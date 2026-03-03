Ông Vũ Tiến Thành tạm chia tay, HAGL bất ổn hay may mắn để trụ hạng thành công?

HAGL có biến động lớn

Hiện tại, đội cuối bảng Đà Nẵng (hạng 14) có 10 điểm, chỉ còn kém đội xếp ngay trên là PVF-CAND (hạng 13) 1 điểm. Tiếp theo, ở các vị trí thứ 12 và 11 gồm Thanh Hóa và HAGL lần lượt có 13 điểm và 14 điểm. Đây cũng là những đội có nguy cơ cao nhất cho các suất rớt hạng cuối mùa.

HAGL (phải) chia tay GĐKT Vũ Tiến Thành Ảnh: CLB HAGL

Mỗi đội đều có những khó khăn riêng. Với HAGL, đội này vừa trải qua biến động rất lớn, khi Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành nói lời chia tay với đội bóng phố núi, trở thành HLV tạm quyền của CLB Ninh Bình. Thời gian dài vừa qua, dù ông Vũ Tiến Thành không trực tiếp giữ cương vị HLV trưởng CLB HAGL, nhưng với vai trò GĐKT, ảnh hưởng của ông Thành với công tác chuyên môn tại đây khá lớn.

Ông Thành xây dựng triết lý chơi bóng cho HAGL. Dưới thời GĐKT Vũ Tiến Thành, HAGL chơi thiên hẳn về phòng ngự phản công. Ngoài ra, lối đá của HAGL khi ông Vũ Tiến Thành giữ vị trí GĐKT thiên hẳn về cơ bắp, bớt đi tính kỹ thuật. Đấy là lý do mà nhiều cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật như Minh Vương, Châu Ngọc Quang càng về sau này càng khó thích nghi với chính đội bóng phố núi. Họ đã rời HAGL để đến với những bến đỗ khác.

Giờ đây, khi ông Vũ Tiến Thành ra đi, HAGL sẽ định hình lại phong cách chơi bóng của chính mình. HLV Lê Quang Trãi sẽ đối diện với áp lực nhiều hơn. Ông Trãi sẽ phải đứng mũi chịu sào trước tất cả mọi quyết định liên quan đến chuyên môn, nhưng đây cũng là cơ hội để vị HLV này phát huy hết năng lực của mình.

Tương quan các đội nhóm cuối

HAGL chấp nhận mọi biến động có thể đến, chấp nhận luôn sự mạo hiểm khi chia tay GĐKT Vũ Tiến Thành ngay trước giai đoạn nóng bỏng nhất của mùa giải, nhưng đấy cũng là cơ hội để người hâm mộ lại được nhìn thấy một đội bóng phố núi chơi tấn công nhiều hơn, quyến rũ hơn, như những gì mà người ta biết về đội bóng này nhiều năm qua.

Nam Định trở lại phong độ cao cùng với sự tái xuất của Xuân Son Ảnh: Minh Tú

Dù sao, nếu so với một số đối thủ chính trong cuộc đua giành quyền trụ hạng, HAGL vẫn có một số ưu thế nhất định. Ví dụ như họ ưu thế hơn so với đội Đà Nẵng về mặt điểm số, có lợi hơn so với PVF-CAND về kinh nghiệm chinh chiến ở giai đoạn sống còn tại V-League. HAGL có lợi hơn CLB Thanh Hóa về mặt tài chính. Đấy là những điểm mà HAGL có thể tự tin vào khả năng họ sẽ trụ lại tại V-League.

Xếp ngay trên nhóm các đội Đà Nẵng, PVF-CAND, Thanh Hóa và HAGL là Becamex TP.HCM (15 điểm), Nam Định (15 điểm), SLNA (16 điểm) và Hà Tĩnh (17 điểm). Về lý thuyết, nhóm các đội này vẫn còn có nguy cơ rớt hạng, nhưng nguy cơ này không lớn. Đặc biệt, Nam Định quá mạnh để có thể rớt khỏi V-League mùa này. Vấn đề của đội đương kim vô địch suốt từ đầu mùa giải chỉ là tinh thần. Giờ đây, khi Nam Định đã có HLV mới, tinh thần được khôi phục, Xuân Son và các đồng đội dần lấy lại sức mạnh.