Trung vệ ‘khổng lồ’ của HAGL và U.21 Việt Nam có cơ hội ở giải giao hữu Trung Quốc

U.23 Việt Nam sẽ dự giải với thành phần U.21?

Trước đó, VFF đã hé lộ ý tưởng cử đội U.21 Việt Nam dự ASIAD 20 năm 2026, nhằm chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch tranh vé dự Olympic 2028. Chính vì thế, trong thời gian từ nay đến khi ASIAD 20 khai diễn vào tháng 9, những giải đấu có liên quan đến đội tuyển U.23 Việt Nam, nhiều khả năng sẽ được đội tuyển U.21 đại diện tham dự.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt chờ đợi cơ hội được thi đấu quốc tế Ảnh: Khả Hòa

Vả lại, trong khoảng thời gian diễn ra giải giao hữu tứ hùng quốc tế tại Tây An (Trung Quốc), từ 25 – 31.3, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tập trung, chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (ngày 26.3, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội) và trận đấu rất quan trọng với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31.3, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình). Hầu hết những cầu thủ hay nhất trong lứa tuổi 23 của bóng đá Việt Nam có thể được triệu tập lên đội tuyển quốc gia cho mục tiêu quan trọng vừa nêu. Số này có thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Minh Phúc, tiền vệ trung tâm Xuân Bắc, tiền đạo Thanh Nhàn…

Chính vì thế, các cầu thủ U.21 sẽ có thêm lý do để thay thế đội tuyển U.23 Việt Nam, dự giải giao hữu tứ hùng quốc tế ở Trung Quốc, với các đội chủ nhà U.23 Trung Quốc, U.23 Thái Lan và U.23 Triều Tiên.

Chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 20

Lứa U.21 Việt Nam hiện có một số gương mặt rất giỏi như thủ môn Cao Văn Bình (SLNA), trung vệ "khổng lồ" cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Mạnh Hưng (Hà Tĩnh), Trần Thanh Trung (Ninh Bình), tiền đạo Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Trần Gia Bảo (HAGL)…

Giải tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc có thể là bàn đạp để U.21 Việt Nam trưởng thành trước ASIAD 20 Ảnh: TED Trần

Những cầu thủ này khó có khả năng cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia, nên giải tứ hùng quốc tế dành cho lứa tuổi trẻ ở Trung Quốc cuối tháng 3, sẽ là cơ hội quá tốt để họ được thi đấu cọ xát với các đội bóng nước ngoài, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trước khi tham dự ASIAD 20 vào mùa Thu năm nay.

Còn nhớ, trước giải U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 năm 2025 và giải U.23 châu Á 2026, nhiều cầu thủ trẻ của đội tuyển U.23 Việt Nam liên tục được tham dự các giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc. Chính điều đó đã giúp cho các cầu thủ U.23 Việt Nam khi đó trưởng thành, trước khi họ đạt kết quả rất tốt ở các giải nêu trên.

Giờ, nếu các cầu thủ U.21 Việt Nam như Đinh Quang Kiệt, Cao Văn Bình, Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung… có được cơ hội cọ xát quốc tế giống như các đàn anh cách đây không lâu, nhiều khả năng họ sẽ tiến bộ nhanh chóng, giúp bóng đá Việt Nam tăng thêm hy vọng tạo bất ngờ tại ASIAD 20.