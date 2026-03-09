Rộ tin HLV Cklamovski và CEO đội tuyển Malaysia ‘tính đường bỏ chạy’ sau phán quyết của CAS

Bỏ mặc đội tuyển Malaysia vì hết cơ hội dự Asian Cup 2027?

Với phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên gần như toàn bộ án phạt của FIFA, chỉ cho 7 cầu thủ liên quan được tập luyện và sinh hoạt cùng CLB. Qua đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và đội tuyển nước này đang chuẩn bị nhận án phạt nặng từ AFC, khi cơ quan bóng đá châu Á đã chuyển vụ việc lên Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC tiến hành xem xét trước khi ra án kỷ luật. Dự kiến, trong tuần này sẽ có án kỷ luật chính thức.

HLV Cklamovski của đội tuyển Malaysia có khả năng từ chức cùng CEO Rob Friend, sau khi CAS ra phán quyết xử thua FAM và 7 cầu thủ nhập tịch lậu Ảnh: Ngọc Linh

Khả năng trước mắt và chắc chắn, đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 (trận thắng đội Nepal và đội tuyển Việt Nam), vì đã sử dụng các cầu thủ vi phạm quy định của FIFA thi đấu.

Các trận này đều bị xử thua cùng tỷ số 0-3. Qua đó, trao chiến thắng cho Nepal và đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam (hiện 12 điểm), được cộng 3 điểm, sẽ vươn lên giành ngôi đầu bảng và lấy vé dự Asian Cup 2027. Đội tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, từ 15 điểm hiện nay, chỉ còn 9 điểm và chỉ xếp thứ 2. Trận đấu vào ngày 31.3 giữa hai đội chỉ còn mang tính chất thủ tục.

Chính vì khả năng này sẽ xảy ra, khiến bất kể trận đấu vào ngày 31.3 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình vẫn được tổ chức với giờ thi đấu chính thức ấn định vào lúc 19 giờ, theo quyết định của AFC. Nhưng đến nay, HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Cklamovski và cả CEO (Giám đốc điều hành) Rob Friend đều im lặng, gây nghi ngờ họ đang tính đường "bỏ chạy" khỏi đội tuyển nước này do mục tiêu níu kéo cơ hội dự Asian Cup 2027 đã tắt ngấm.

Cựu lãnh đạo FAM: 'Ngừng tranh luận về án phạt của FIFA, hãy tái thiết đi'

Trước khi CAS ra phán quyết sau phiên điều trần kết thúc ngày 27.2, ông Rob Friend tuyên bố "rất lạc quan" FAM và 7 cầu thủ sẽ được nhẹ tội, thậm chí là có khả năng thắng kiện. HLV Cklamovski cũng liên tục lên tiếng khẳng định: "Tôi vẫn ở đây (tiếp tục làm HLV đội tuyển Malaysia), dù đã có cơ hội rời đi từ 6-7 tháng trước".

HLV Cklamovski (giữa) xác nhận chưa chia tay đội tuyển Malaysia dù đã có cơ hội, nhưng tình thế hiện nay đã thay đổi Ảnh: Ngọc Linh

Ông Cklamovski trả lời phỏng vấn báo Malaysia, Timesport còn cho rằng: "Việc tôi vẫn ở lại đây đến thời điểm này (trước ngày 5.3 khi CAS ra phán quyết), là vì vẫn luôn giữ niềm tin rất lớn chúng ta (đội tuyển Malaysia) còn nguyên cơ hội dự Asian Cup 2027.

Chúng tôi vẫn đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu then chốt với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3. Dự kiến, đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 23.3 như quy định FIFA Days, chúng tôi có thể bổ sung vài gương mặt mới là các cầu thủ nhập tịch đã hoàn tất nhập tịch và đủ điều kiện thi đấu".

Mặc dù vậy, HLV Cklamovski không xác định cụ thể đợt tập trung ở đâu và đội tuyển Malaysia có thi đấu giao hữu trận nào hay không trước khi gặp đội Việt Nam, cũng như là tập luyện ở trong nước hay như tin đồn là sẽ đến Thái Lan.

Gần đây, sau khi CAS công bố phán quyết, cả ông Cklamovski và Rob Friend hoàn toàn im lặng. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng họ đã muốn bỏ mặc đội tuyển Malaysia, vì mọi hy vọng đã kết thúc.

Cựu trưởng đoàn đội tuyển Malaysia, ông Kamarul Ariffin bày tỏ sự bức xúc: "Dù có như thế nào, đội tuyển Malaysia vẫn phải chuẩn bị thi đấu một cách tốt nhất. Thế nhưng, Wisma FAM ở Kelana Jaya (trụ sở của FAM) đã như bị bỏ hoang ngay khi phán quyết của CAS không có lợi cho họ. HLV và CEO đội tuyển đang ở đâu. Cho đến nay (9.3), chúng tôi vẫn không thấy bất cứ kế hoạch và công tác chuẩn bị nào thật sự cụ thể từ họ".

"Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn diễn ra như kế hoạch. Tôi chưa thấy bất kỳ động thái nào từ vị CEO đẳng cấp thế giới, Rob Friend, để đối mặt với trận đấu này. Trong khi người hâm mộ luôn rất háo hức chờ đợi sự chuẩn bị của đội tuyển. Trận đấu này phải được tổ chức nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về công tác chuẩn bị.

Chúng tôi cũng muốn biết liệu vị CEO này có được giữ lại hay không, liệu hướng đi của HLV Cklamovski và bóng đá Malaysia có tiếp tục được duy trì hay không. Người hâm mộ bóng đá Malaysia cũng đã bày tỏ mong muốn rằng, quyền công dân của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép phải bị thu hồi.

Nếu FAM cảm thấy rằng yêu cầu của người hâm mộ không quan trọng, vẫn muốn tuân theo khuôn mẫu của FAM và không coi trọng người hâm mộ, thì họ hãy cứ tiếp tục với những gì được cho là cần thiết", ông Kamarul Ariffin bức xúc cho biết thêm trong cuộc phỏng vấn với Astro Arena.