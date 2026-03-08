Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người mẹ vượt gần 400 km đến Nha Trang cổ vũ con trai tại TNSV THACO cup 2026

Bá Duy
Bá Duy
08/03/2026 17:12 GMT+7

Không quản đường xa gần 400 km, bà Phan Thị Doanh cùng 5 người thân trong gia đình từ TP.HCM lặn lội ra Nha Trang để được tận mắt nhìn thấy con trai thi đấu tại VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 (TNSV THACO cup 2026).

Chiều 8.3, trong trận ra quân bảng B VCK TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tạo ra thế trận áp đảo với hàng loạt cơ hội ăn bàn, đánh bại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với tỷ số 2-0. Nguyễn Phú Hồng Phúc (số 10) ghi bàn mở tỷ số ở phút 58, trước khi Nguyễn Phạm Đăng Khoa (số 7) ấn định chiến thắng ở phút 79.

'Xem con thi đấu tại TNSV THACO cup 2026 mà tim đập thình thịch'

Trên khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang, giữa hàng ngàn CĐV sôi động, bà Phan Thị Doanh (43 tuổi, xã Dầu Tiếng, TP.HCM) không rời mắt khỏi khung thành nơi con trai, TM Phạm Gia Bảo (sinh viên năm 2 khoa Giáo dục thể chất Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đang thi đấu. Mỗi pha bóng nguy hiểm áp vào khung thành là một lần bà Doanh nín thở, hai tay siết chặt.

Người mẹ vượt gần 400 km đến Nha Trang cổ vũ con trai tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

Bà Phan Thị Doanh (mũ đỏ) mẹ của thủ môn Phạm Gia Bảo, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cùng gia đình vượt gần 400 km đến Nha Trang cổ vũ con trai tại VCK TNSV THACO cup 2026

ẢNH: BÁ DUY

"Xem con thi đấu tôi lo lắng lắm, tim cứ đập thình thịch mỗi khi bóng bay về phía con. Nhưng nhìn con trên sân, trưởng thành và đang sống với đam mê của mình, tôi thấy tự hào và hạnh phúc vô cùng", bà Doanh chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên bà Doanh đặt chân đến phố biển Nha Trang (Khánh Hòa). Cả gia đình đã có mặt được 4 ngày và tối nay sẽ lên đường trở về. Bà không giấu được sự ấn tượng với vẻ đẹp của thành phố biển và khuôn viên xanh mát của Trường ĐH Nha Trang nơi tổ chức VCK TNSV THACO cup 2026.

"Nha Trang đẹp quá, trường cũng đẹp. Xa xôi vậy nhưng được đi cổ vũ và xem con thi đấu như thế này, tôi thấy chuyến đi rất xứng đáng", bà Doanh nói.

Người mẹ vượt gần 400 km đến Nha Trang cổ vũ con trai tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

Thủ môn Phạm Gia Bảo của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vui mừng khi thấy mẹ đến sân cổ vũ mình và đồng đội

ẢNH: BÁ DUY

Ủng hộ con trai trở lại với bóng đá

Cùng có mặt trên khán đài, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (50 tuổi, bác của Gia Bảo) kể lại "hành trình bóng đá" đặc biệt của cháu mình. Gia Bảo bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 6 tuổi, từng thi đấu cho đội tuyển U.11 huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương cũ).

Thế nhưng, vì nhà xa, đi lại khó khăn, cậu bé ngày ấy đành gác lại giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp để chuyên tâm vào việc học. "Bảo mê bóng đá từ nhỏ lắm, hồi đó tiếc lắm khi phải bỏ. Giờ thấy cháu được thi đấu ở sân chơi lớn như thế này, cả nhà ai cũng vui", bà Hằng chia sẻ.

Người mẹ vượt gần 400 km đến Nha Trang cổ vũ con trai tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

 Thủ môn của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ra vào hợp lý, có nhiều pha cản phá ấn tượng

ẢNH: BÁ DUY

Người mẹ vượt gần 400 km đến Nha Trang cổ vũ con trai tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

Tuy nhiên, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (áo đỏ) tạo ra thế trận áp đảo với hàng loạt cơ hội ăn bàn, đánh bại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với tỷ số 2-0

ẢNH: BÁ DUY

Bà Doanh cho biết, dù con đang theo học ngành sư phạm, nếu sau này Gia Bảo muốn quay lại với bóng đá, bà hoàn toàn ủng hộ. "Con đã có đam mê từ nhỏ, tôi không muốn cản. Dù con chọn con đường nào, làm thầy giáo hay theo bóng đá, tôi cũng sẽ ủng hộ", bà Doanh nói.

Dù rất nỗ lực nhưng Gia Bảo cùng các đồng đội vẫn phải nhận thất bại ở trận ra quân. Tuy vậy, thủ môn mang áo số 1 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vẫn để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ trên sân.

Nhiều CĐV đến từ Trường ĐH Nha Trang có mặt trên khán đài cho biết họ rất ấn tượng với màn trình diễn của Gia Bảo. “Dù đội thua trận nhưng thủ môn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã thắng trong lòng tụi em. Tụi em sẽ tiếp tục cổ vũ cho đội ở những trận đấu tiếp theo”, Diệu Thư - sinh viên Trường ĐH Nha Trang chia sẻ.

Người mẹ vượt gần 400 km đến Nha Trang cổ vũ con trai tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 5.

Đội bóng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên sân

ẢNH: BÁ DUY

Người mẹ vượt gần 400 km đến Nha Trang cổ vũ con trai tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 6.

 Thủ môn Phạm Gia Bảo chụp hình với mẹ sau trận đấu, lưu lại kỷ niệm tại VCK TNSV THACO cup 2026

ẢNH: BÁ DUY

Về phần mình, sự có mặt của mẹ và cả gia đình trên khán đài là nguồn động lực lớn nhất với thủ môn Phạm Gia Bảo. "Em rất hạnh phúc khi có mẹ và người thân vượt đường xa đến cổ vũ. Dù thua trận đầu nhưng em và các đồng đội sẽ quyết tâm thi đấu tốt hơn ở các trận tiếp theo để lọt vào vòng trong", Gia Bảo khẳng định.

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 Cúp THACO giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Sư phạm TP.HCM bóng đá sinh viên
