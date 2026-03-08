HLV Vũ Tiến Thành ra mắt chưa như ý

3 thất bại liên tiếp của CLB Ninh Bình trước CLB Công an Hà Nội (CAHN), HAGL và Nam Định khiến HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo mất chỗ. Khi chưa thể tìm ra một chiến lược gia phù hợp để ngồi vào chiếc ghế nóng, ban lãnh đạo đội bóng cố đô quyết định đặt niềm tin vào Giám đốc kỹ thuật của HAGL - ông Vũ Tiến Thành. Đương nhiên, ông Thành là người quá kinh nghiệm ở V-League. Tuy nhiên, triết lý bóng đá mà ông ưa thích lại không quá phù hợp với CLB Ninh Bình.

CLB Đà Nẵng (trái) có một trận cầu quả cảm khiến đội Ninh Bình bị chia điểm ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

HLV Vũ Tiến Thành giỏi xây dựng lối chơi phòng ngự phản công, trong khi CLB Ninh Bình chủ yếu chơi áp đặt. Sự thực dụng của HLV Vũ Tiến Thành đã không phát huy hiệu quả ở trận gặp CLB Đà Nẵng. Phút 21, CLB Ninh Bình có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Gustavo. Nhưng sau đó, dần dần họ để CLB Đà Nẵng chiếm thế chủ động và có bàn gỡ hòa ở phút 70. Người lập công là Ribamar. Tính đến thời điểm đội bóng sông Hàn gỡ hòa, CLB Ninh Bình chỉ cầm bóng 44%. Đó là thống kê rất bất ngờ.

Highlight CLB Ninh Bình 1-1 Đà Nẵng: Không bảo toàn được lợi thế

Những phút còn lại, CLB Ninh Bình tạo ra sức ép lớn hơn, có một số cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Cũng phải dành lời khen cho hàng thủ CLB Đà Nẵng vì đã thi đấu tập trung, kỷ luật. Rõ ràng, sự góp mặt của trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải, thủ môn Nguyễn Văn Toản giúp toàn đội phòng ngự tốt hơn, quyết tâm hơn.

Chung cuộc, CLB Ninh Bình chỉ có trận hòa 1-1 trước đội Đà Nẵng. Họ đứng nhì bảng với 28 điểm, kém đội đầu bảng CAHN 7 điểm và chơi nhiều hơn tận 2 trận. Cơ hội vô địch với "Bầy dê núi" giờ rất mong manh. Đối thủ chính của CLB CAHN giờ lại là đội Thể Công Viettel. Trước mắt, Hoàng Đức và các đồng đội có rất nhiều điều phải làm khi đã có 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Chiều ngược lại, cuộc đua trụ hạng lại đang cực kỳ hấp dẫn. Với 1 điểm có được, CLB Đà Nẵng tạm leo lên vị trí thứ 13 với 11 điểm. Họ chỉ kém đội Thanh Hóa 2 điểm, nhưng lại chơi ít hơn 1 trận nên có thể tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với thất bại 0-1 trước CLB Công an TP.HCM vào chiều 7.3, HAGL cũng chỉ còn hơn đội cuối bảng PVF-CAND 3 điểm. Lúc này, SLNA lại đang khá an toàn. Đội bóng xứ Nghệ vừa đánh bại CLB Hải Phòng 1-0 để leo lên vị trí thứ 8 với 19 điểm.