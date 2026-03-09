TNSV THACO cup 2026: Ông bà vượt 1.200 km đến Nha Trang cổ vũ cháu trai

Chiều 9.3, tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa), trận đấu thuộc bảng C vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026 giữa Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (đương kim vô địch) và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã xuất hiện hai CĐV rất đặc biệt trên khán đài.

Đó là ông Trần Trọng Trung và bà Nguyễn Thị Hường, đến từ xã Thượng Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hai ông bà đã vượt quãng đường hơn 1.200 km vào thành phố Nha Trang chỉ để cổ vũ cho cháu trai là thủ môn Lương Thế Ngọc của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa thi đấu.

Ông Trần Trọng Trung và bà Nguyễn Thị Hường vượt 1.200 km từ Thanh Hóa vào Nha Trang cổ vũ cháu trai thi đấu tại VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: BÁ DUY

'Không khí trong này sướng quá, chưa biết lúc nào về'

Ông Trung cho biết năm nay đã 70 tuổi. Tuy vậy, ngay khi hay tin cháu trai là thủ môn Lương Thế Ngọc được tham dự VCK TNSV THACO Cup 2026, hai ông bà lập tức thu xếp hành lý lên đường vào Nha Trang để cổ vũ.

Đã có mặt ở phố biển khoảng 3 - 4 ngày, ông Trung cho biết hiện vẫn chưa tính chuyện trở về. Ông và bà Nguyễn Thị Hường muốn ở lại theo dõi và cổ vũ Ngọc thi đấu đến tận trận cuối cùng của giải cùng đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa.

Hai ông bà chia sẻ, Nha Trang những ngày này vui lắm, có đủ cả: phố biển trong lành xinh đẹp, khuôn viên Trường ĐH Nha Trang xanh mát và bầu không khí sôi động của VCK TNSV THACO cup 2026.

Tuy đã đến Nha Trang nhiều lần, ông Trung vẫn không giấu được sự ngỡ ngàng khi lần đầu đặt chân vào khuôn viên Trường ĐH Nha Trang. "Quá tuyệt vời! Có lẽ không gian ở đây ít trường đại học nào sánh được", ông Trung xuýt xoa.

Có mặt từ sớm, ông Trung và bà Hường hòa cùng bầu không khí sôi động trên khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Lo lắng khi thấy đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa mất người và bị dồn ép những phút cuối ẢNH: BÁ DUY

Nhất là bầu không khí tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang khiến ông thực sự ấn tượng, khi hàng nghìn sinh viên cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội mà không thiên vị. "Khán giả ở đây vừa cuồng nhiệt, vừa tế nhị. Đó là điều ít có ở những giải bóng đá khác. Không khí trong này sướng quá", ông Trung chia sẻ.

Ủng hộ cháu theo đuổi giấc mơ bóng đá

Với ông Trung, hành trình theo cháu vào Nha Trang lần này còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, tiếp thêm động lực cho cậu sinh viên năm nhất đang nung nấu giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp. Ngọc bắt đầu mê bóng đá từ năm 6 - 7 tuổi và gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho niềm đam mê ấy. "Gia đình rất ủng hộ cháu, ủng hộ từ bé cơ", ông Trung khẳng định.

Ông kỳ vọng sân chơi lớn như TNSV THACO cup 2026 sẽ là cơ hội để Ngọc thu hút sự chú ý của các HLV và nhà tuyển trạch, từ đó hiện thực hóa ước mơ của cháu.

Thủ môn Lương Thế Ngọc của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chơi chắc chắn, góp phần giúp đội nhà lấy trọn 3 điểm trận ra quân ẢNH: BÁ DUY

Kết thúc trận đấu, Ngọc nhìn thấy bóng dáng ông bà trên khán đài. Không kìm được xúc động, chàng thủ môn năm nhất leo lên ôm chặt hai ông bà ẢNH: BÁ DUY

Vợ chồng ông Trung hy vọng có thể ở lại Nha Trang để theo dõi và cổ vũ cháu trai thi đấu đến trận chung kết TNSV THACO Cup 2026 ẢNH: BÁ DUY

Trên sân, Lương Thế Ngọc cùng đồng đội không phụ lòng ông bà. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 3-2 trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Dù bị dẫn trước 3-0 từ sớm nhờ cú đúp của Trọng Tùng và bàn của đội trưởng Văn Thức, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vẫn rút ngắn xuống còn 2-3 sau khi Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bị đuổi một người. Những phút cuối căng thẳng, thủ môn Lương Thế Ngọc đã chơi chắc chắn, góp phần giúp đội nhà lấy trọn 3 điểm trận ra quân.



