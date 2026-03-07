TS Quách Hoài Nam: 'Giải TNSV thúc đẩy thể chất, tăng cường đoàn kết và khát vọng vươn lên'

TS Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang phát biểu trong lễ khai mạc VCK TNSV THACO CUP 2026 ảnh: Độc Lập

Trường ĐH Nha Trang khai màn rộn rã VCK TNSV THACO CUP 2026

Chiều 7.3 tại sân bóng Trường ĐH Đồng Nai vừa được đại tu toàn diện, tự hào khoe diện mạo mới khang trang, hiện đại, lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO CUP 2026) đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi đúng chất bóng đá sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng trường ĐH Nha Trang đã gửi lời chào đón 11 đội khách đã xuất sắc vượt qua vòng loại ở các khu vực trải dài trên cả nước, cùng tề tựu về phố biển Nha Trang, tranh tài trong ngày hội bóng đá sinh viên có quy mô và chất lượng hàng đầu cả nước.

TS Quách Hoài Nam chia sẻ: "Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam do Báo Thanh Niên lẩn 4 năm 2026 - cúp THACO khởi xướng và tổ chức trong những năm qua đã trở thành một sân chơi thể thao uy tín và có ý nghĩa đặc biệt đối với sinh viên cả nước.

Giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên, sinh viên, mà còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

TS Quách Hoài Nam đón tiếp HLV Park Hang-seo thăm trường ĐH Nha Trang ảnh: Duy Anh

Việc được lựa chọn là địa điểm tổ chức VCK năm nay là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm quan trọng mà BTC gửi gắm đến Trường ĐH Nha Trang. Nhà trường luôn xác định rằng, giáo dục đại học không chỉ là trang bị tri thức chuyên môn mà còn là quá trình phát triển toàn diện về thể chất, nhân cách và kỹ năng cho sinh viên.

Chính vì vậy, các hoạt động thể thao nói chung, đặc biệt là bóng đá - môn thể thao được đông đảo sinh viên yêu thích - luôn được nhà trường quan tâm, đầu tư và phát triển mạnh mẽ.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của BTC, cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các đội bóng xuất sắc đại diện các khu vực đến từ 12 trường ĐH và CĐ trên cả nước, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, sôi động và giàu cảm xúc; qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, ý chí rèn luyện và khát vọng cống hiến của sinh viên Việt Nam".

Tiền đạo Lê Dương Minh Thái (16) chơi nổi bật ảnh: Duy Anh

... và ghi bàn gỡ 1-1 cho Trường ĐH Nha Trang ảnh: Độc Lập

Sau lễ khai mạc, dưới sự chứng kiến của khoảng 1.700 khán giả ngồi chất cứng các khán đài, đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và tân binh VCK TNSV đội Trường CĐ FPT Polytechnic đã cùng nhau cống hiến trận cầu hấp dẫn, sôi nổi khép lại với tỷ số 1-1 chung cuộc.

Trước đó, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã ra quân bằng chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng - đơn vị duy nhất đang giữ thành tích góp mặt đủ ở cả 4 VCK giải TNSV đã tổ chức đến thời điểm này.

TS Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang bày tỏ: "Trường ĐH Nha Trang đã rất quyết tâm, cố gắng tốt nhất mọi điều kiện có thể để phục vụ cho giải, tuy nhiên cũng sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Với tinh thần cầu thị và khiêm tốn, nhà trường mong muốn nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến quý báu từ BTC, từ các đội bóng và toàn thể quý vị.

Đồng thời cũng kêu gọi cán bộ nhân viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang phát huy truyền thống mến khách, thân thiện để hỗ trợ, đồng hành với tất cả các đội bóng, các CĐV về thi đấu, cổ vũ tại trường".

TS Quách Hoài Nam trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho Lê Dương Minh Thái ảnh: Độc Lập

Ông Lý Thanh Liêm - Giám đốc kinh doanh Công ty PKSG trao phần thưởng Thủ môn xuất sắc nhất trận cho Hồ Hoàng Thịnh ảnh: Độc Lập

Nhân dịp này, Trường Đại học Nha Trang xin trân trọng cảm ơn Báo Thanh Niên, T.Ư Đoàn, VFF, các cơ quan, đơn vị đồng hành và BTC giải đã tin tưởng lựa chọn nhà trường là địa điểm đăng cai tổ chức.

Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với BTC để bảo đảm các điều kiện tốt nhất, góp phần vào thành công chung của giải đấu. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện và tình cảm quý báu mà ông Park Hang-seo, nguyên HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam đã ưu ái dành cho nhà trường cũng như giải đấu.

Chúc các đội bóng thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt. Có được nhiều kỷ niệm đẹp tại Trường ĐH Nha Trang và vịnh Nha Trang xinh đẹp".