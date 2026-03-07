Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên

Nghi Thạo - Duy Anh
07/03/2026 19:34 GMT+7

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo cùng những 'bóng hồng' rạng rỡ trên khán đài sân Trường ĐH Nha Trang đã tạo nên bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt, hâm nóng ngày khai màn VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

HLV Park Hang-seo bị "vây kín" để... xin chữ ký

Chiều 7.3, sân bóng Trường ĐH Nha Trang như mở hội trong ngày khai mạc VCK TNSV THACO cup 2026. Không chỉ thu hút bởi những màn so tài kịch tính dưới sân, khán đài còn trở nên "nóng" hơn bao giờ hết với sự góp mặt của vị khách đặc biệt, đó là HLV Park Hang-seo. Bên cạnh đó, vẻ tươi tắn, rạng rỡ của nhiều CĐV nữ xinh đẹp đã tô điểm thêm sắc màu rực rỡ cho những trận đấu khởi đầu sân chơi bóng đá lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 1.
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 2.
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 3.
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo rạng rỡ xuất hiện tại sân Trường ĐH Nha Trang, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ những phút đầu tiên. Đông đảo sinh viên Trường ĐH Nha Trang "vây kín" vị HLV người Hàn Quốc để xin chữ ký

ẢNH: DUY ANH

HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 5.

Những "bóng hồng" phố biển Nha Trang tươi tắn trên khán đài, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ khi thi đấu

ẢNH: DUY ANH

HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 6.
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 7.
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 8.

Khán đài sân ĐH Nha Trang không còn một chỗ trống với sự cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả, trong đó có rất nhiều nữ sinh đam mê bóng đá

ẢNH: DUY ANH

HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 9.
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 10.

Nụ cười tỏa nắng của các nữ cổ động viên chính là "đặc sản" không thể thiếu, làm nên sức hấp dẫn riêng biệt của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam

ẢNH: DUY ANH

HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 11.
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 12.
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 13.
HLV Park Hang-seo cùng các CĐV xinh đẹp tiếp lửa VCK giải Thanh Niên sinh viên- Ảnh 14.

Hơn 2.000 khán giả đã giúp bầu không khí tại sân Trường ĐH Nha Trang chiều 7.3 trở nên sôi động, cuồng nhiệt

ẢNH: DUY ANH



