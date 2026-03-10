AFC sẽ giúp HLV Kim Sang-sik 'nhẹ đầu'

C HẤM DỨT MỌI NGHI NGỜ

Dự kiến AFC sẽ công bố án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và đội tuyển Malaysia trong tuần này, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và các phán quyết của Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) về vụ nhập tịch trái quy định 7 cầu thủ. Án phạt của AFC không chỉ ảnh hưởng đến cục diện bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 mà còn chấm dứt những tranh cãi xoay quanh khả năng Malaysia có thể lật ngược tình thế nhờ "người thân".

"Người thân" ở đây từng được dư luận nhắc đến là Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John, người Malaysia. Vị quan chức cao cấp của cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Á bị nghi ngờ có thể giúp FAM "chạy án". Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng lo ngại này gần như không có cơ sở. Thực tế, mọi quyết định kỷ luật đều phải dựa trên hồ sơ pháp lý và quy trình điều tra chặt chẽ, không thể bị chi phối bởi bất cứ cá nhân nào. Hơn nữa, chắc chắn ông Windsor cũng hiểu rõ rằng các sai phạm đã được xác định rõ ràng, và không ai có thể "đổi trắng thay đen" trong vụ việc được cả thế giới quan tâm như thế này.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ cao sẽ trở thành khán giả ở VCK Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Vì vậy, kịch bản gần như chắc chắn xảy ra là AFC sẽ hủy kết quả các trận thắng của Malaysia trước Nepal và đội tuyển VN (thuộc vòng loại Asian Cup 2027), đồng thời xử thua 0-3 ở cả 2 trận. Đây là biện pháp kỷ luật luôn được áp dụng trong những trường hợp vi phạm quy định về tư cách thi đấu của cầu thủ. Không dừng lại ở đó, FAM thậm chí còn có thể đối diện với những hình phạt nặng hơn, như bị cấm tham dự một số giải đấu trong tương lai, bao gồm vòng loại Asian Cup 2031.

HLV K IM S ANG-SIK ĐƯỢC QUYỀN TOAN TÍNH

Đối với bóng đá VN, điều quan trọng nhất là việc kết quả các trận đấu được điều chỉnh theo quy định. Khi đó, đội tuyển VN sẽ được cộng thêm 3 điểm, nâng tổng số điểm lên 15 và vươn lên ngôi đầu bảng. Khoảng cách 6 điểm với Malaysia (sau khi bị trừ 6 điểm) giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn giành vé dự VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Việc AFC dự kiến công bố án phạt trong tuần này (trước khi đội tuyển VN tập trung cho đợt FIFA Days cuối tháng 3) sẽ mang lại lợi thế lớn cho ban huấn luyện trong quá trình chuẩn bị. Khi cục diện bảng đấu đã rõ ràng, HLV Kim Sang-sik có thể đưa ra những tính toán chiến lược thay vì phải tập trung toàn lực cho mục tiêu giành điểm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể cân nhắc 2 phương án khác nhau. Phương án thứ nhất là chọn những cầu thủ đẳng cấp nhất, phong độ tốt nhất, để hướng đến một chiến thắng thuyết phục trước Malaysia, qua đó lấy lại danh dự sau trận thua 0-4 tại Bukit Jalil hồi tháng 6.2025. Một chiến thắng thuyết phục cũng giúp "Những chiến binh sao vàng" khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á, cho thấy chúng ta xứng đáng góp mặt ở Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, phương án thứ 2 mang tính chiến lược dài hạn. Khi tấm vé nằm chắc trong tay, HLV Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và các gương mặt mới nhằm thử nghiệm đội hình. Đây sẽ là bước chuẩn bị cần thiết cho những mục tiêu xa hơn như AFF Cup 2026 và VCK Asian Cup 2027.

Dù lựa chọn phương án nào, việc AFC sớm đưa ra phán quyết chắc chắn sẽ giúp HLV Kim Sang-sik thoải mái hơn trong quá trình chuẩn bị. Ban huấn luyện đội tuyển VN có thể chủ động xây dựng kế hoạch nhân sự và chiến thuật phù hợp cho từng mục tiêu cụ thể. Và khi mọi sự chuẩn bị được tính toán từ sớm, con đường hướng đến những mục tiêu lớn của đội tuyển VN cũng sẽ trở nên rõ ràng và thuận lợi hơn.