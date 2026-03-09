Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vs ĐH Công nghệ TP.HCM

Ở vòng loại khu vực phía bắc, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành trọn vẹn 9 điểm khi lần lượt đánh bại Trường ĐH Phương Đông (5-1), Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (2-0) và ĐH Kinh tế quốc dân (2-1). Màn trình diễn thuyết phục đó giúp thầy trò HLV Nguyễn Công Thành được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch TNSV THACO cup 2026.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng một chiến thắng? ẢNH: ĐỘC LẬP

Thậm chí, mùa này, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa còn được đánh giá cao hơn. Dàn trụ cột như Lê Văn Thức, Ngân Văn Dũng... vẫn tiếp tục góp mặt và đã dày dạn kinh nghiệm chinh chiến hơn. Trong khi đó, nhờ hiệu ứng của 2 chức vô địch (quốc nội và quốc tế), danh tiếng của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa được lan tỏa rộng rãi. Từ đó, khâu tuyển sinh của trường thuận lợi hơn và HLV Nguyễn Công Thành có thêm nguồn tân binh chất lượng. Thuyền trưởng của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa khẳng định chiều sâu đội hình được cải thiện.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM quyết tâm sẽ "trả món nợ" đã vay ở mùa giải trước ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch không được phép chủ quan. Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM không phải là đối thủ dễ chơi. HLV Trần Lê Duy (ở VCK, HLV Phan Ánh Minh sẽ thay thế) và các học trò xếp nhất nhóm 5 khu vực TP.HCM với thành tích toàn thắng, ghi 8 bàn mà không để thủng lưới lần nào, qua đó bước vào vòng play-off một cách thuyết phục. Tại đây, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thể hiện bản lĩnh, tâm lý vững vàng khi đánh bại đội Trường ĐH Trà Vinh trong loạt đá luân lưu (2 đội hòa nhau 2-2 trong 80 phút).

Mùa trước, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phải rất vất vả mới có thể đánh bại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Liệu lần này, kịch bản sẽ khác?