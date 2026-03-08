Hoàng Hên chơi cực hay khi HLV Kim Sang-sik dự khán, Hà Nội quật ngã đội đầu bảng CAHN

Hoàng Hên tạo khác biệt

CLB CAHN nhập cuộc khá tốt, kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối phương trong giai đoạn đầu trận. Sau nửa đầu hiệp 1, các học trò HLV Polking giữ bóng 57%, tạo ra đến 5 pha dứt điểm, trong khi CLB Hà Nội chỉ có 1 lần sút cầu môn. Tuy nhiên, đội bóng áo tím lại có bàn thắng dẫn trước.

Phút 26, Đỗ Hoàng Hên có pha khống chế bóng gọn gàng và che chắn khôn ngoan, trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái quyết đoán, không cho thủ môn Nguyễn Filip cơ hội cản phá. Hàng thủ CLB CAHN cũng đã dâng lên khá cao, bộc lộ sơ hở và bị khai thác.

Sau bàn thua, CLB CAHN tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trong phần còn lại của hiệp 1, những diễn biến đáng chú ý nhất lại là các pha va chạm quyết liệt giữa cầu thủ đôi bên. Cả 2 đội đều bộc lộ khao khát chiến thắng mãnh liệt. Sự có mặt của HLV Kim Sang-sik trên khán đài cũng phần nào khiến cầu thủ dưới sân quyết tâm hơn.

CLB CAHN bất lực

Sang hiệp 2, CLB CAHN vẫn là đội làm chủ thế trận. Các cầu thủ tấn công như Leo Artur, Đình Bắc chơi năng nổ, gây được sức ép lớn về phía khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự CLB Hà Nội vẫn chơi kỷ luật, bọc lót cho nhau kịp thời.

Đến phút 62, HLV Polking buộc phải ra quyết định mạo hiểm. Ông rút Đình Trọng ra nghỉ, thay bằng tiền đạo Alves Rogerio. CLB CAHN chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-3-3 để có thể tấn công mạnh mẽ hơn.

Hoàng Hên ấn định tỷ số 2-0 cho CLB Hà Nội từ chấm phạt đền

Hoàng Hên đã có 6 bàn ở mùa giải này, nhiều khả năng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days cuối tháng 3 ẢNH: MINH TÚ

Nhưng khi chưa kịp có bàn gỡ hòa, CLB CAHN lại tiếp tục bị thủng lưới sau cú đá phạt đền chuẩn xác của Hoàng Hên ở phút 74. Trước đó, Fisher có nỗ lực bứt tốc rồi thực hiện nhịp đẩy bóng khôn ngoan, khiến thủ môn Nguyễn Filip buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Bị dẫn trước 0-2, CLB CAHN tấn công không ngừng nghỉ. Những nỗ lực của họ được đền đáp khá muộn màng. Phút 90+10, Leo Artur tự mình mang về quả phạt đền khi khiến Xuân Mạnh phải phạm lỗi rồi sau đó đánh bại Văn Chuẩn từ khoảng cách 11 m, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Chung cuộc, CLB CAHN nhận thất bại 1-2 trước đội Hà Nội. Thầy trò HLV Polking vẫn đang đứng đầu bảng với 35 điểm nhưng khoảng cách giữa họ và đội nhì bảng Thể Công Viettel bị rút ngắn xuống còn 4 điểm. Ở trận đấu trước đó, Khuất Văn Khang và các đồng đội đánh bại Becamex TP.HCM 3-1 trên sân Gò Đậu. Còn CLB Hà Nội leo lên vị trí thứ 4 với 24 điểm, hơn đội Công an TP.HCM 1 điểm.