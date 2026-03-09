Thua sát nút ĐKVĐ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tiếc nuối khôn nguôi

Mưa bàn thắng ở sân Trường ĐH Nha Trang

Ngay từ những phút đầu tiên, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tràn lên tấn công, gây sức ép lớn đối với Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Những đợt lên bóng tốc độ, trực diện của đội bóng Bắc Trung Bộ khiến đối thủ bị ngợp. Trong vòng chưa đầy 20 phút, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ghi đến 3 bàn thắng nhờ công của Trọng Tùng (cú đúp) và đội trưởng Văn Thức.

Đáng nói, các học trò HLV Nguyễn Công Thành ghi bàn từ các pha bóng sống. Những tình huống phối hợp đều cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả. Đây là điều rất đáng khen ngợi. Bởi sau lượt đấu bảng đầu tiên của VCK, các đội bóng chủ yếu khai thông bế tắc từ những tình huống cố định, kể cả cựu á quân Trường ĐH Thủy lợi. Cầu thủ đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa còn khiến các CĐV trên sân Trường ĐH Nha Trang xuýt xoa với hàng loạt tình huống biểu diễn kỹ thuật đẹp mắt.

Trước giờ nghỉ, khán giả tiếp tục được chứng kiến một pha bóng đẹp. Roãn Trung Đức tung cú sút phạt táo bạo từ khoảng cách gần 30 m khiến thủ môn Thế Ngọc của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bất ngờ, qua đó thắp lên hy vọng có điểm cho đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Sang hiệp 2, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa duy trì thế trận áp đảo, tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Đến phút 60, bước ngoặt trận đấu xuất hiện khi Văn Dũng nhận thẻ vàng thứ 2, khiến Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người.

Chỉ 3 phút sau, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cụ thể hóa lợi thế hơn người bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trên chấm 11 m của Trung Đức. Trước đó, Thái Dương có pha xử lý khéo léo, buộc đối thủ phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Những phút cuối, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nỗ lực tấn công nhưng nhà đương kim vô địch đã phòng ngự kiên cường để bảo toàn 3 điểm quý giá.

Như Dũng là gương mặt chơi nổi bật với nhiều pha xử lý kỹ thuật, trong đó có động tác gắp bóng "rainbow" kiểu Neymar ẢNH: DUY ANH





Cầu thủ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (trái) thi đấu nỗ lực để có bàn rút ngắn tỷ số ẢNH: DUY ANH

Trọng Tùng (số 7) cho thấy duyên ghi bàn với một cú đúp ẢNH: DUY ANH

Trung Đức (số 10) lập cú đúp cho đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Vừa tiếc nuối, vừa tự hào

Trợ lý HLV trưởng Hoàng Đăng An của đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chia sẻ: "Hôm nay là trận đấu ra quân của đội bóng. Tất nhiên, trận đấu đầu tiên lúc nào cũng sẽ có nhiều khó khăn, các em nhập cuộc chưa tốt. Nhưng sau hiệp 1, toàn đội cải thiện lối chơi và có được 2 bàn thắng. Tinh thần các em thể hiện rất tốt. Tôi khá hài lòng với những gì toàn đội thể hiện".

Trợ lý Đăng An nói thêm: "Kết quả này không như mong muốn nên chúng tôi cũng khá tiếc nuối. Tuy nhiên, điều khiến toàn đội hài lòng, tự hào là anh em gắn kết, đoàn kết và có sự quyết tâm. Đội Trường ĐH VH-TT- DL Thanh Hóa là cũng là một đội bóng mạnh. Họ là sinh viên nhưng mà có những bạn cũng từng ăn tập chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thi đấu. Đội bạn đã thi đấu tốt và xứng đáng giành chiến thắng".