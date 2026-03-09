Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CEO đội tuyển Malaysia nói 'thất vọng với CAS', kêu gọi đoàn kết trước trận gặp Việt Nam
Video Thể thao

Hồ Hiền
09/03/2026 18:34 GMT+7

Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao bác đơn kháng cáo liên quan đến án phạt dành cho các cầu thủ đội tuyển Malaysia, CEO Rob Friend đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng. Tuy vậy, ông vẫn kêu gọi toàn đội và người hâm mộ giữ vững tinh thần, hướng sự tập trung vào trận đấu quan trọng gặp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup sắp tới.

Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo liên quan đến án phạt dành cho các cầu thủ nhập tịch đội tuyển Malaysia, CEO đội tuyển quốc gia Malaysia Rob Friend lên tiếng bày tỏ sự thất vọng.

Ông cho biết Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn giữ quan điểm như trong thông cáo trước đó: mức án mà CAS đưa ra là chưa thật sự tương xứng, dù đã có sự giảm nhẹ so với ban đầu.

CEO đội tuyển Malaysia nói 'thất vọng với CAS', kêu gọi đoàn kết trước trận gặp Việt Nam

Giám đốc đội tuyển Malaysia chia sẻ: "Chúng tôi thất vọng với quyết định tổng thể của CAS, dù các án phạt đã được giảm nhẹ. Dựa trên những lập luận được đưa ra, chúng tôi tin rằng có đủ cơ sở thuyết phục để dẫn đến một kết quả khác. Trong suốt quá trình này, các cầu thủ đã thể hiện sự chuyên nghiệp và giữ vững sự chính trực.

Theo quan điểm của chúng tôi, các án phạt áp đặt đối với các cầu thủ vẫn còn quá nặng và có phần không tương xứng nếu so sánh với nhiều vụ việc trước đây trong hoàn cảnh tương tự, khi các cầu thủ không bị đình chỉ hoàn toàn khỏi các hoạt động bóng đá".

Dù vậy, giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia nhấn mạnh điều quan trọng lúc này là toàn đội phải đoàn kết, hướng sự tập trung vào trận đấu sắp tới với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại AFC Asian Cup 2027. Ông cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội bóng do HLV Peter Cklamovski dẫn dắt.

"Trách nhiệm của chúng tôi lúc này là đứng vững phía sau các cầu thủ, tập trung cho trận đấu sắp tới với Việt Nam và đảm bảo rằng bóng đá Malaysia sẽ trở nên mạnh mẽ, đoàn kết hơn", ông Rob Friend nhấn mạnh.

Theo quyết định từ CAS, 7 cầu thủ liên quan sẽ phải chịu án treo giò 12 tháng. Họ vẫn được phép tập luyện cùng đội bóng, nhưng không được tham gia các trận đấu chính thức trong thời gian bị kỷ luật.

