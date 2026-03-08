Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng Đồng Tháp: Vượt mặt Khánh Hòa, bám đuổi Trường Tươi Đồng Nai.

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/03/2026 19:05 GMT+7

Tối 8.3, ở vòng 11 giải hạng nhất 2025-2026, CLB Khánh Hòa thi đấu dưới phong độ, chỉ có được trận hòa 0-0 trước đối thủ yếu hơn nhiều là Thanh Niên TP.HCM

Khánh Hòa bị đội chót bảng chia điểm

Trên sân Pleiku, CLB Khánh Hòa gặp không ít khó khăn trước đội chót bảng Thanh Niên TP.HCM trong hiệp 1. Các cầu thủ trẻ như Nay Di Đan, Trần Hoàng Sang thi đấu ấn tượng, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội Khánh Hòa. Tuy nhiên, đội chủ nhà còn thiếu một chút sắc sảo để có được bàn thắng. Trong khi đó, các học trò HLV Trần Trọng Bình lại chơi dưới sức, không thực hiện được nhiều tình huống phối hợp ăn ý. 

Highlight CLB Thanh niên TP.HCM 0-0 Khánh Hòa: Tấn công bế tắc

Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng Đồng Tháp: Vượt mặt Khánh Hòa, bám đuổi Trường Tươi Đồng Nai.- Ảnh 1.

CLB Khánh Hòa (áo xanh) lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách trước CLB Trường Tươi Đồng Nai, đội vừa bị CLB Quảng Ninh cầm hòa 1-1 trên sân Cẩm Phả

ẢNH: CLB THANH NIÊN TP.HCM

Sang hiệp 2, CLB Thanh Niên TP.HCM tiếp tục là đội chơi hay hơn. Các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood thi đấu tự tin, khiến hàng thủ CLB Khánh Hòa nhiều lần lúng túng. Nhưng cũng như trong hiệp 1, CLB Thanh Niên TP.HCM dứt điểm thiếu hiệu quả nên không ghi được bàn thắng, Bên kia chiến tuyến, cơ hội đáng chú ý nhất mà đội bóng phố biển có được là cú đá đưa bóng trúng cột dọc của Văn Tùng. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 0-0. 

Highlight Đồng Tháp 0-1 Bắc Ninh: Vỡ òa phút bù giờ

Với kết quả này, CLB Khánh Hòa chính thức mất vị trí thứ 2 vào tay CLB Bắc Ninh, đội đã thắng Đồng Tháp 1-0 vào chiều 8.3. Họ có 20 điểm, kém đội bóng của cố vấn Park Hang-seo 2 điểm, kém đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai 5 điểm. Ở vòng tiếp theo, CLB Khánh Hòa sẽ tiếp đón thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng trên sân nhà 19.8. Đây là cơ hội để Hoài An và các đồng đội thu hẹp khoảng cách với CLB Trường Tươi Đồng Nai. 

Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng Đồng Tháp: Vượt mặt Khánh Hòa, bám đuổi Trường Tươi Đồng Nai.- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng sau ngày 8.3


Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

