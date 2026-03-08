Xuân Son 'đen' nhưng trung vệ Lucas lại ‘đỏ’, Nam Định thắng chật vật đội cuối bảng PVF-CAND

Xuân Son không... 'son'

Trận đấu với PVF-CAND (cuối bảng) là cơ hội bằng vàng để Nam Định tiếp tục lấy trọn 3 điểm, tạo ưu thế trong cuộc đua trở lại giữa bảng. Bởi, đối đầu với Nguyễn Xuân Son cùng đồng đội chỉ là hàng thủ yếu nhất giải, đã lọt lưới tới 28 bàn sau 14 trận của tân binh PVF-CAND.

Ở màn so tài diễn ra lúc 18 giờ, CLB Nam Định đã tràn lên tấn công. Với ngòi nổ tiên phong mang tên Xuân Son, đội khách chiếm hoàn toàn ưu thế. Phút 17, nhận đường chuyền thoáng của đồng đội, Xuân Son tung cú sút chéo góc cực mạnh đưa bóng đi chệch cột dọc.

Highlight PVF-CAND 0-1 Nam Định: May mắn của Lucas

Xuân Son (áo trắng) bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ẢNH: MINH TÚ

Đến phút 20, từ đường chuyền về của đồng đội, trung vệ Lý Đức vụng về trượt ngã, tạo điều kiện cho Lý Đức đối mặt thủ môn Minh Long. Thế nhưng, khi cầu môn PVF-CAND đã rộng mở, Xuân Son lại sút... dội xà ngang.

Tuy nhiên, pha bỏ lỡ khó tin nhất của Xuân Son lại diễn ra ở phút 29. Thủ môn Minh Long băng ra đấm bóng... hụt từ tình huống phạt góc, vô tình giúp Xuân Son có cơ hội đánh đầu khi chỉ còn cách khung thành 1 m. Song, Xuân Son vẫn dứt điểm ra ngoài rất khó hiểu, dù không bị bất cứ hậu vệ PVF-CAND nào gây áp lực. Hình ảnh cúi gập người và nhăn nhó bất lực phản ánh đúng diện mạo Nam Định trong hiệp 1. Chơi áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng vẫn không thể xuyên thủng lưới đội bóng thủ yếu nhất giải bởi dứt điểm quá kém.

CLB Nam Định giành 3 điểm với chiến thắng tối thiểu

Căng thẳng

Trong khi CLB Nam Định tấn công vũ bão, PVF-CAND phải căng mình phòng ngự. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công lùi sâu chống đỡ, chờ đợi cơ hội phản công.

PVF-CAND (áo đỏ) gồng mình chống đỡ sức công phá của Nam Định ẢNH: MINH TÚ

Các hậu vệ PVF-CAND gặp rất nhiều khó khăn khi phải phong tỏa Xuân Son, bởi chân sút của đội tuyển Việt Nam di chuyển rộng. Anh không "mắc võng" trong vòng cấm, mà chạy chỗ linh hoạt để kết nối lối chơi, làm tường, thậm chí làm "chim mồi" để đồng đội có khoảng trống.

Xuân Son vẫn chơi nhiệt, nhưng trong buổi tối trên sân PVF, các pha xử lý quyết định của tiền đạo 29 tuổi thiếu đi tinh tế. Phút 57, bóng từ quả phạt góc đã loại bỏ hậu vệ PVF-CAND, nhưng Xuân Son lại đỡ ngực quá mạnh, để bóng trôi về vị trí thủ môn Miinh Long chọn sẵn.

Phút 64, tiền đạo Ababa của Nam Định nỗ lực đi bóng rồi chuyền cho Xuân Son. Ở góc hẹp, tiền đạo sinh năm 1997 vung chân sút chéo góc đưa bóng đập người Minh Long rồi lại... dội cột dọc. Như vậy chỉ trong 1 trận đấu, Xuân Son đã sút trúng xà ngang, cột dọc, bỏ lỡ cơ hội cách cầu môn 1 m, cùng 2 pha dứt điểm lỗi khi thời cơ đã chín muồi.

Đến cú dứt điểm thứ 20, Nam Định mới tìm được bàn thắng quyết định, nhờ công của Lucas ở phút 90. Dù thủ môn Minh Long đã chơi rất nỗ lực, nhưng anh cũng không cứu được cho PVF-CAND thoát khỏi trận thua 0-1, qua đó chôn chân ở cuối bảng.

Còn với Nam Định, chiến thắng tối thiểu là đủ để đội bóng thành Nam có 18 điểm, bỏ xa nhóm xuống hạng 7 điểm.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



