Lịch thi đấu Hà Nội đại chiến CLB CAHN hôm nay: HLV Harry Kewell có cản nổi tài trí Polking?

CLB CAHN tạo khoảng cách điểm đáng kể

Cụ thể, CLB Công an Hà Nội (CAHN) hiện có 35 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm và hơn đội xếp thứ 3 Ninh Bình đến 8 điểm. Chưa hết, CLB CAHN còn thi đấu ít hơn các đối thủ này 1 trận. Nếu đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking giành trọn 3 điểm trong trận đấu bù của họ trong thời gian sắp tới, khoảng cách về điểm số với các đối thủ xếp tiếp theo sẽ còn lớn hơn nữa.

Trận cầu tâm điểm vòng 15

CLB CAHN đang băng băng ở vị trí dẫn đầu V-League Ảnh: Minh Tú

Ở nửa đầu mùa giải 2025-2026, các đối thủ trong nước khởi đầu tốt hơn so với CLB CAHN, ví dụ như Ninh Bình từng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trong thời gian khá dài, bởi đó là giai đoạn mà CLB CAHN bị phân tán sức lực, do họ phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Khi đó, ngoài V-League, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội còn phải thi đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2).

Hiện tại, CLB CAHN đã bị loại khỏi các giải đấu này. HLV Mano Polking và các học trò gần như chỉ còn một giải đấu lớn duy nhất trong mùa bóng năm nay, có thể giúp cho họ có danh hiệu đủ để đáp ứng sự kỳ vọng, đó là V-League. Chính vì thế, sự tập trung của CLB CAHN từ nay đến cuối V-League 2025-2026 càng tăng cao.

Ngoài ra, việc bị loại quá cay đắng ở Cúp C2 châu Á (từng thắng Tampines Rovers của Singapore đến 4-0 ở trận lượt vòng 16 đội, nhưng bất thình lình bị AFC xử thua 0-3, vì AFC lấp lửng không thông báo những cầu thủ bị của CLB CAHN bị treo giò trong trận đấu nói trên) càng khiến CLB CAHN quyết tâm thành công ở phần còn lại của mùa giải. Toàn đội CAHN muốn chứng minh họ thật sự mạnh, họ cần có danh hiệu để sớm trở lại với đấu trường quốc tế, nhất là sớm trở lại với Cúp C2 châu Á ở mùa tới, nhằm giành lại sự công bằng cho chính mình.

Một khi dàn cầu thủ cực kỳ tinh nhuệ gồm Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, thủ môn Nguyễn Filip, Leo Artur, Alan, Vitao… giữ được sự tập trung, ra sân với phong độ và thể lực tốt nhất, rất khó để các đội bóng trong nước cản bước dàn binh hùng tướng mạnh này.

Hà Nội FC liệu có cản nổi CLB CAHN ở vòng 15 V-League? Ảnh: Minh Tú

Ở vòng 15 V-League vào 19 giờ 15 ngày 8.3, đối thủ của CLB CAHN sẽ là Hà Nội FC do HLV Harry Kewell dẫn dắt. Đội bóng giàu truyền thống nhất V-League (6 lần đăng quang). Đây cũng là đội rất mạnh, hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, với 21 điểm. Trận đấu giữa Hà Nội và CLB CAHN được dự báo sẽ cực hay.

Hà Nội FC là đội bóng hiếm hoi tại V-League có thể gây khó khăn cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking, là đội hiếm hoi có thể khiến CLB CAHN chậm bước. Nhưng nếu ngay cả Hà Nội FC cũng không thể ngăn được CLB CAHN giành chiến thắng ở vòng 15, có lẽ chỉ có bất ngờ động trời mới có thể cản bước Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội tiến đến ngôi vô địch.