Thủ môn xuất sắc: 'Ấn tượng với quy mô VCK giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
07/03/2026 19:10 GMT+7

Với những pha cứu thua cho đội Trường ĐH Nha Trang, thủ môn Hồ Hoàng Thịnh góp công lớn giúp chủ nhà giành 1 điểm trong ngày quân, đồng thời giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất trận.

Điểm tựa vững chắc cho đồng đội

Chiều 7.3, trận đối đầu giữa Trường ĐH Nha Trang và Trường CĐ FPT Polytechnic thuộc lượt trận đầu bảng A - VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO diễn ra với tốc độ cao. Dù phải nhận bàn thua trước ở phút 20, nhưng đội bóng phố biển đã không sụp đổ nhờ hàng phòng ngự đứng vững, mà tâm điểm là thủ môn Hồ Hoàng Thịnh.

Với những pha ra vào hợp lý và phản xạ xuất sắc, "người gác đền" sinh năm 2006 này đã từ chối nhiều cơ hội nới rộng cách biệt của các chân sút phía đội Trường CĐ FPT Polytechnic. Chính những tình huống cứu thua của Hoàng Thịnh đã trở thành điểm tựa tinh thần, tạo tiền đề cho đồng đội Lê Dương Minh Thái ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1. Với màn trình diễn này, chàng sinh viên năm 2 ngành Công nghệ sinh học (Trường ĐH Nh Trang) đã được bầu chọn là thủ môn xuất sắc của trận đấu.

Thủ môn xuất sắc: 'Ấn tượng với quy mô VCK giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam'- Ảnh 1.

Ông Lý Thanh Liêm (trái) - Giám đốc kinh doanh Công ty PKSG, trao giải cho thủ môn của Hồ Hoàng Thịnh. Giải thưởng là đôi găng tay trị giá 1 triệu đồng

ẢNH: DUY ANH

Ấn tượng với giải đấu

Chia sẻ sau trận hòa kịch tính, Hoàng Thịnh cho biết bản thân và toàn đội cảm thấy hài lòng với kết quả này, bởi đối thủ là một đội bóng mạnh. Đặc biệt, đối với Hoàng Thịnh, việc được bảo vệ khung thành cho đội bóng Trường ĐH Nha Trang là một vinh dự lớn lao. Anh bộc bạch: "Thật tuyệt vời khi được ra sân, hãnh diện khi được khoác lên mình màu áo của bóng đá nhà trường để thi đấu tại VCK toàn quốc".

Lần đầu tiên hít thở bầu không khí của một vòng chung kết toàn quốc, thủ thành của đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ấn tượng với sự chuyên nghiệp của giải đấu. Hoàng Thịnh đánh giá đây là một sân chơi có quy mô rất lớn, vô cùng phù hợp để các bạn sinh viên có cơ hội cọ xát và thể hiện tài năng. Chàng thủ môn trẻ cũng gửi gắm mong muốn rằng những giải đấu chất lượng như thế này sẽ ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Thủ môn xuất sắc: 'Ấn tượng với quy mô VCK giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam'- Ảnh 2.

TS Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho cầu thủ Hồ Thanh Phước của đội Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: DUY ANH

Kết thúc cuộc trò chuyện, khi được hỏi về mục tiêu phía trước, "người nhện" của đội Trường ĐH Nha Trang khẳng định quyết tâm sẽ cùng tập thể giành những chiến thắng để đi đến trận đấu cuối cùng, đúng như kỳ vọng mà HLV trưởng Nguyễn Anh Tú đã truyền lửa cho các cầu thủ.

Thủ môn xuất sắc: 'Ấn tượng với quy mô VCK giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam'- Ảnh 3.

