Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang

Hồng Nam
Hồng Nam
07/03/2026 19:05 GMT+7

Trước sự cổ vũ của hàng nghìn CĐV nhà, Trường ĐH Nha Trang đã kiên cường giành trận hòa 1-1 trước ứng viên vô địch mang tên Trường CĐ FPT Polytechnic.

Trường ĐH Nha Trang chơi hay ở trận ra quân

Ngay sau lễ khai mạc hoành tráng mở màn vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), trận khai mạc giữa chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và Trường CĐ FPT Polytechnic đã diễn ra.

Phải gặp Trường CĐ FPT Polytechnic là thử thách rất khó cho chủ nhà. Bởi với dàn cầu thủ được ăn tập bài bản ở các lò trẻ hàng đầu cả nước, trong đó nổi bật có Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2003) từng được đào tạo tại Nutifood JMG dưới bàn tay huấn luyện của ông Guillaume Graechen, đội bóng của HLV Trần Hữu Đông Triều là ứng viên vô địch.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 1.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 2.

Trường ĐH Nha Trang (áo xanh) kiên cường chống đỡ trước ứng viên vô địch

ẢNH: DUY ANH

Trường CĐ FPT Polytechnic nhanh chóng phô diễn sức mạnh ở trận khai mạc với lối đá đập nhả quãng ngắn "chóng mặt", cùng tốc độ luân chuyển bóng nhanh. 

Học trò HLV Đông Triều dồn ép chủ nhà, rồi có bàn mở tỷ số ở phút 20 nhờ pha đánh đầu chéo góc của Phan Lạc Khôi. Trước đối thủ quá mạnh, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang rơi vào thế chống đỡ, phải đá phản công. Ngay cả khi khoảng trống mở ra, đội bóng áo xanh cũng xử lý vội vàng, do gánh nặng tâm lý trong lần đầu bước tới vòng chung kết sân chơi lớn.

Thế nhưng, Trường ĐH Nha Trang không muốn "nhường tiệc" cho đội khác khi đang sắm vai chủ nhà. Không có dàn cầu thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản, nhưng học trò HLV Nguyễn Anh Tú có quyết tâm cao độ.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 3.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 4.

Trường ĐH Nha Trang không buông bỏ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Việc quen thuộc với không gian thi đấu, thời tiết, cũng như được "tiếp lửa" bởi hàng nghìn khán giả nhà giúp Trường ĐH Nha Trang được tiếp thêm năng lượng. Đội bóng của ông Nguyễn Anh Tú khỏa lấp chênh lệch kỹ chiến thuật bằng những bước chạy chăm chỉ hơn, tranh chấp "rắn" hơn, và tận dụng tối đa khi cơ hội đến.

Bàn gỡ hòa của Lê Phương Minh Thái ở phút 40+1 xuất phát từ sai lầm của trung vệ Trường CĐ FPT Polytechnic, nhưng nếu không có nỗ lực bám đuổi gây áp lực của cầu thủ mang áo số 16, bàn thắng đã không đến với Trường ĐH Nha Trang. 

Đó là thứ tinh thần trách nhiệm HLV Nguyễn Anh Tú đã đề cập ở lễ xuất quân. Trường ĐH Nha Trang dù không phải ứng viên vô địch, nhưng sẽ chơi đến cùng để đáp lễ tình cảm của khán giả nhà. 

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 5.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 6.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 7.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 8.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 9.

Những "bóng hồng" xinh đẹp tiếp lửa cho trận khai mạc

ẢNH: DUY ANH

Đua tranh gay gắt ở bảng A

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã chứng tỏ đẳng cấp của đương kim hạng ba, khi hạ Trường ĐH Tôn Đức Thắng với tỷ số 1-0. Chiến thắng đúng phong cách Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: nhẹ nhàng, thực dụng, cách biệt tối thiểu nhưng điểm số tối đa. 

Trong bối cảnh đội đứng thứ ba cũng có cơ hội đoạt vé tứ kết, 3 điểm ở trận ra quân giúp thầy trò HLV Trần Văn Dũng nắm lợi thế. 

Tuy nhiên ở lượt tiếp theo, "bài toán" dành cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chính là Trường ĐH Nha Trang. Với 1 điểm kiên cường trước Trường CĐ FPT Polytechnic, chủ nhà gửi đi thông điệp chiến đấu đến cùng để góp mặt tại tứ kết lần đầu trong lịch sử.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 10.

HLV Đông Triều của Trường CĐ FPT Polytechnic hài lòng với 1 điểm

ẢNH: DUY ANH

Trong khi đó, Trường CĐ FPT Polytechnic cần đánh bại Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở lượt hai để tái khẳng định sức mạnh. HLV Trần Hữu Đông Triều nhận định: "Hòa trong trận ra quân là kết quả tốt, chúng tôi không tiếc nuối. Tôi biết rằng học trò đã sai lầm, nhưng tôi nhìn vào cách các em đứng lên từ sai lầm để khẳng định bản lĩnh và tư chất của mình. Trường CĐ FPT Polytechnic đã chơi tốt, gắn kết và tạo ra nhiều cơ hội. Song, khi không tận dụng được cơ hội thì trả giá là chuyện đương nhiên. Chúng tôi đã xem trận Trường ĐH Tôn Đức Thắng gặp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và nhận định, cả hai đội bóng này đều mạnh. Chúng tôi đang ở tình thế khó khăn rồi, nên phải rất cố gắng để lấy được 3 điểm trận tới". 

Cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận Trường ĐH Nha Trang gặp Trường CĐ FPT Polytechnic là tiền vệ Thanh Phước, với giải thưởng 1 triệu đồng. Trong khi đó, thủ môn Hoàng Thịnh được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất trận, nhận găng tay trị giá 1 triệu đồng của đơn vị tài trợ PKSG. 

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 11.

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 12.

Các cầu thủ nhận phần thưởng từ ban tổ chức và nhà tài trợ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khởi đầu kiên cường của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang- Ảnh 13.

 

