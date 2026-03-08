Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026

Bá Duy
Bá Duy
08/03/2026 12:11 GMT+7

HLV Park Hang-seo bất ngờ xuất hiện tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang trong ngày khai mạc VCK TNSV THACO cup 2026, khiến hàng ngàn sinh viên và người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa không khỏi phấn khích.

SVĐ Trường ĐH Nha Trang như vỡ òa khi cái tên Park Hang-seo xuất hiện trên khán đài ngày khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 (TNSV THACO cup 2026).

Hàng loạt sinh viên ùa về phía vị chiến lược gia người Hàn Quốc để xin chữ ký và chụp ảnh. Nhiều bạn ngồi xa không tiếp cận được cũng cố căng người, giơ điện thoại lên thật cao chỉ để chụp cho được một tấm hình có thầy Park trong khung, giữa bầu không khí sôi động với hơn 2.000 khán giả chật kín khán đài.

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trong "vòng vây" sinh viên, người hâm mộ bóng đá tại ngày khai mạc VCK TNSV THACO cup 2026

ẢNH: DUY ANH

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang tranh thủ chụp cùng thầy Park

ẢNH: DUY ANH

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

Ai cũng muốn có 1 tấm hình selfie cùng HLV Park Hang-seo

ẢNH: BÁ DUY

Không chỉ sinh viên, sức hút của thầy Park còn lan rộng ra cả cộng đồng người hâm mộ bóng đá Nha Trang. Em Bùi Minh Triết, 8 tuổi, học sinh lớp 2/4 Trường tiểu học Vĩnh Phước 2 (phường Bắc Nha Trang), sau khi đọc tin trên Báo Thanh Niên về sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo tại giải đấu, đã chuẩn bị sẵn hình ảnh và có mặt từ sớm để chờ gặp thầy.

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

Em Bùi Minh Triết, 8 tuổi, học sinh lớp 2/4 Trường tiểu học Vĩnh Phước 2, khoe tấm hình có chữ ký của HLV Park Hang-seo

ẢNH: BÁ DUY

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 5.

Hàng ngàn sinh viên và người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa không khỏi phấn khích trước sự xuất hiện của thầy Park tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Nỗ lực của cậu bé 8 tuổi được đền đáp khi xin được chữ ký của thầy Park, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc. Cùng chung cảm xúc, em Hoài Nhân, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (phường Nha Trang), cũng đặc biệt tìm đến sân chỉ để được gặp thầy Park - người mà em ngưỡng mộ từ những năm bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục.

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 6.

HLV Park Hang-seo chụp hình cùng sinh viên Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 7.

Những sinh viên không tiếp cận được thì cố gắng chụp một tấm hình của thầy Park từ xa

ẢNH: BÁ DUY

Với những sinh viên trong sân, đây còn là kỷ niệm khó quên gắn liền với giải đấu. Gia Hân, sinh viên năm hai Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ bản thân rất hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như HLV Park Hang-seo từ lâu. "Chính nhờ giải TNSV THACO cup 2026 năm nay được tổ chức ngay tại trường mình, em mới có cơ hội được chụp chung ảnh với thầy Park. Em rất vui mừng", Gia Hân chia sẻ.

Sinh viên Bùi Quang Minh thì chờ từ 12 giờ trưa, mang theo áo đội tuyển quốc gia để xin chữ ký. "Em không ngờ có một ngày mình được nhìn thấy thầy ở ngoài đời thực như thế này. Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt đối với em", Minh xúc động nói.

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 8.

HLV Park Hang-seo xuống sân động viên cầu thủ tại lễ khai mạc VCK TNSV THACO cup 2026

ẢNH: BÁ DUY

Trước đó trong cùng ngày, HLV Park Hang-seo đã có buổi giao lưu với lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang. Ông dành thời gian tham quan khuôn viên, ký tặng và chụp ảnh kỷ niệm cùng hàng trăm sinh viên đón tiếp nồng nhiệt. Ông bày tỏ ấn tượng với cảnh quan của ngôi trường có tầm nhìn hướng ra biển và cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của sinh viên nhà trường.

Tin liên quan

Khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Hôm qua 7.3, VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) chính thức khai mạc trên sân Trường ĐH Nha Trang với sự hào hứng của 12 đội bóng cùng đông đảo người hâm mộ.

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 HLV Park Hang-seo tnsv thaco cup THACO giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận