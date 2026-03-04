HLV Vũ Tiến Thành tiết lộ lý do đến CLB Ninh Bình, hứa sớm trở lại HAGL: ‘Bầu Đức đã…’

CLB HAGL “chi viện”, ông Vũ Tiến Thành nhận nhiệm vụ đặc biệt

Theo chia sẻ của HLV Vũ Tiến Thành, quyết định đến CLB Ninh Bình không xuất phát từ kế hoạch cá nhân, mà là sự điều động sau cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và ông Nguyễn Đức Thụy. Trên tinh thần hợp tác giữa các CLB, phía HAGL đã đồng ý “biệt phái” ông Vũ Tiến Thành ra Bắc để giúp đội bóng ổn định lại bộ máy.

“Đây là nhiệm vụ nhằm giúp CLB Ninh Bình ổn định lại nề nếp, từ tổ chức đến lối chơi. Tôi có kinh nghiệm trong việc này và CLB Ninh Bình là đội bóng có tham vọng lớn ở V-League”, ông Vũ Tiến Thành cho biết.

Trong bối cảnh đội đang hụt hơi ở cuộc đua vô địch, sự xuất hiện của nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ giúp CLB Ninh Bình lấy lại hình ảnh từng có giai đoạn 11 trận bất bại đầu mùa. Dù vậy, HLV Vũ Tiến Thành thẳng thắn nhìn nhận, cơ hội cạnh tranh ngôi vương của CLB Ninh Bình đang trở nên mong manh khi khoảng cách với CLB CAHN đã lên tới 8 điểm, trong khi đối thủ còn thi đấu ít hơn 1 trận.

“CLB CAHN là đội rất mạnh, có lực lượng đồng đều và thi đấu cùng nhau qua nhiều giải như AFC, Shopee Cup đến V-League. Để vượt qua họ là rất khó, nhưng bóng đá luôn có bất ngờ”, ông nói.

HLV Vũ Tiến Thành sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình ở phần còn lại của V-League 2025 - 2026 ẢNH: MINH TRẦN

Dù đánh giá việc cạnh tranh ngôi vương ở V-League 2025 - 2026 là rất khó nhưng HLV Vũ Tiến Thành nhấn mạnh CLB Ninh Bình vẫn còn mục tiêu quan trọng tại Cúp quốc gia, đồng thời hướng tới việc cải thiện phong độ để cạnh tranh với các đối thủ như CLB Thể Công Viettel trong phần còn lại của mùa giải.

Ông cũng tin rằng với kinh nghiệm của mình có thể giúp đội bóng nhanh chóng trở lại quỹ đạo ổn định: “Sau 3 trận thua, đội có nhiều vấn đề cần cải thiện. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ lấy lại hình ảnh một tập thể mạnh mẽ như giai đoạn đầu mùa”.

“Sẽ sớm trở lại HAGL”

Dù đảm nhận vai trò HLV tạm quyền tại Ninh Bình, ông Vũ Tiến Thành khẳng định đây chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn theo dạng “biệt phái”. Khi đội bóng ổn định, ông sẽ quay lại CLB HAGL để tiếp tục công việc đang dang dở.

Hiện tại, ông Vũ Tiến Thành vẫn giữ vai trò Giám đốc học viện của HAGL và là người đứng đầu quá trình tái cấu trúc đào tạo trẻ. Trong 2 năm qua, theo đánh giá của ông Vũ Tiến Thành, học viện HAGL đã có dấu hiệu hồi sinh, tiếp nối truyền thống từng sản sinh ra lứa cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh.

“Đây là nhiệm vụ ngắn hạn. Khi CLB Ninh Bình ổn định, tôi sẽ trở về CLB HAGL. Học viện còn rất nhiều dự án quan trọng, trong đó có mục tiêu đạt chuẩn học viện 3 sao trong năm nay”, ông Vũ Tiến Thành nhấn mạnh.

HLV Vũ Tiến Thành cho biết sẽ sớm trở lại CLB HAGL ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh câu chuyện hỗ trợ CLB Ninh Bình, HLV Vũ Tiến Thành cũng tiết lộ kế hoạch dài hạn của CLB HAGL. Theo đó, đội bóng phố núi đặt mục tiêu trụ hạng hoặc vào tốp 8 ở mùa giải năm nay, tiến tới tốp 5 đến tốp 3 ở mùa 2026-2027 và xa hơn là cạnh tranh chức vô địch từ mùa 2027 - 2028.

Theo HLV Vũ Tiến Thành, chiến lược này được xây dựng dựa trên lực lượng cầu thủ trẻ đang trưởng thành nhanh chóng, với nhiều cái tên mới chỉ 17 đến 20 tuổi như Gia Bảo, Quang Kiệt, Môi Sê... nhưng đã được trao cơ hội thi đấu tại V-League.

“Tôi có khát vọng rất lớn với CLB HAGL. Mục tiêu là xây dựng CLB HAGL trở lại thành một trong những cái nôi của bóng đá Việt Nam”, ông Thành khẳng định.