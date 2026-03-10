Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC sẽ giúp HLV Kim Sang-sik 'nhẹ đầu'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
10/03/2026 06:52 GMT+7

Hành động sắp tới của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến đội tuyển Malaysia sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các quyết định của HLV Kim Sang-sik ở dịp FIFA Days cuối tháng 3 này.

CHẤM DỨT MỌI NGHI NGỜ

Dự kiến AFC sẽ công bố án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và đội tuyển Malaysia trong tuần này, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và các phán quyết của Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) về vụ nhập tịch trái quy định 7 cầu thủ. Án phạt của AFC không chỉ ảnh hưởng đến cục diện bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 mà còn chấm dứt những tranh cãi xoay quanh khả năng Malaysia có thể lật ngược tình thế nhờ "người thân".

"Người thân" ở đây từng được dư luận nhắc đến là Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John, người Malaysia. Vị quan chức cao cấp của cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Á bị nghi ngờ có thể giúp FAM "chạy án". Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng lo ngại này gần như không có cơ sở. Thực tế, mọi quyết định kỷ luật đều phải dựa trên hồ sơ pháp lý và quy trình điều tra chặt chẽ, không thể bị chi phối bởi bất cứ cá nhân nào. Hơn nữa, chắc chắn ông Windsor cũng hiểu rõ rằng các sai phạm đã được xác định rõ ràng, và không ai có thể "đổi trắng thay đen" trong vụ việc được cả thế giới quan tâm như thế này.

Báo Malaysia: HLV Kim Sang-sik có thể đổi chiến thuật trước cuộc tái đấu

AFC sẽ giúp HLV Kim Sang-sik 'nhẹ đầu'- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ cao sẽ trở thành khán giả ở VCK Asian Cup 2027

ẢNH: NGỌC LINH

Vì vậy, kịch bản gần như chắc chắn xảy ra là AFC sẽ hủy kết quả các trận thắng của Malaysia trước Nepal và đội tuyển VN (thuộc vòng loại Asian Cup 2027), đồng thời xử thua 0-3 ở cả 2 trận. Đây là biện pháp kỷ luật luôn được áp dụng trong những trường hợp vi phạm quy định về tư cách thi đấu của cầu thủ. Không dừng lại ở đó, FAM thậm chí còn có thể đối diện với những hình phạt nặng hơn, như bị cấm tham dự một số giải đấu trong tương lai, bao gồm vòng loại Asian Cup 2031.

HLV KIM SANG-SIK ĐƯỢC QUYỀN TOAN TÍNH

Đối với bóng đá VN, điều quan trọng nhất là việc kết quả các trận đấu được điều chỉnh theo quy định. Khi đó, đội tuyển VN sẽ được cộng thêm 3 điểm, nâng tổng số điểm lên 15 và vươn lên ngôi đầu bảng. Khoảng cách 6 điểm với Malaysia (sau khi bị trừ 6 điểm) giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn giành vé dự VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Việc AFC dự kiến công bố án phạt trong tuần này (trước khi đội tuyển VN tập trung cho đợt FIFA Days cuối tháng 3) sẽ mang lại lợi thế lớn cho ban huấn luyện trong quá trình chuẩn bị. Khi cục diện bảng đấu đã rõ ràng, HLV Kim Sang-sik có thể đưa ra những tính toán chiến lược thay vì phải tập trung toàn lực cho mục tiêu giành điểm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể cân nhắc 2 phương án khác nhau. Phương án thứ nhất là chọn những cầu thủ đẳng cấp nhất, phong độ tốt nhất, để hướng đến một chiến thắng thuyết phục trước Malaysia, qua đó lấy lại danh dự sau trận thua 0-4 tại Bukit Jalil hồi tháng 6.2025. Một chiến thắng thuyết phục cũng giúp "Những chiến binh sao vàng" khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á, cho thấy chúng ta xứng đáng góp mặt ở Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, phương án thứ 2 mang tính chiến lược dài hạn. Khi tấm vé nằm chắc trong tay, HLV Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và các gương mặt mới nhằm thử nghiệm đội hình. Đây sẽ là bước chuẩn bị cần thiết cho những mục tiêu xa hơn như AFF Cup 2026 và VCK Asian Cup 2027.

Dù lựa chọn phương án nào, việc AFC sớm đưa ra phán quyết chắc chắn sẽ giúp HLV Kim Sang-sik thoải mái hơn trong quá trình chuẩn bị. Ban huấn luyện đội tuyển VN có thể chủ động xây dựng kế hoạch nhân sự và chiến thuật phù hợp cho từng mục tiêu cụ thể. Và khi mọi sự chuẩn bị được tính toán từ sớm, con đường hướng đến những mục tiêu lớn của đội tuyển VN cũng sẽ trở nên rõ ràng và thuận lợi hơn.

Tin liên quan

AFC bác bỏ tin đồn trận đội Việt Nam gặp Malaysia bị hủy: Sắp có phán quyết

AFC bác bỏ tin đồn trận đội Việt Nam gặp Malaysia bị hủy: Sắp có phán quyết

Ngày 9.3, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul John lên tiếng bác bỏ tin đồn trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 31.3 tới sẽ bị hủy, do FAM và đội tuyển nước này bị đình chỉ vì nhận án phạt.

Tiết lộ nóng của Tổng thư ký AFC: 7 cầu thủ nhập tịch lậu sẽ bị tước hộ chiếu Malaysia?

Đội tuyển Việt Nam sắp được cộng 3 điểm nhưng AFC có thể không đình chỉ FAM trừ phi…

Khám phá thêm chủ đề

AFC HLV Kim Sang-sik Đội tuyển Malaysia Bóng đá vn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận