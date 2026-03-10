TNSV THACO cup 2026: Những 'bóng hồng' rạng rỡ trên khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang

Nếu các mùa trước, khán đài sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng từng làm chao đảo cộng đồng mạng bởi dàn CĐV trai xinh gái đẹp, thì ở mùa giải TNSV THACO cup 2026 năm nay, đội chủ nhà phố biển cũng cho thấy sức hút không hề kém cạnh.

Dù thời tiết Nha Trang những ngày này khá oi bức, hàng nghìn sinh viên vẫn có mặt từ rất sớm với đầy đủ kèn, trống, băng rôn để tiếp sức cho các đội bóng tại các trận đấu. Đặc biệt, các CĐV Trường ĐH Nha Trang không chỉ cổ vũ cho đội nhà mà còn nhiệt tình tiếp lửa cho tất cả các đội khách.

Mai Ngọc Anh, sinh viên năm 1 Khoa KHXH&NV Trường ĐH Nha Trang cổ vũ cho các cầu thủ đến từ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ẢNH: BÁ DUY

Nguyễn Thị Khánh Ly, sinh viên đội chủ nhà cho biết sẽ cổ vũ cho cả 12 đội bóng tham dự VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: BÁ DUY

Nguyễn Trần Hoài Thương, sinh viên năm 1 Khoa Khoa học xã hội và nhân văn Trường ĐH Nha Trang, có mặt từ sớm để giành chỗ đẹp trên khán đài theo dõi trận Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa gặp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chiều 9.3. Khi hay tin VCK TNSV THACO cup 2026 tổ chức ngay tại sân trường, Hoài Thương đã rủ các bạn lên kế hoạch ra sân, không chỉ những trận có đội nhà thi đấu. "Không khí rất náo nhiệt và nhiệt huyết, trận đấu căng thẳng và hồi hộp", Hoài Thương chia sẻ.

Dàn ‘visual’ cực phẩm của Trường ĐH Nha Trang đổ bộ VCK TNSV THACO Cup 2026

SVĐ Trường ĐH Nha Trang luôn náo nhiệt trong những ngày diễn ra các trận đấu của giải TNSV THACO cup 2026 ẢNH: BÁ DUY

Các CĐV nữ "cháy hết mình" trong các trận đấu sinh viên ẢNH: BÁ DUY

Trần Ngọc Bích Quyên cùng các bạn cổ vũ cho Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ẢNH: BÁ DUY

Cùng khoa với Hoài Thương nhưng Mai Ngọc Anh lại "theo" một đội khác. Ấn tượng với của các chàng trai Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ngay từ trận khai mạc, khi các cầu thủ tặng cô gậy cổ vũ, nữ sinh năm 1 này quyết định cổ vũ cho đội khách đến tận trận cuối. "Không khí ở sân rất sôi động, rất vui và nồng nhiệt. Dưới sân các bạn luôn cháy hết mình để giành chiến thắng", Ngọc Anh hào hứng nói.

Những "bóng hồng" rạng rỡ trên khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Trần Ngọc Bích Quyên, một trong những gương mặt nổi bật trên khán đài, cho biết nhóm CĐV của Trường ĐH Nha Trang đã lên kế hoạch từ một tuần trước khi bóng lăn, từ phân công người đánh trống, thổi kèn cho đến chuẩn bị băng rôn, cờ. "Những ngày đội nhà không đá, chúng em vẫn tới sớm để cổ vũ cho các bạn đội khách. Tinh thần của chúng em cũng chính là thông điệp mà giải đấu đã truyền tải: Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp", Bích Quyên chia sẻ.

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang cổ vũ với thông điệp mà giải đấu đã truyền tải: "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" ẢNH: BÁ DUY

CĐV "cháy" hết mình trong các trận đấu sinh viên ẢNH: BÁ DUY





Các CĐV nữ xinh đẹp tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu trên sân ẢNH: BÁ DUY

Tinh thần cổ vũ văn minh, nhiệt tình của các CĐV Trường ĐH Nha Trang đã được nhiều đội khách ghi nhận. Không phân biệt đội nào, chỉ cần có bóng đá, những "bóng hồng" phố biển đều sẵn sàng "cháy" hết mình trên khán đài tại VCK TNSV THACO cup 2026.