Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khuất Văn Khang ghi bàn và kiến tạo, Thể Công Viettel thắng đẹp Becamex TP.HCM

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
08/03/2026 20:01 GMT+7

Người hùng U.23 Việt Nam Khuất Văn Khang kéo dài mạch phong độ rất cao của mình, đồng thời ghi bàn và kiến tạo giúp Thể Công Viettel thắng đẹp trên sân nhà Becamex TP.HCM.

Khuất Văn Khang ghi bàn và kiến tạo, Thể Công Viettel thắng đẹp Becamex TP.HCM - Ảnh 1.

Khuất Văn Khang ghi bàn mở tỷ số sớm cho Thể Công Viettel

ảnh: Khả Hòa

Khuất Văn Khang càng chơi càng hay

Khi nhiều CĐV còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, thì ngay ở phút thứ 3 Khuất Văn Khang đã điền tên mình vào bảng điện tử sau một tình huống bứt tốc từ giữa sân, ngoặt bóng loại hậu vệ Tùng Quốc và sút bằng chân phải hiểm hóc vào góc xa.

Bàn thắng sớm của Khuất Văn Khang đã lập tức hâm nóng chuyến làm khách của Thể Công Viettel trên sân Bình Dương của Becamex TP.HCM, trong khuôn khổ vòng 15 V-League 2025 - 2026.

Khuất Văn Khang ghi bàn và kiến tạo, Thể Công Viettel thắng đẹp Becamex TP.HCM - Ảnh 2.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho CLB Thể Công Viettel

Sau bàn thua sớm, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro đã vùng lên tìm bàn gỡ. Họ đã không phải chờ lâu để thực hiện được điều đó với một chút may mắn.

Khuất Văn Khang ghi bàn và kiến tạo, Thể Công Viettel thắng đẹp Becamex TP.HCM - Ảnh 3.

Khuất Văn Khang đã 2 trận liên tiếp kiến tạo bàn thắng cho Thể Công Viettel

ảnh: Khả Hòa

Từ một tình huống dàn xếp tăng tốc ở biên phải, Thanh Long trong nỗ lực tạt bóng vào đã đưa bóng bật chân hậu vệ Thể Công Viettel, lượn cầu vồng vào lưới khiến thủ môn Văn Việt lỡ đà không bắt gọn bóng.

Tuy nhiên, Khuất Văn Khang đang trong chuỗi phong độ cao đã một lần nữa để lại dấu ấn với quả đá phạt góc xoáy cực kỳ khó chịu tìm đến trúng đầu Lucas giúp chân sút người Brazil đánh đầu rất căng giúp Thể Công Viettel tái lập thế dẫn bàn. 

Highlight Becamex TP.HCM 1-2 Thể Công Viettel: Dấu ấn Khuất Văn Khang

Đây là trận thứ 2 liên tiếp Khuất Văn Khang kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Còn nhớ ở vòng 14, chính anh đã chuyền thuận lợi để Hữu Thắng ghi bàn đẹp mắt đem về chiến thắng tối thiểu nhưng quan trọng trong trận derby thủ đô với CLB Hà Nội.

Sang hiệp 2, Becamex TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng trước tuyến giữa quá mạnh của Thể Công Viettel, buộc HLV Ueno Nobuhiro phải tung Minh Khoa vừa bình phục chấn thương vào sân.

Khuất Văn Khang ghi bàn và kiến tạo, Thể Công Viettel thắng đẹp Becamex TP.HCM - Ảnh 4.

Thể Công Viettel đang bay cao và áp sát ngôi đầu của CLB CAHN

ảnh: Khả Hòa

Thực tế lối chơi của Becamex TP.HCM đã khởi sắc hơn và bắt đầu tạo ra sức ép về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, Thể Công Viettel với sở trường chuyển trạng thái nhanh đã có đòn trừng phạt đúng lúc.

Lucas đã có đường chuyền về vừa tầm để Wesley bất ngờ băng lên sút chéo góc rất căng đánh bại thủ môn Minh Toàn ở phút 80, ấn định chiến thắng 3-1 xứng đáng cho đội khách, trong ngày họ kéo dài mạch thắng liên tiếp lên con số 3.

Chiến thắng này cũng giúp đội bóng áo lính củng cố vị trí nhì bảng với 31 điểm, chỉ kém đội đầu bảng CLB CAHN (đang thua CLB Hà Nội 0-1) còn 4 điểm, tạo ra khoảng cách 3 điểm trước Ninh Bình FC.

Trong khi đó trận thua này sẽ chưa khiến Becamex TP.HCM rơi vào thế nguy hiểm, nhưng họ đã cảm nhận được sức nóng khi nhóm "cầm đèn đỏ" đang trong vòng xoáy đua trụ hạng đang phả hơi nóng với khoảng cách chỉ 4 điểm so với đội chót bảng PVF-CAND.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Vẫn trọng tài Hàn Quốc bắt trận ‘sinh tử’ đội tuyển nữ Việt Nam đấu Nhật Bản, ai làm VAR?

Vẫn trọng tài Hàn Quốc bắt trận ‘sinh tử’ đội tuyển nữ Việt Nam đấu Nhật Bản, ai làm VAR?

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản tại lượt đấu cuối bảng C, Asian Cup nữ 2026 (16 giờ ngày 10.3).

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đội của HLV Huỳnh Đức ở vị trí khó tin, Đà Nẵng thoát đáy

Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng Đồng Tháp: Vượt mặt Khánh Hòa, bám đuổi Trường Tươi Đồng Nai.

Khám phá thêm chủ đề

Khuất Văn Khang Thể Công Viettel V-League Becamex TP.HCM LUCAS Sân Bình Dương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận