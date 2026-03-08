Khuất Văn Khang ghi bàn và kiến tạo, Thể Công Viettel thắng đẹp Becamex TP.HCM

Khuất Văn Khang ghi bàn mở tỷ số sớm cho Thể Công Viettel ảnh: Khả Hòa

Khuất Văn Khang càng chơi càng hay

Khi nhiều CĐV còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, thì ngay ở phút thứ 3 Khuất Văn Khang đã điền tên mình vào bảng điện tử sau một tình huống bứt tốc từ giữa sân, ngoặt bóng loại hậu vệ Tùng Quốc và sút bằng chân phải hiểm hóc vào góc xa.

Bàn thắng sớm của Khuất Văn Khang đã lập tức hâm nóng chuyến làm khách của Thể Công Viettel trên sân Bình Dương của Becamex TP.HCM, trong khuôn khổ vòng 15 V-League 2025 - 2026.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho CLB Thể Công Viettel

Sau bàn thua sớm, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro đã vùng lên tìm bàn gỡ. Họ đã không phải chờ lâu để thực hiện được điều đó với một chút may mắn.

Khuất Văn Khang đã 2 trận liên tiếp kiến tạo bàn thắng cho Thể Công Viettel ảnh: Khả Hòa

Từ một tình huống dàn xếp tăng tốc ở biên phải, Thanh Long trong nỗ lực tạt bóng vào đã đưa bóng bật chân hậu vệ Thể Công Viettel, lượn cầu vồng vào lưới khiến thủ môn Văn Việt lỡ đà không bắt gọn bóng.

Tuy nhiên, Khuất Văn Khang đang trong chuỗi phong độ cao đã một lần nữa để lại dấu ấn với quả đá phạt góc xoáy cực kỳ khó chịu tìm đến trúng đầu Lucas giúp chân sút người Brazil đánh đầu rất căng giúp Thể Công Viettel tái lập thế dẫn bàn.

Highlight Becamex TP.HCM 1-2 Thể Công Viettel: Dấu ấn Khuất Văn Khang

Đây là trận thứ 2 liên tiếp Khuất Văn Khang kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Còn nhớ ở vòng 14, chính anh đã chuyền thuận lợi để Hữu Thắng ghi bàn đẹp mắt đem về chiến thắng tối thiểu nhưng quan trọng trong trận derby thủ đô với CLB Hà Nội.

Sang hiệp 2, Becamex TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng trước tuyến giữa quá mạnh của Thể Công Viettel, buộc HLV Ueno Nobuhiro phải tung Minh Khoa vừa bình phục chấn thương vào sân.

Thể Công Viettel đang bay cao và áp sát ngôi đầu của CLB CAHN ảnh: Khả Hòa

Thực tế lối chơi của Becamex TP.HCM đã khởi sắc hơn và bắt đầu tạo ra sức ép về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, Thể Công Viettel với sở trường chuyển trạng thái nhanh đã có đòn trừng phạt đúng lúc.

Lucas đã có đường chuyền về vừa tầm để Wesley bất ngờ băng lên sút chéo góc rất căng đánh bại thủ môn Minh Toàn ở phút 80, ấn định chiến thắng 3-1 xứng đáng cho đội khách, trong ngày họ kéo dài mạch thắng liên tiếp lên con số 3.

Chiến thắng này cũng giúp đội bóng áo lính củng cố vị trí nhì bảng với 31 điểm, chỉ kém đội đầu bảng CLB CAHN (đang thua CLB Hà Nội 0-1) còn 4 điểm, tạo ra khoảng cách 3 điểm trước Ninh Bình FC.

Trong khi đó trận thua này sẽ chưa khiến Becamex TP.HCM rơi vào thế nguy hiểm, nhưng họ đã cảm nhận được sức nóng khi nhóm "cầm đèn đỏ" đang trong vòng xoáy đua trụ hạng đang phả hơi nóng với khoảng cách chỉ 4 điểm so với đội chót bảng PVF-CAND.