội xếp thứ ba có thành thích xuất sắc.

BXH bảng C sau 2 lượt trận

