Cuộc đấu đầy duyên nợ giữa nhà đương kim vô địch và á quân

Nghi Thạo
Nghi Thạo
08/03/2026 14:35 GMT+7

VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) chứng kiến màn tái đấu đầy duyên nợ tại bảng C giữa đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Lá thăm may rủi của VCK TNSV THACO cup 2026 đã đưa đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng vào bảng C cùng các đối thủ: Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Đáng chú ý, đây là bảng đấu quy tụ cả hai đội bóng mạnh nhất mùa giải 2025.

Duyên nợ chồng chất của 2 đội mạnh nhất mùa giải 2025

Duyên nợ giữa Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa được xem là tâm điểm của vòng bảng năm nay. Tại mùa giải 2025, hai đội từng cống hiến một trận hòa 3-3 nghẹt thở ở lượt trận cuối vòng bảng trước khi tái đấu nhau tại trận chung kết, nơi đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng sát nút 2-1 để lên ngôi vô địch. Kịch bản cũ lặp lại, khi năm nay 2 đội một lần nữa đụng độ ở lượt trận cuối cùng của bảng C.

Về kết quả bốc thăm, HLV trưởng đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng – ông Trần Trung Kiên chia sẻ: "Rất là duyên phận với đội bóng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, khi chúng tôi lại tiếp tục nằm cùng bảng với họ và lại gặp nhau ở lượt trận cuối vòng bảng". Đánh giá về cục diện chung, ông Kiên nhận định bảng đấu khá cân bằng khi tất cả các đội vào VCK đều là những đại diện xuất sắc của 4 vòng loại khu vực. Đặc biệt, HLV trưởng đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng dành sự tôn trọng lớn cho các đối thủ cùng bảng, nhất là những đội đến từ vòng loại khu vực TP.HCM.

Cuộc đấu đầy duyên nợ giữa nhà đương kim vô địch và á quân- Ảnh 1.

Hai trận đấu giữa đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (trái) và Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở mùa giải 2025 đều diễn ra rất kịch tính

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù đối đầu với đối thủ từng khiến mình lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch, HLV Trần Trung Kiên khẳng định đội bóng không để quá khứ làm áp lực. Ông cho biết nhà trường xác định việc lọt vào VCK đã là một sự thành công về mặt chuyên môn. "Chúng tôi không muốn nghĩ lại những quá khứ. Tôi muốn các cầu thủ nỗ lực hết mình cho hiện tại. Và hơn cả một trận bóng đá, chúng tôi muốn thông qua giải đấu để rèn luyện tinh thần, ý chí cho các bạn sinh viên để sau này trưởng thành", HLV Trần Trung Kiên nhấn mạnh.

Về tình hình lực lượng, đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng năm nay có sự biến động với khoảng 1/3 nhân tố mới nhằm chuẩn bị cho lộ trình kế thừa lâu dài. Tuy nhiên, bộ khung trụ cột kinh nghiệm vẫn góp mặt đầy đủ với những cái tên như thủ môn Phan Việt Cường, cầu thủ Huỳnh Tấn Kiệt, Nguyễn Văn Chiến.

Hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc vì thầy Park xuất hiện tại TNSV THACO cup 2026

HLV Park Hang-seo bất ngờ xuất hiện tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang trong ngày khai mạc VCK TNSV THACO cup 2026, khiến hàng ngàn sinh viên và người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa không khỏi phấn khích.

