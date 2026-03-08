Khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Phố biển tưng bừng ngày hội bóng đá sinh viên

Lần đầu VCK tổ chức ngoài khu vực TP.HCM đã tạo sức hút đặc biệt khi gần 3.000 khán giả có mặt tại sân Trường ĐH Nha Trang (P.Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) dự khán lễ khai mạc, cổ vũ cho các đội tranh tài. Lễ khai mạc thêm sôi động khi ca sĩ Hải Thanh trình bày ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, sau đó song ca cùng ca sĩ Phương Chi bài Đón bình minh. Và khắp sân Trường ĐH Nha Trang dậy tiếng reo hò khi ông Park Hang-seo, cựu HLV đội tuyển VN, xuất hiện tại lễ khai mạc, tiếp thêm ngọn lửa cho ngày hội bóng đá sinh viên.

Từ phải qua: Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Hùng Sơn, đại diện Tập đoàn Trường Hải THACO; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, trao hoa và động viên 12 đội bóng tại lễ khai mạc ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Nguyễn Công Thành của đội ĐKVĐ là Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chia sẻ: "Thật hạnh phúc và tự hào cho đội chúng tôi cùng các đội góp mặt ở VCK TNSV THACO cup 2026 khi được tạo điều kiện tốt và tham dự lễ khai mạc với không khí đậm chất sinh viên. Với các cầu thủ, đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời sinh viên. Đó cũng là động lực để các em nỗ lực ra sân cống hiến hết khả năng trên tinh thần tôn trọng đối thủ và người hâm mộ". Các sinh viên Trường ĐH Nha Trang cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ khi cổ vũ nhiệt tình không chỉ cho đội nhà mà cho cả các đội khác.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, động viên các đội bóng tham dự VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP





Cùng nhau tạo nên giải đấu sôi động và rực rỡ

Tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải, gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến 12 đội bóng, các đại biểu, khách mời tham dự lễ khai mạc VCK TNSV THACO cup 2026. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: "Tháng 1 vừa qua, người hâm mộ bóng đá học đường cả nước đã chứng kiến một trong những vòng loại gay cấn và hấp dẫn nhất trong suốt 4 mùa giải TNSV do Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) phối hợp tổ chức. Đây cũng là vòng loại mà tinh thần cốt lõi của giải đấu: Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp thể hiện rõ ràng nhất từ sân cỏ đến khán đài, bên cạnh ý chí quyết thắng và khát khao đoạt vé đến Nha Trang tham dự VCK".

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: "Ngay mùa đầu tiên, giải TNSV THACO cup đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc. Qua 3 mùa giải với quy mô và chất lượng ngày càng tăng, giải đấu đã trở thành sự kiện được mong chờ hằng năm cũng như đã truyền cảm hứng, góp phần kiến tạo một thế hệ sinh viên vừa khỏe mạnh, vừa tài năng, sẵn sàng đóng góp sức lực và trí tuệ trong công cuộc tiến lên hùng cường của nước nhà. Đặc biệt, sau 3 năm liên tiếp được tổ chức tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đây là lần đầu tiên VCK giải diễn ra ở một địa phương ngoài TP.HCM, tại một trong những ngôi trường có cảnh quan đẹp nhất VN - Trường ĐH Nha Trang. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo nhà trường, sự nhiệt tâm, nhiệt tình của quý thầy cô cùng các bạn sinh viên, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi cơ sở vật chất phục vụ thi đấu đã được chỉnh trang, cải tạo hoặc lắp đặt mới, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của VFF. Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang dành cho giải đấu nói riêng và sinh viên VN nói chung. BTC kỳ vọng các trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn, đẹp mắt, để không chỉ trở thành sự kiện gây tiếng vang của đơn vị đăng cai, mà còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá cả nước. Bên vịnh biển Nha Trang xinh đẹp, tại SVĐ của trường đại học hàng đầu khu vực Nam Trung bộ, cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên một giải đấu sôi động và rực rỡ nhất".

Dự khán lễ khai mạc, cổ vũ cho các đội tranh tài ở VCK TNSV THACO cup 2026 có: anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF; ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm phát triển GD-ĐT phía Nam, đại diện Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Khánh Hòa; ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở KH-CN Khánh Hòa; ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa. Đơn vị đăng cai VCK có: TS Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang; TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang. Đơn vị tổ chức giải có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải…

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao

Tại lễ khai mạc, TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho biết: "Giải bóng đá TNSV do Báo Thanh Niên khởi xướng và tổ chức trong những năm qua đã trở thành một sân chơi thể thao uy tín và có ý nghĩa đặc biệt đối với sinh viên cả nước. Giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên, sinh viên, mà còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ VN. Việc được lựa chọn là địa điểm tổ chức VCK năm nay là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm quan trọng mà BTC gửi gắm đến Trường ĐH Nha Trang. Nhà trường luôn xác định rằng giáo dục đại học không chỉ là trang bị tri thức chuyên môn mà còn là quá trình phát triển toàn diện về thể chất, nhân cách và kỹ năng cho sinh viên. Chính vì vậy, các hoạt động thể thao nói chung, đặc biệt là bóng đá - môn thể thao được đông đảo sinh viên yêu thích - luôn được nhà trường quan tâm, đầu tư và phát triển mạnh mẽ".

Không khí cuồng nhiệt trên khán đài sân Trường ĐH Nha Trang ẢNH: ĐỘC LẬP

Lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của BTC cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các đội, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, sôi động và giàu cảm xúc, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, ý chí rèn luyện và khát vọng cống hiến của sinh viên VN.

Các đội diễu hành ra sân làm lễ khai mạc ẢNH: ĐỘC LẬP