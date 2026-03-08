Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng Đồng Tháp: Vượt mặt Khánh Hòa, bám đuổi Trường Tươi Đồng Nai.

Khánh Hòa bị đội chót bảng chia điểm

Trên sân Pleiku, CLB Khánh Hòa gặp không ít khó khăn trước đội chót bảng Thanh Niên TP.HCM trong hiệp 1. Các cầu thủ trẻ như Nay Di Đan, Trần Hoàng Sang thi đấu ấn tượng, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội Khánh Hòa. Tuy nhiên, đội chủ nhà còn thiếu một chút sắc sảo để có được bàn thắng. Trong khi đó, các học trò HLV Trần Trọng Bình lại chơi dưới sức, không thực hiện được nhiều tình huống phối hợp ăn ý.

Highlight CLB Thanh niên TP.HCM 0-0 Khánh Hòa: Tấn công bế tắc

CLB Khánh Hòa (áo xanh) lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách trước CLB Trường Tươi Đồng Nai, đội vừa bị CLB Quảng Ninh cầm hòa 1-1 trên sân Cẩm Phả ẢNH: CLB THANH NIÊN TP.HCM

Sang hiệp 2, CLB Thanh Niên TP.HCM tiếp tục là đội chơi hay hơn. Các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood thi đấu tự tin, khiến hàng thủ CLB Khánh Hòa nhiều lần lúng túng. Nhưng cũng như trong hiệp 1, CLB Thanh Niên TP.HCM dứt điểm thiếu hiệu quả nên không ghi được bàn thắng, Bên kia chiến tuyến, cơ hội đáng chú ý nhất mà đội bóng phố biển có được là cú đá đưa bóng trúng cột dọc của Văn Tùng. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 0-0.

Highlight Đồng Tháp 0-1 Bắc Ninh: Vỡ òa phút bù giờ

Với kết quả này, CLB Khánh Hòa chính thức mất vị trí thứ 2 vào tay CLB Bắc Ninh, đội đã thắng Đồng Tháp 1-0 vào chiều 8.3. Họ có 20 điểm, kém đội bóng của cố vấn Park Hang-seo 2 điểm, kém đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai 5 điểm. Ở vòng tiếp theo, CLB Khánh Hòa sẽ tiếp đón thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng trên sân nhà 19.8. Đây là cơ hội để Hoài An và các đồng đội thu hẹp khoảng cách với CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Bảng xếp hạng sau ngày 8.3



