Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN dù thua vẫn ‘đỉnh nóc kịch trần’, HAGL vào thế nguy hiểm

CLB CAHN thất bại, vẫn hơn đội nhì bảng xếp hạng V-League tới 4 điểm

Ở trận đấu tâm điểm và cũng là muộn nhất của ngày thi đấu 8.3, thuộc vòng 15 V-League 2025-2026, CLB Hà Nội giành chiến thắng sát nút 2-1 trước CLB CAHN. Đỗ Hoàng Hên đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng để mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng của bầu Hiển.

Với chiến thắng này, CLB Hà Nội hiện có 24 điểm và đứng hạng 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB CAHN dù nhận thất bại, nhưng vẫn đứng vững trên ngôi đầu của V-League mùa này với 35 điểm.

Đỗ Hoàng Hên (phải) tỏa sáng với cú đúp giúp CLB Hà Nội đánh bại đối thủ mạnh ẢNH: MINH TÚ

Cũng ở trận đấu thuộc vòng 15 diễn ra cùng ngày, CLB Thể Công Viettel tiếp tục thể hiện phong độ cao để khuất phục CLB Becamex TP.HCM với tỷ số 3-1. Đội bóng ngành quân đội hiện có 31 điểm, vẫn đứng hạng 2 trên bảng xếp hạng. Phía ngược lại, đội bóng đất Thủ giậm chân ở vị trí thứ 10 với 15 điểm.

CLB Nam Định đánh bại tân binh PVF-CAND với tỷ số tối thiểu 1-0. Dù vậy, chiến thắng này không thể giúp đội bóng thành Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, khi vẫn đứng ở vị trí thứ 9 với 18 điểm. Trong khi đó, PVF-CAND đã tụt 1 bậc, rơi xuống đứng chót bảng với 11 điểm.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 tính đến lúc này ẢNH: CMH

Tính đến lúc này, CLB Ninh Bình đang đứng hạng 3 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Vị trí thứ 5 thuộc về CLB Công an TP.HCM với 23 điểm. CLB Hải Phòng (21 điểm), CLB Hà Tĩnh (20 điểm), SLNA (19 điểm) lần lượt đứng hạng 6, 7 và 8.

HAGL xếp hạng 11 với 14 điểm. CLB Thanh Hóa hiện sở hữu 13 điểm, xếp hạng 12. CLB Đà Nẵng vẫn chưa ra sân ở vòng 15, hiện đứng áp chót với 11 điểm.