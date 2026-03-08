Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026

SVĐ Trường ĐH Nha Trang như vỡ òa khi cái tên Park Hang-seo xuất hiện trên khán đài ngày khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 (TNSV THACO cup 2026).

Hàng loạt sinh viên ùa về phía vị chiến lược gia người Hàn Quốc để xin chữ ký và chụp ảnh. Nhiều bạn ngồi xa không tiếp cận được cũng cố căng người, giơ điện thoại lên thật cao chỉ để chụp cho được một tấm hình có thầy Park trong khung, giữa bầu không khí sôi động với hơn 2.000 khán giả chật kín khán đài.

HLV Park Hang-seo trong "vòng vây" sinh viên, người hâm mộ bóng đá tại ngày khai mạc VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY ANH

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang tranh thủ chụp cùng thầy Park ẢNH: DUY ANH

Ai cũng muốn có 1 tấm hình selfie cùng HLV Park Hang-seo ẢNH: BÁ DUY

Không chỉ sinh viên, sức hút của thầy Park còn lan rộng ra cả cộng đồng người hâm mộ bóng đá Nha Trang. Em Bùi Minh Triết, 8 tuổi, học sinh lớp 2/4 Trường tiểu học Vĩnh Phước 2 (phường Bắc Nha Trang), sau khi đọc tin trên Báo Thanh Niên về sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo tại giải đấu, đã chuẩn bị sẵn hình ảnh và có mặt từ sớm để chờ gặp thầy.

Em Bùi Minh Triết, 8 tuổi, học sinh lớp 2/4 Trường tiểu học Vĩnh Phước 2, khoe tấm hình có chữ ký của HLV Park Hang-seo ẢNH: BÁ DUY

Hàng ngàn sinh viên và người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa không khỏi phấn khích trước sự xuất hiện của thầy Park tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Nỗ lực của cậu bé 8 tuổi được đền đáp khi xin được chữ ký của thầy Park, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc. Cùng chung cảm xúc, em Hoài Nhân, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (phường Nha Trang), cũng đặc biệt tìm đến sân chỉ để được gặp thầy Park - người mà em ngưỡng mộ từ những năm bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục.

HLV Park Hang-seo chụp hình cùng sinh viên Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Những sinh viên không tiếp cận được thì cố gắng chụp một tấm hình của thầy Park từ xa ẢNH: BÁ DUY

Với những sinh viên trong sân, đây còn là kỷ niệm khó quên gắn liền với giải đấu. Gia Hân, sinh viên năm hai Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ bản thân rất hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như HLV Park Hang-seo từ lâu. "Chính nhờ giải TNSV THACO cup 2026 năm nay được tổ chức ngay tại trường mình, em mới có cơ hội được chụp chung ảnh với thầy Park. Em rất vui mừng", Gia Hân chia sẻ.

Sinh viên Bùi Quang Minh thì chờ từ 12 giờ trưa, mang theo áo đội tuyển quốc gia để xin chữ ký. "Em không ngờ có một ngày mình được nhìn thấy thầy ở ngoài đời thực như thế này. Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt đối với em", Minh xúc động nói.

HLV Park Hang-seo xuống sân động viên cầu thủ tại lễ khai mạc VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: BÁ DUY

Trước đó trong cùng ngày, HLV Park Hang-seo đã có buổi giao lưu với lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang. Ông dành thời gian tham quan khuôn viên, ký tặng và chụp ảnh kỷ niệm cùng hàng trăm sinh viên đón tiếp nồng nhiệt. Ông bày tỏ ấn tượng với cảnh quan của ngôi trường có tầm nhìn hướng ra biển và cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của sinh viên nhà trường.